Larissa Riquelme recrea la imagen que la convirtió en “La Novia del Mundial”

 Larissa Riquelme: La Novia del Mundial Revive su Icono
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Netherlands Netherlands Sweden Sweden --
20 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Netherlands Portugal Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Larissa Riquelme recrea la imagen que la convirtió en “La Novia del Mundial”

por Sandy Sandoval
Larissa Riquelme, Redes sociales
Larissa Riquelme / FOTO: Redes sociales

La mujer que conquistó al mundo durante Sudáfrica 2010 está de vuelta. Larissa Riquelme recreó la icónica imagen que la convirtió en “La Novia del Mundial” y miles de aficionados no tardaron en reaccionar.

Larissa Riquelme volvió a captar la atención de miles de aficionados al recrear una de las fotografías más recordadas de su carrera. La modelo paraguaya, conocida mundialmente como "La Novia del Mundial", compartió una sesión fotográfica inspirada en la imagen que la catapultó a la fama durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

A través de sus redes sociales, la también influencer publicó una serie de fotografías luciendo los colores de Paraguay mientras posaba en un estadio. La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje en el que recordó los momentos más importantes de su trayectoria.

"Nunca dejé de creer. Nunca dejé de luchar. Y cuando muchos pensaban que todo había terminado, Dios tenía preparado el capítulo más importante de mi historia", escribió la paraguaya.

Las imágenes rápidamente acumularon miles de reacciones y comentarios de seguidores que recordaron la época en la que Larissa se convirtió en uno de los rostros más populares del futbol mundial.

Foto embed
Larissa Riquelme - Redes sociales

La fotografía que dio la vuelta al mundo

El fenómeno de Larissa Riquelme comenzó durante Sudáfrica 2010 cuando una fotografía tomada durante un partido de la selección paraguaya se volvió viral a nivel internacional.

La imagen mostraba a la modelo alentando a su selección con un teléfono móvil colocado en una zona poco convencional de su vestimenta, una instantánea que recorrió medios de comunicación de todo el planeta y la convirtió en una celebridad global de la noche a la mañana.

A partir de ese momento, Larissa fue invitada a programas de televisión, campañas publicitarias, eventos deportivos y portadas de revistas en distintos países.

Su popularidad trascendió las fronteras de Paraguay y pasó a formar parte de la cultura popular ligada al futbol.

¿Quién es Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme nació en Asunción, Paraguay, el 22 de febrero de 1985. Inició su carrera como modelo y presentadora de televisión, pero fue en 2010 cuando alcanzó notoriedad internacional.

Desde entonces ha participado en programas de entretenimiento, campañas publicitarias y proyectos empresariales. También ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, profesional y su pasión por el deporte.

A lo largo de los años, la paraguaya se ha convertido en una de las figuras más reconocidas entre los aficionados al futbol en América Latina.

El cariño de los aficionados sigue intacto

La reciente publicación provocó una ola de nostalgia entre los seguidores que vivieron el fenómeno mediático de 2010. Muchos usuarios destacaron que Larissa Riquelme continúa siendo una de las aficionadas más recordadas de la historia de los mundiales.

Comentarios como "La verdadera Novia del Mundial", "un ícono del futbol", "sigues igual de hermosa" y "qué recuerdos de Sudáfrica 2010" inundaron la publicación.

La paraguaya respondió a varios mensajes agradeciendo el apoyo constante de sus seguidores y reafirmando el cariño que siente por el futbol.

Etiquetas
FútbolParaguayinfluencerSudafrica 2010Larissa Riquelmenovia del mundial#ViralesMundial2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver