DT de Japón quita las dudas y revela la razón detrás de la pizarra viral en el Mundial 2026

Una simple pizarra se convirtió en uno de los objetos más comentados del Mundial 2026. Ahora, el entrenador japonés reveló la verdadera razón detrás del gesto que se volvió viral.

El Mundial 2026 no solo está dejando goles espectaculares y partidos memorables. También ha generado momentos curiosos que rápidamente se convierten en tendencia en redes sociales. Uno de ellos tuvo como protagonista al entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, quien llamó la atención del mundo entero por utilizar una pizarra durante el encuentro frente a Países Bajos.

Las imágenes del estratega japonés mostrando mensajes escritos a sus futbolistas recorrieron internet en cuestión de horas y provocaron todo tipo de teorías. Algunos aficionados creyeron que se trataba de instrucciones tácticas secretas, mientras que otros pensaron que era un innovador sistema de comunicación para evitar que los rivales interceptaran indicaciones.

Sin embargo, la explicación terminó siendo mucho más sencilla y práctica de lo que muchos imaginaban.

La curiosidad del Mundial 2026 que tiene a Japón como protagonista, - Captura de pantalla video de X.

La razón detrás de la famosa pizarra

Moriyasu fue consultado en conferencia de prensa sobre el llamativo método que utilizó durante el partido de Japón y Países Bajos.

Entre risas, el técnico explicó que la pizarra nació como una solución a un problema recurrente que enfrentaban sus jugadores durante los encuentros internacionales.

Según relató, varios futbolistas le manifestaban constantemente que no podían ver con facilidad el reloj ubicado en las pantallas gigantes de los estadios debido a su ubicación y a la intensidad del juego.

"Es para que sepan cuánto tiempo queda. Hay una pantalla grande que les queda muy arriba y tienen que voltear. Me decían que no sabían cuánto tiempo faltaba", explicó el seleccionador japonés.

El entrenador añadió que inicialmente intentó comunicar esa información desde la banda mediante gritos y señales con las manos, pero el ruido del estadio y la velocidad del juego impedían que sus jugadores comprendieran el mensaje.

"Nos preguntaban desde la cancha y yo les gritaba, pero no me escuchaban. También intenté hacer señas, pero no funcionaban. Entonces decidí escribirlo en una pizarra", comentó.

Una solución simple que conquistó las redes

La explicación sorprendió a muchos aficionados, especialmente porque durante varios días surgieron teorías mucho más complejas sobre el verdadero uso de la pizarra.

En redes sociales algunos usuarios aseguraban que Moriyasu estaba transmitiendo instrucciones tácticas codificadas, mientras que otros especulaban sobre un posible sistema de comunicación inspirado en deportes como el béisbol o el fútbol americano.

La realidad fue mucho más sencilla: el entrenador únicamente quería informar a sus jugadores cuánto tiempo restaba para el final del encuentro.

Aun así, la imagen se convirtió en una de las más compartidas del torneo debido a su originalidad y efectividad.

La libreta que también llamó la atención

La pizarra no fue el único elemento que despertó curiosidad durante el partido. Las cámaras también captaron en repetidas ocasiones a Moriyasu tomando apuntes en una pequeña libreta que llevaba consigo durante el encuentro.

El seleccionador japonés es conocido por registrar observaciones tácticas, movimientos de los rivales y detalles estratégicos durante los partidos para realizar ajustes en tiempo real.

Esta costumbre forma parte de un método de trabajo que ha caracterizado su carrera y que le ha permitido consolidarse como uno de los entrenadores más respetados del fútbol asiático.

¿Quién es Hajime Moriyasu?

Nacido el 23 de agosto de 1968 en Nagasaki, Hajime Moriyasu tuvo una destacada carrera como futbolista profesional antes de convertirse en entrenador.

Como mediocampista defendió durante años la camiseta de la selección japonesa y participó en una de las etapas más importantes del crecimiento del futbol en su país.

Tras retirarse, inició una exitosa carrera en los banquillos, especialmente con el Sanfrecce Hiroshima, club con el que conquistó varios títulos de la J-League.

En 2018 asumió el mando de la selección japonesa y desde entonces ha liderado uno de los proyectos más sólidos del continente asiático.

Moriyasu ha sido señalado como uno de los principales responsables del crecimiento reciente de Japón en el escenario internacional. Bajo su dirección, los Samuráis Azules alcanzaron actuaciones históricas en torneos internacionales y consolidaron una generación de futbolistas que compiten en las principales ligas europeas.

Jugadores como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Ritsu Doan y Daichi Kamada representan una nueva etapa para el futbol japonés, caracterizada por la velocidad, disciplina táctica y versatilidad.

El empate ante Países Bajos en el Mundial 2026 reforzó la imagen de una selección competitiva capaz de enfrentar a cualquier potencia mundial.

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