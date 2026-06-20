¡Siguen las celebraciones! Aficionado recorre las calles de México montado en un toro

Las celebraciones por el Mundial 2026 siguen dejando imágenes insólitas. Un aficionado fue captado recorriendo las calles de Jalisco montado en un toro.

El Mundial 2026 continúa regalando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de los estadios. Mientras las selecciones luchan por avanzar en el torneo, las calles de México se han convertido en escenarios de celebración donde los aficionados expresan su pasión de formas cada vez más sorprendentes.

En los últimos días, un video grabado en Tonalá, Jalisco, ha dado la vuelta al mundo luego de mostrar a un hombre recorriendo una calle montado sobre un toro mientras celebraba el ambiente mundialista. La escena rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados de las redes sociales y ya es considerada uno de los virales más llamativos del torneo.

Una celebración fuera de lo común

Las imágenes muestran a un aficionado vestido con la camiseta de la Selección Mexicana avanzando tranquilamente sobre un toro en plena vía pública.

Además de portar una enorme bandera mexicana sobre sus hombros, el hombre llamó la atención por la naturalidad con la que recorría las calles mientras vecinos y automovilistas observaban la escena con sorpresa.

Lo que más llamó la atención fue que el animal parecía desplazarse con tranquilidad mientras avanzaba entre vehículos y peatones, creando una imagen que pocos habrían imaginado ver durante una Copa del Mundo.

El toro también formaba parte de la celebración. En el video puede apreciarse que llevaba cintas con los colores de México en las patas, adornos en los cuernos y un pequeño sombrero que reforzaba el ambiente festivo.

Las redes sociales explotan

Como suele ocurrir con los fenómenos virales, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Facebook, Instagram y X.

En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios de distintos países.

Muchos internautas tomaron la situación con humor y aseguraron que solo en México pueden ocurrir escenas tan inesperadas.

Los comentarios más compartidos hacían referencia a la creatividad de los mexicanos y a la dificultad que tendría cualquier inteligencia artificial para recrear una situación tan peculiar.

Frases como "México le sigue ganando a la IA", "Solo en México pasan estas cosas" y "No te acabes nunca, México" dominaron las conversaciones digitales.

Incluso la cuenta oficial de la Selección Mexicana reaccionó al video con una publicación que rápidamente fue compartida por miles de aficionados.

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