Neymar y el amor: las mujeres que marcaron su vida y la historia de sus cuatro hijos

En plena fiebre del Mundial 2026, Neymar sorprendió al anunciar que será padre por quinta vez. El delantero brasileño vuelve a ser noticia fuera de las canchas por una vida amorosa marcada por romances mediáticos y polémicas.

Mientras Brasil busca avanzar en el Mundial 2026, uno de sus máximos referentes volvió a captar la atención internacional, aunque esta vez lejos de las canchas. Neymar Jr. anunció que será padre por quinta ocasión junto a su pareja, la modelo e influencer Bruna Biancardi.

El delantero brasileño reveló la noticia a través de un emotivo video familiar compartido en redes sociales, donde además confirmó que el bebé que esperan es una niña. El anuncio rápidamente se volvió viral y reavivó el interés por la vida sentimental del futbolista, una de las más comentadas del deporte mundial.

A lo largo de los años, Neymar ha protagonizado romances, rupturas, reconciliaciones y escándalos mediáticos que han convertido su vida amorosa en tema recurrente para la prensa internacional.

Un anuncio familiar en pleno Mundial

La noticia llegó pocos días después del debut de Brasil en el Mundial 2026. En el video aparecen Davi Lucca, Mavie, Mel y otros familiares participando en una dinámica para descubrir el sexo del bebé. El color rosa terminó confirmando que la pareja espera una niña.

Entre bromas, Neymar comentó que ya tiene suficientes integrantes para formar una banda musical, mientras celebraba la llegada de una nueva integrante a la familia.

Bruna Biancardi, la relación más mediática de los últimos años

La historia entre Neymar y Bruna Biancardi comenzó a finales de 2020. Aunque inicialmente mantuvieron el romance alejado de los reflectores, poco a poco empezaron a aparecer juntos en eventos, viajes y publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la relación estuvo marcada por varias crisis sentimentales. En 2023 la pareja confirmó una separación temporal luego de que salieran a la luz nuevas acusaciones de infidelidad contra el futbolista. Meses después retomaron su relación y continuaron construyendo su familia.

Actualmente son padres de Mavie y Mel, y esperan a su tercera hija en común.

Carolina Dantas, la madre de su primer hijo

Mucho antes de convertirse en una estrella global, Neymar mantuvo una relación con Carolina Dantas. Aunque nunca llegaron a formar una pareja estable por mucho tiempo, ambos se convirtieron en padres de Davi Lucca, nacido en agosto de 2011.

El joven, que actualmente tiene 14 años, mantiene una cercana relación con su padre y suele aparecer en reuniones familiares y celebraciones importantes.

Carolina y Neymar lograron mantener una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hijo.

Amanda Kimberlly y la polémica más reciente

Uno de los episodios más controversiales en la vida sentimental de Neymar ocurrió cuando se conoció que esperaba una hija con la modelo Amanda Kimberlly.

La noticia generó gran repercusión debido a que ocurrió mientras Bruna Biancardi se encontraba embarazada de Mavie.

En julio de 2024 nació Helena, la cuarta hija del futbolista. La situación provocó una fuerte crisis en la relación de Neymar y Biancardi, aunque finalmente decidieron darse una nueva oportunidad.

Las otras mujeres vinculadas a Neymar

A lo largo de su carrera, Neymar también ha sido relacionado sentimentalmente con diversas celebridades, modelos e influencers.

Entre los nombres más conocidos figuran la actriz Bruna Marquezine, considerada por muchos como el gran amor de su juventud. Su relación tuvo varias rupturas y reconciliaciones entre 2013 y 2018, convirtiéndose en una de las parejas más populares de Brasil.

También fue vinculado con la modelo Natalia Barulich, expareja del cantante Maluma, además de otras figuras del entretenimiento y las redes sociales.

Sin embargo, muchas de esas relaciones nunca fueron confirmadas oficialmente por el futbolista.

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