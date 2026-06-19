Miguel Almirón protagoniza la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026

 Miguel Almirón: primera expulsión por la “Ley Vinicius”
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-- Netherlands Netherlands Sweden Sweden --
20 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Netherlands Portugal Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Miguel Almirón protagoniza la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Miguel Almirón hace historia con la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026., Redes sociales.
Miguel Almirón hace historia con la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

¿Por qué está prohibido taparse la boca en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 ya dejó una de las escenas más llamativas del torneo. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por incumplir la normativa que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca al dirigirse a un rival, una disposición que aficionados y medios han bautizado como la "Ley Vinicius".

La insólita acción ocurrió durante el partido entre Paraguay y Turquía. En medio de una conversación con un futbolista rival, Almirón se llevó la mano a la boca para evitar que las cámaras captaran el contenido de sus palabras, un gesto que fue advertido por el equipo arbitral.

Aunque no existió una entrada violenta, una agresión física o una protesta hacia el árbitro, el juez consideró que el paraguayo había infringido una de las nuevas modificaciones al reglamento y le mostró la tarjeta roja directa, provocando sorpresa entre jugadores, entrenadores y aficionados.

¿Cómo surgió la nueva regla?

La medida forma parte de un paquete de cambios aprobado por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de elaborar y modificar las reglas del futbol a nivel mundial. El objetivo es impedir que los futbolistas oculten conversaciones que puedan contener insultos, amenazas o expresiones discriminatorias durante encuentros de alta exposición mediática.

La norma comenzó a ganar notoriedad tras la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior en un partido de la Liga de Campeones de Europa, cuando el argentino presuntamente se dirigió al brasileño mientras se cubría la boca para evitar que terceros interpretaran sus palabras. A partir de entonces, seguidores y medios de comunicación empezaron a referirse a la disposición como la "Ley Vinicius", aunque ese nombre no ha sido adoptado oficialmente por la FIFA ni por la IFAB.

La expulsión de Almirón representa el primer caso registrado bajo esta normativa en una Copa del Mundo y abre un nuevo debate sobre el alcance de las recientes modificaciones en el reglamento del futbol internacional.

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Futbol InternacionalMundial 2026Miguel AlmirónDestacadasLey Viniciusexpulsión futbolreglas FIFA

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