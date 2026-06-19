Turquía sacrifica la fiesta del Mundial para no perjudicar a estudiantes que están en exámenes

 Turquía sacrifica la fiesta del Mundial
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03 Brazil Brazil Haiti Haiti 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
90+
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
3
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Turquía sacrifica la fiesta del Mundial para no perjudicar a estudiantes que están en exámenes

por Oliver Paniagua
Turquía prohíbe pantallas gigantes del Mundial para no afectar a millones de estudiantes en exámenes., Imagen con fines ilustrativas.
Turquía prohíbe pantallas gigantes del Mundial para no afectar a millones de estudiantes en exámenes. / FOTO: Imagen con fines ilustrativas.

Turquía deja el Mundial en segundo plano para proteger a estudiantes en plena época de exámenes.

La pasión por el futbol tendrá que esperar en Turquía. A pocas horas del duelo entre Turquía y Paraguay por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, las autoridades del país decidieron prohibir la instalación de pantallas gigantes y la realización de zonas para aficionados en las 81 provincias turcas.

La medida fue anunciada mediante una circular enviada por el Ministerio del Interior a los gobernadores provinciales, en la que se ordena no retransmitir el encuentro en espacios públicos con el objetivo de evitar distracciones para los estudiantes que se preparan para presentar sus exámenes de ingreso a la universidad.

Según las autoridades, más de 2.4 millones de jóvenes participarán en estas evaluaciones, consideradas decisivas para acceder a la educación superior. El gobierno teme que las celebraciones, el ruido y el aumento del tráfico generado por concentraciones masivas puedan afectar el desempeño académico de los aspirantes.

El debut de Turquía 

La decisión contrasta con el ambiente vivido hace apenas unos días durante el debut de Turquía en la Copa del Mundo. El pasado 14 de junio, miles de aficionados siguieron el encuentro ante Australia en parques, plazas y anfiteatros habilitados para la ocasión, en una muestra del entusiasmo que despertó el regreso de la selección turca a un Mundial después de 24 años de ausencia.

Sin embargo, aquella jornada terminó con una derrota por 2-0 frente al conjunto australiano, por lo que el compromiso ante Paraguay adquiere una importancia aún mayor para las aspiraciones del equipo.

Pese a ello, las autoridades consideran que el futuro académico de millones de estudiantes debe estar por encima de cualquier celebración deportiva.

De esta manera, un país que esperaba vivir con intensidad su regreso a la máxima cita del futbol tendrá que conformarse con seguir el partido desde casa, con festejos moderados y el volumen del televisor reducido. En Turquía, por esta vez, el sueño mundialista quedó en segundo plano frente a la responsabilidad académica.

Etiquetas
TurquíaMundial 2026eventos deportivosDestacadasexámenes estudiantessalud académicadeporte y educación

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