Neymar y el amor: las mujeres que marcaron su vida y la historia de sus cuatro hijos

 Neymar y el amor: Mujeres clave en su vida y la de sus hijos
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-- Netherlands Netherlands Sweden Sweden --
20 junio / 11:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Sweden Japan Netherlands Tunisia
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Netherlands Portugal Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Neymar y el amor: las mujeres que marcaron su vida y la historia de sus cuatro hijos

por Sandy Sandoval
Neymar, Redes sociales
Neymar / FOTO: Redes sociales

En plena fiebre del Mundial 2026, Neymar sorprendió al anunciar que será padre por quinta vez. El delantero brasileño vuelve a ser noticia fuera de las canchas por una vida amorosa marcada por romances mediáticos y polémicas.

Mientras Brasil busca avanzar en el Mundial 2026, uno de sus máximos referentes volvió a captar la atención internacional, aunque esta vez lejos de las canchas. Neymar Jr. anunció que será padre por quinta ocasión junto a su pareja, la modelo e influencer Bruna Biancardi.

El delantero brasileño reveló la noticia a través de un emotivo video familiar compartido en redes sociales, donde además confirmó que el bebé que esperan es una niña. El anuncio rápidamente se volvió viral y reavivó el interés por la vida sentimental del futbolista, una de las más comentadas del deporte mundial.

A lo largo de los años, Neymar ha protagonizado romances, rupturas, reconciliaciones y escándalos mediáticos que han convertido su vida amorosa en tema recurrente para la prensa internacional.

Un anuncio familiar en pleno Mundial

La noticia llegó pocos días después del debut de Brasil en el Mundial 2026. En el video aparecen Davi Lucca, Mavie, Mel y otros familiares participando en una dinámica para descubrir el sexo del bebé. El color rosa terminó confirmando que la pareja espera una niña.

Entre bromas, Neymar comentó que ya tiene suficientes integrantes para formar una banda musical, mientras celebraba la llegada de una nueva integrante a la familia.

Bruna Biancardi, la relación más mediática de los últimos años

La historia entre Neymar y Bruna Biancardi comenzó a finales de 2020. Aunque inicialmente mantuvieron el romance alejado de los reflectores, poco a poco empezaron a aparecer juntos en eventos, viajes y publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la relación estuvo marcada por varias crisis sentimentales. En 2023 la pareja confirmó una separación temporal luego de que salieran a la luz nuevas acusaciones de infidelidad contra el futbolista. Meses después retomaron su relación y continuaron construyendo su familia.

Actualmente son padres de Mavie y Mel, y esperan a su tercera hija en común.

Carolina Dantas, la madre de su primer hijo

Mucho antes de convertirse en una estrella global, Neymar mantuvo una relación con Carolina Dantas. Aunque nunca llegaron a formar una pareja estable por mucho tiempo, ambos se convirtieron en padres de Davi Lucca, nacido en agosto de 2011.

El joven, que actualmente tiene 14 años, mantiene una cercana relación con su padre y suele aparecer en reuniones familiares y celebraciones importantes.

Carolina y Neymar lograron mantener una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hijo.

Amanda Kimberlly y la polémica más reciente

Uno de los episodios más controversiales en la vida sentimental de Neymar ocurrió cuando se conoció que esperaba una hija con la modelo Amanda Kimberlly.

La noticia generó gran repercusión debido a que ocurrió mientras Bruna Biancardi se encontraba embarazada de Mavie.

En julio de 2024 nació Helena, la cuarta hija del futbolista. La situación provocó una fuerte crisis en la relación de Neymar y Biancardi, aunque finalmente decidieron darse una nueva oportunidad.

Las otras mujeres vinculadas a Neymar

A lo largo de su carrera, Neymar también ha sido relacionado sentimentalmente con diversas celebridades, modelos e influencers.

Entre los nombres más conocidos figuran la actriz Bruna Marquezine, considerada por muchos como el gran amor de su juventud. Su relación tuvo varias rupturas y reconciliaciones entre 2013 y 2018, convirtiéndose en una de las parejas más populares de Brasil.

También fue vinculado con la modelo Natalia Barulich, expareja del cantante Maluma, además de otras figuras del entretenimiento y las redes sociales.

Sin embargo, muchas de esas relaciones nunca fueron confirmadas oficialmente por el futbolista.

Etiquetas
NeymarVida amorosaBruna Biancardi#ViralesMundial2026mujeres Neymarhijos NeymarCarolina Dantas

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