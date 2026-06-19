Turquía sacrifica la fiesta del Mundial para no perjudicar a estudiantes que están en exámenes

Turquía deja el Mundial en segundo plano para proteger a estudiantes en plena época de exámenes.

La pasión por el futbol tendrá que esperar en Turquía. A pocas horas del duelo entre Turquía y Paraguay por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, las autoridades del país decidieron prohibir la instalación de pantallas gigantes y la realización de zonas para aficionados en las 81 provincias turcas.

La medida fue anunciada mediante una circular enviada por el Ministerio del Interior a los gobernadores provinciales, en la que se ordena no retransmitir el encuentro en espacios públicos con el objetivo de evitar distracciones para los estudiantes que se preparan para presentar sus exámenes de ingreso a la universidad.

Según las autoridades, más de 2.4 millones de jóvenes participarán en estas evaluaciones, consideradas decisivas para acceder a la educación superior. El gobierno teme que las celebraciones, el ruido y el aumento del tráfico generado por concentraciones masivas puedan afectar el desempeño académico de los aspirantes.

El debut de Turquía

La decisión contrasta con el ambiente vivido hace apenas unos días durante el debut de Turquía en la Copa del Mundo. El pasado 14 de junio, miles de aficionados siguieron el encuentro ante Australia en parques, plazas y anfiteatros habilitados para la ocasión, en una muestra del entusiasmo que despertó el regreso de la selección turca a un Mundial después de 24 años de ausencia.

Sin embargo, aquella jornada terminó con una derrota por 2-0 frente al conjunto australiano, por lo que el compromiso ante Paraguay adquiere una importancia aún mayor para las aspiraciones del equipo.

Pese a ello, las autoridades consideran que el futuro académico de millones de estudiantes debe estar por encima de cualquier celebración deportiva.

De esta manera, un país que esperaba vivir con intensidad su regreso a la máxima cita del futbol tendrá que conformarse con seguir el partido desde casa, con festejos moderados y el volumen del televisor reducido. En Turquía, por esta vez, el sueño mundialista quedó en segundo plano frente a la responsabilidad académica.

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