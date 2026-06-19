Larissa Riquelme recrea la imagen que la convirtió en “La Novia del Mundial”

La mujer que conquistó al mundo durante Sudáfrica 2010 está de vuelta. Larissa Riquelme recreó la icónica imagen que la convirtió en “La Novia del Mundial” y miles de aficionados no tardaron en reaccionar.

Larissa Riquelme volvió a captar la atención de miles de aficionados al recrear una de las fotografías más recordadas de su carrera. La modelo paraguaya, conocida mundialmente como "La Novia del Mundial", compartió una sesión fotográfica inspirada en la imagen que la catapultó a la fama durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

A través de sus redes sociales, la también influencer publicó una serie de fotografías luciendo los colores de Paraguay mientras posaba en un estadio. La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje en el que recordó los momentos más importantes de su trayectoria.

"Nunca dejé de creer. Nunca dejé de luchar. Y cuando muchos pensaban que todo había terminado, Dios tenía preparado el capítulo más importante de mi historia", escribió la paraguaya.

Las imágenes rápidamente acumularon miles de reacciones y comentarios de seguidores que recordaron la época en la que Larissa se convirtió en uno de los rostros más populares del futbol mundial.

Larissa Riquelme - Redes sociales

La fotografía que dio la vuelta al mundo

El fenómeno de Larissa Riquelme comenzó durante Sudáfrica 2010 cuando una fotografía tomada durante un partido de la selección paraguaya se volvió viral a nivel internacional.

La imagen mostraba a la modelo alentando a su selección con un teléfono móvil colocado en una zona poco convencional de su vestimenta, una instantánea que recorrió medios de comunicación de todo el planeta y la convirtió en una celebridad global de la noche a la mañana.

A partir de ese momento, Larissa fue invitada a programas de televisión, campañas publicitarias, eventos deportivos y portadas de revistas en distintos países.

Su popularidad trascendió las fronteras de Paraguay y pasó a formar parte de la cultura popular ligada al futbol.

¿Quién es Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme nació en Asunción, Paraguay, el 22 de febrero de 1985. Inició su carrera como modelo y presentadora de televisión, pero fue en 2010 cuando alcanzó notoriedad internacional.

Desde entonces ha participado en programas de entretenimiento, campañas publicitarias y proyectos empresariales. También ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, profesional y su pasión por el deporte.

A lo largo de los años, la paraguaya se ha convertido en una de las figuras más reconocidas entre los aficionados al futbol en América Latina.

El cariño de los aficionados sigue intacto

La reciente publicación provocó una ola de nostalgia entre los seguidores que vivieron el fenómeno mediático de 2010. Muchos usuarios destacaron que Larissa Riquelme continúa siendo una de las aficionadas más recordadas de la historia de los mundiales.

Comentarios como "La verdadera Novia del Mundial", "un ícono del futbol", "sigues igual de hermosa" y "qué recuerdos de Sudáfrica 2010" inundaron la publicación.

La paraguaya respondió a varios mensajes agradeciendo el apoyo constante de sus seguidores y reafirmando el cariño que siente por el futbol.

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