¿Adiós Tim Payne? El nuevo fenómeno viral del Mundial 2026 sorprende al mundo

Mientras millones seguían hablando de Tim Payne, otro futbolista protagonizó un ascenso que nadie esperaba. En cuestión de días pasó de ser casi un desconocido a convertirse en una sensación mundial con más de 14 millones de seguidores.

Durante los primeros días del Mundial 2026, el nombre de Tim Payne se convirtió en tendencia mundial gracias a una curiosa campaña impulsada por un influencer argentino y aficionados que buscaban hacer famoso al futbolista menos conocido del torneo. El neozelandés pasó de tener apenas unos miles de seguidores a superar los cinco millones en Instagram.

Sin embargo, una nueva estrella ha tomado el control de las redes sociales y lo ha hecho de manera espectacular.

Se trata de Josimar Dias Gonçalves, mejor conocido como Vozinha, el veterano portero de Cabo Verde que está viviendo uno de los momentos más extraordinarios de toda su carrera deportiva.

De apenas 50 mil seguidores antes del debut de su selección, el guardameta ya supera los 14 millones de seguidores en Instagram, una cifra que continúa creciendo minuto a minuto.

Un héroe inesperado frente a España

La explosión mediática de Vozinha comenzó tras el histórico empate sin goles entre Cabo Verde y España.

El arquero de 40 años firmó una actuación memorable al detener múltiples ocasiones claras de gol y convertirse en el principal responsable de que la selección africana sumara un resultado histórico en su primera participación mundialista.

Las estadísticas reflejan la magnitud de su desempeño. Realizó siete atajadas, varias de ellas consideradas salvadoras, frustrando a delanteros de primer nivel y sosteniendo el resultado durante los 90 minutos.

Vozinha - Redes sociales

Su actuación fue tan destacada que recibió el premio al Mejor Jugador del Partido otorgado por la FIFA. Incluso figuras históricas como Thierry Henry no tardaron en elogiarlo.

"Se ha convertido en la sensación de un Mundial en un solo partido", señaló el exdelantero francés durante una transmisión internacional.

El momento en que descubrió su fama

Una de las imágenes más comentadas ocurrió minutos después del encuentro. Mientras era entrevistado por medios internacionales, periodistas le mostraron cómo su número de seguidores se había disparado en cuestión de horas.

La expresión de sorpresa de Vozinha rápidamente se hizo viral. El guardameta apenas podía creer que millones de personas alrededor del mundo estaban visitando su perfil y siguiendo su historia.

Posteriormente compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

"Un sueño hecho realidad. Representar a Cabo Verde en el escenario más grande del fútbol es un honor indescriptible. Solo siento orgullo, gratitud y responsabilidad", escribió.

La publicación acumuló millones de interacciones en pocas horas.

¿Quién es Vozinha?

Detrás del fenómeno viral existe una historia de sacrificio y perseverancia. Vozinha nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde. Fue criado principalmente por sus abuelos, quienes desempeñaron un papel fundamental en su formación personal.

Precisamente su apodo tiene una historia especial. "Vozinha" significa "abuelita" en portugués y fue elegido como homenaje a la mujer que ayudó a criarlo y acompañó gran parte de su infancia.

A lo largo de su carrera defendió clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia antes de consolidarse en el futbol portugués.

Actualmente milita en el GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal.

Además de convertirse en un fenómeno de internet, Vozinha también escribió una página dorada en la historia del futbol. Con 40 años, se convirtió en el portero más veterano en mantener su portería imbatida en un partido mundialista.

La marca llamó la atención de aficionados y especialistas, quienes destacan la longevidad y el profesionalismo del guardameta caboverdiano.

Su experiencia ha sido fundamental para una selección que disputa el torneo más importante del planeta por primera vez en su historia.

¿Podrá llegar a los 20 millones?

Lo que comenzó como una simple curiosidad en redes sociales ahora se ha convertido en un fenómeno global.

Mientras Tim Payne fue la primera gran historia viral del torneo, Vozinha parece haber llevado ese fenómeno a una dimensión completamente diferente.

Con más de 14 millones de seguidores y una creciente base de fanáticos en todos los continentes, el arquero de Cabo Verde no solo está haciendo historia dentro del campo, sino también fuera de él.

Y si mantiene este nivel de actuaciones, no sería extraño que muy pronto alcance una cifra que parecía imposible hace apenas unos días: los 20 millones de seguidores.

El próximo partido de Cabo Verde será contra Uruguay (Grupo H) el domingo 21 de junio a las 16 horas.

Etiquetas