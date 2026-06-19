Lamine Yamal sorprende con una confesión antes del duelo contra Arabia Saudí

La inesperada postura de Lamine Yamal sobre el partido ante Arabia Saudí.

Lamine Yamal continúa recuperando sensaciones tras superar la lesión en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en el tramo final de la temporada y considera que todavía no está listo para asumir una carga completa de minutos con la selección española en el Mundial.

En declaraciones concedidas a RTVE, el atacante de 18 años reconoció que aún atraviesa un proceso de adaptación física, por lo que no contempla disputar los 90 minutos del próximo compromiso de España frente a Arabia Saudí, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

Es muy pronto y no es necesario. Estoy en un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido entero, aunque sí puedo disputar los minutos que el míster considere", explicó el futbolista.

Yamal tuvo participación en el debut mundialista ante Cabo Verde, encuentro en el que ingresó desde el banquillo y disputó 22 minutos. Desde entonces, ha continuado trabajando para alcanzar su mejor condición física.

Yamal habla sobre Nico Williams

El extremo también se refirió al estado de su compañero y amigo Nico Williams, asegurando que incluso se encuentra en mejores condiciones que él. "No tenemos prisa. Contamos con una plantilla de muchísimo nivel y debemos manejar la situación con tranquilidad", afirmó.

Sobre el empate en el estreno de España, Yamal restó importancia a las críticas surgidas tras el resultado y recordó que varias selecciones favoritas también dejaron puntos en el camino.

Hubo mucho revuelo por un empate, pero eso no significa nada. Ganar 6-0 el primer partido tampoco te garantiza nada", señaló, aunque dejó claro que el duelo ante Arabia Saudí será determinante. "El domingo tenemos que ganar porque somos una de las selecciones favoritas", añadió.

Al ser consultado sobre las comparaciones con figuras como Kylian Mbappé y Lionel Messi, el joven español aseguró que prefiere disfrutar de su propio estilo de juego. Además, volvió a mostrar su admiración por el capitán argentino.

Mi ídolo siempre ha sido Neymar, pero Messi demuestra en cada partido que es el mejor de la historia", concluyó.

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