Miguel Almirón protagoniza la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026

¿Por qué está prohibido taparse la boca en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 ya dejó una de las escenas más llamativas del torneo. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por incumplir la normativa que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca al dirigirse a un rival, una disposición que aficionados y medios han bautizado como la "Ley Vinicius".

La insólita acción ocurrió durante el partido entre Paraguay y Turquía. En medio de una conversación con un futbolista rival, Almirón se llevó la mano a la boca para evitar que las cámaras captaran el contenido de sus palabras, un gesto que fue advertido por el equipo arbitral.

Aunque no existió una entrada violenta, una agresión física o una protesta hacia el árbitro, el juez consideró que el paraguayo había infringido una de las nuevas modificaciones al reglamento y le mostró la tarjeta roja directa, provocando sorpresa entre jugadores, entrenadores y aficionados.

¿Cómo surgió la nueva regla?

La medida forma parte de un paquete de cambios aprobado por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de elaborar y modificar las reglas del futbol a nivel mundial. El objetivo es impedir que los futbolistas oculten conversaciones que puedan contener insultos, amenazas o expresiones discriminatorias durante encuentros de alta exposición mediática.

La norma comenzó a ganar notoriedad tras la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior en un partido de la Liga de Campeones de Europa, cuando el argentino presuntamente se dirigió al brasileño mientras se cubría la boca para evitar que terceros interpretaran sus palabras. A partir de entonces, seguidores y medios de comunicación empezaron a referirse a la disposición como la "Ley Vinicius", aunque ese nombre no ha sido adoptado oficialmente por la FIFA ni por la IFAB.

La expulsión de Almirón representa el primer caso registrado bajo esta normativa en una Copa del Mundo y abre un nuevo debate sobre el alcance de las recientes modificaciones en el reglamento del futbol internacional.

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