EN VIVO. Minuto a minuto del Escocia vs. Marruecos

Escocia vs Marruecos en vivo: sigue todas las incidencias del Grupo C del Mundial 2026.
En el imponente escenario del Gillette Stadium, se vivirá un duelo clave del Grupo C del Mundial 2026 entre Escocia y Marruecos. Ambos conjuntos llegan con la confianza en alto tras un inicio de torneo competitivo: Escocia debutó con una victoria ajustada por 1-0 ante Haití, mientras que Marruecos sorprendió al mundo al igualar 1-1 frente a Brasil en un partido de alta exigencia táctica y física.
Este enfrentamiento adquiere una relevancia decisiva en la lucha por los dos primeros puestos del grupo, ya que un triunfo podría encaminar a cualquiera de las selecciones hacia los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado del otro duelo entre Brasil y Haití. Con el grupo aún muy abierto, Escocia busca confirmar su buen arranque y dar un paso firme hacia la clasificación, mientras que Marruecos intentará imponer su calidad y experiencia reciente para consolidarse como uno de los candidatos a avanzar en la competición.
Minuto a minuto del Escocia vs. Marruecos
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Scotland
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14/06Haiti 0 - 1 Scotland
World Cup | Finalizado
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06/06Bolivia 0 - 4 Scotland
Friendlies | Finalizado
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30/05Scotland 4 - 1 Curacao
Friendlies | Finalizado
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31/03Scotland 0 - 1 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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28/03Scotland 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
Últimos de Morocco
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14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
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02/06Morocco 4 - 0 Madagascar
Friendlies | Finalizado
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26/05Morocco 5 - 0 Burundi
Friendlies | Finalizado
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31/03Morocco 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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