EN VIVO. Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil

 Resultado Alemania vs Costa de Marfil - Grupo E Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Netherlands Netherlands Sweden Sweden 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil

por Christoper Chang
Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo E Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo E Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue el minuto a minuto de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial.

Alemania y Costa de Marfil protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo que se disputará en Toronto y que podría definir al primer clasificado de la zona para los dieciseisavos de final. Ambas selecciones comenzaron su camino con el pie derecho y llegan con la confianza en alto, conscientes de que una nueva victoria les permitiría asegurar anticipadamente su presencia en la fase eliminatoria del torneo.

La selección alemana dejó una contundente carta de presentación al aplastar 7-1 a Curazao en su debut, exhibiendo todo su poder ofensivo y confirmando su condición de favorita en el grupo. Del otro lado, Costa de Marfil mostró solidez y eficacia para imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Ecuador, resultado que la mantiene con grandes aspiraciones de avanzar. Mientras tanto, la jornada se completará con el enfrentamiento entre Curazao y Ecuador, un compromiso igualmente crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en una zona que promete emociones hasta el final.

Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Germany
Sistema: No disponible
Estado:
-
20/06/2026 - 14:00
Ivory Coast
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Juan Gabriel Benitez, Paraguay

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Germany

  • 14/06
    Germany
    Germany 7 - 1 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Germany
    Germany 4 - 0 Finland
    Friendlies | Finalizado
  • 30/03
    Germany
    Germany 2 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Switzerland
    Switzerland 3 - 4 Germany
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Ivory Coast

  • 15/06
    Ivory Coast
    Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
    World Cup | Finalizado
  • 09/06
    Philadelphia Union II
    Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    South Korea
    South Korea 0 - 4 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Germany
Ivory Coast
0
Sin datos
0

Alineaciones

Germany
  • Sin alineación disponible.
Ivory Coast
  • Sin alineación disponible.
Etiquetas
FútbolAlemaniaCosta de MarfilTorontoDestacadasUniverso Futbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver