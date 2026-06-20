EN VIVO. Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil

Sigue el minuto a minuto de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial.

Alemania y Costa de Marfil protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo que se disputará en Toronto y que podría definir al primer clasificado de la zona para los dieciseisavos de final. Ambas selecciones comenzaron su camino con el pie derecho y llegan con la confianza en alto, conscientes de que una nueva victoria les permitiría asegurar anticipadamente su presencia en la fase eliminatoria del torneo.

La selección alemana dejó una contundente carta de presentación al aplastar 7-1 a Curazao en su debut, exhibiendo todo su poder ofensivo y confirmando su condición de favorita en el grupo. Del otro lado, Costa de Marfil mostró solidez y eficacia para imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Ecuador, resultado que la mantiene con grandes aspiraciones de avanzar. Mientras tanto, la jornada se completará con el enfrentamiento entre Curazao y Ecuador, un compromiso igualmente crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en una zona que promete emociones hasta el final.

Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Germany Sistema: No disponible Estado: - Ivory Coast Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Juan Gabriel Benitez, Paraguay Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Germany 14/06 Germany 7 - 1 Curacao

World Cup | Finalizado

06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 Germany 4 - 0 Finland

Friendlies | Finalizado

30/03 Germany 2 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado

27/03 Switzerland 3 - 4 Germany

Friendlies | Finalizado Últimos de Ivory Coast 15/06 Ivory Coast 1 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

09/06 Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

04/06 France 1 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

31/03 Scotland 0 - 1 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

28/03 South Korea 0 - 4 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Germany Ivory Coast 0 Sin datos 0 Alineaciones Germany Germany Sin alineación disponible. Ivory Coast Ivory Coast Sin alineación disponible.

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