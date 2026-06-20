EN VIVO. Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil

Sigue el minuto a minuto de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial.
Alemania y Costa de Marfil protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo que se disputará en Toronto y que podría definir al primer clasificado de la zona para los dieciseisavos de final. Ambas selecciones comenzaron su camino con el pie derecho y llegan con la confianza en alto, conscientes de que una nueva victoria les permitiría asegurar anticipadamente su presencia en la fase eliminatoria del torneo.
La selección alemana dejó una contundente carta de presentación al aplastar 7-1 a Curazao en su debut, exhibiendo todo su poder ofensivo y confirmando su condición de favorita en el grupo. Del otro lado, Costa de Marfil mostró solidez y eficacia para imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Ecuador, resultado que la mantiene con grandes aspiraciones de avanzar. Mientras tanto, la jornada se completará con el enfrentamiento entre Curazao y Ecuador, un compromiso igualmente crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en una zona que promete emociones hasta el final.
Minuto a minuto del Alemania vs. Costa de Marfil
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Germany
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14/06Germany 7 - 1 Curacao
World Cup | Finalizado
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
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31/05Germany 4 - 0 Finland
Friendlies | Finalizado
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30/03Germany 2 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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27/03Switzerland 3 - 4 Germany
Friendlies | Finalizado
Últimos de Ivory Coast
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15/06Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
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09/06Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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31/03Scotland 0 - 1 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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28/03South Korea 0 - 4 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
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