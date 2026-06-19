EN VIVO. Minuto a minuto del Escocia vs. Marruecos

Escocia vs Marruecos en vivo: sigue todas las incidencias del Grupo C del Mundial 2026.

En el imponente escenario del Gillette Stadium, se vivirá un duelo clave del Grupo C del Mundial 2026 entre Escocia y Marruecos. Ambos conjuntos llegan con la confianza en alto tras un inicio de torneo competitivo: Escocia debutó con una victoria ajustada por 1-0 ante Haití, mientras que Marruecos sorprendió al mundo al igualar 1-1 frente a Brasil en un partido de alta exigencia táctica y física.

Este enfrentamiento adquiere una relevancia decisiva en la lucha por los dos primeros puestos del grupo, ya que un triunfo podría encaminar a cualquiera de las selecciones hacia los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado del otro duelo entre Brasil y Haití. Con el grupo aún muy abierto, Escocia busca confirmar su buen arranque y dar un paso firme hacia la clasificación, mientras que Marruecos intentará imponer su calidad y experiencia reciente para consolidarse como uno de los candidatos a avanzar en la competición.

Minuto a minuto del Escocia vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Scotland Sistema: No disponible Estado: No iniciado - Morocco Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Ilgiz Tantashev, Uzbekistan Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Scotland 14/06 Haiti 0 - 1 Scotland

World Cup | Finalizado

06/06 Bolivia 0 - 4 Scotland

Friendlies | Finalizado

30/05 Scotland 4 - 1 Curacao

Friendlies | Finalizado

31/03 Scotland 0 - 1 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

28/03 Scotland 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado Últimos de Morocco 14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

02/06 Morocco 4 - 0 Madagascar

Friendlies | Finalizado

26/05 Morocco 5 - 0 Burundi

Friendlies | Finalizado

31/03 Morocco 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Scotland Morocco 0 Sin datos 0 Alineaciones Scotland Scotland Sin alineación disponible. Morocco Morocco Sin alineación disponible.

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