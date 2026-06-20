¡Siguen las celebraciones! Aficionado recorre las calles de México montado en un toro

 Celebraciones en México: Aficionado recorre calles en toro
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
79
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Siguen las celebraciones! Aficionado recorre las calles de México montado en un toro

por Sandy Sandoval
Toro - Selección de México, Redes sociales
Toro - Selección de México / FOTO: Redes sociales

Las celebraciones por el Mundial 2026 siguen dejando imágenes insólitas. Un aficionado fue captado recorriendo las calles de Jalisco montado en un toro.

El Mundial 2026 continúa regalando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de los estadios. Mientras las selecciones luchan por avanzar en el torneo, las calles de México se han convertido en escenarios de celebración donde los aficionados expresan su pasión de formas cada vez más sorprendentes.

En los últimos días, un video grabado en Tonalá, Jalisco, ha dado la vuelta al mundo luego de mostrar a un hombre recorriendo una calle montado sobre un toro mientras celebraba el ambiente mundialista. La escena rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados de las redes sociales y ya es considerada uno de los virales más llamativos del torneo.

Una celebración fuera de lo común

Las imágenes muestran a un aficionado vestido con la camiseta de la Selección Mexicana avanzando tranquilamente sobre un toro en plena vía pública.

Además de portar una enorme bandera mexicana sobre sus hombros, el hombre llamó la atención por la naturalidad con la que recorría las calles mientras vecinos y automovilistas observaban la escena con sorpresa.

Lo que más llamó la atención fue que el animal parecía desplazarse con tranquilidad mientras avanzaba entre vehículos y peatones, creando una imagen que pocos habrían imaginado ver durante una Copa del Mundo.

@studio_yorlette

México mágico @Sanzon El Toro 🐮 #mexicosuperalaia #mexico🇲🇽

♬ El Son De La Negra - Mariachi Premier

El toro también formaba parte de la celebración. En el video puede apreciarse que llevaba cintas con los colores de México en las patas, adornos en los cuernos y un pequeño sombrero que reforzaba el ambiente festivo.

Las redes sociales explotan

Como suele ocurrir con los fenómenos virales, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Facebook, Instagram y X.

En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios de distintos países.

Muchos internautas tomaron la situación con humor y aseguraron que solo en México pueden ocurrir escenas tan inesperadas.

@roboamr9

México 🇲🇽 🐂 #mundial2026🇲🇽🇺🇸🇨🇦 #mexicanosalgritodeguerra #soymexicanoestaesmibandera #toro🐂🇲🇽

♬ Por Mi Mexico Remix (Lefty SM) - Lefty SM & Santa Fe Klan

Los comentarios más compartidos hacían referencia a la creatividad de los mexicanos y a la dificultad que tendría cualquier inteligencia artificial para recrear una situación tan peculiar.

Frases como "México le sigue ganando a la IA", "Solo en México pasan estas cosas" y "No te acabes nunca, México" dominaron las conversaciones digitales.

Incluso la cuenta oficial de la Selección Mexicana reaccionó al video con una publicación que rápidamente fue compartida por miles de aficionados.

Etiquetas
viralMéxicoToroMundial 2026celebracionesaficionado#ViralesMundial2026

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