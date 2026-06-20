Estrella belga contempla abandonar la Copa del Mundo

 Jérémy Doku contempla abandonar la Copa del Mundo
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
90+
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Estrella belga contempla abandonar la Copa del Mundo

por Oliver Paniagua
Jeremy-Doku-defiende-lukaku-mundial-catar-publinews-3.jpg,
Jeremy-Doku-defiende-lukaku-mundial-catar-publinews-3.jpg / FOTO:

Su primer Mundial y una razón personal lo haría abandonar la concentración

El inicio del Mundial 2026 ha colocado al atacante belga Jérémy Doku en el centro de la atención no solo por lo deportivo, sino por una decisión personal que podría marcar su participación en el torneo.

El futbolista del Manchester City, de 24 años, confirmó que podría abandonar temporalmente la concentración de Bélgica para acompañar a su pareja en el nacimiento de su primer hijo, previsto para la segunda semana de julio, coincidiendo con las rondas decisivas del campeonato.

Dependerá de cuándo ocurra, pero es mi primer hijo, así que realmente me gustaría estar allí", declaró Doku. El jugador añadió que la federación belga ha mostrado comprensión ante su situación, aunque reconoció que la decisión final dependerá del desarrollo del torneo y de las circunstancias familiares.

Doku es baja para el partido ante Irán 

En paralelo a este escenario personal, Doku ya es baja confirmada para el partido del domingo ante Irán debido a problemas de salud. El seleccionador Rudi García explicó que el extremo no está en condiciones físicas óptimas tras arrastrar molestias respiratorias durante las últimas semanas.

No puede jugar, así que jugaremos sin él", afirmó el técnico, quien añadió que la prioridad es la salud del jugador. Doku fue titular en el debut de Bélgica ante Egipto, encuentro en el que disputó 86 minutos, pero desde entonces su estado físico ha generado preocupación en el cuerpo médico.

La ausencia del extremo se suma a las decisiones tácticas del seleccionador, que también evalúa cuidadosamente la participación de Romelu Lukaku, todavía en proceso de recuperación tras una lesión prolongada.

García señaló que el delantero histórico de Bélgica podría ser utilizado como revulsivo, evitando sobrecargas físicas. "Podemos utilizarlo como súper suplente", explicó.

Mientras tanto, el caso de Doku abre un debate sobre el equilibrio entre la vida personal y las exigencias de la competencia internacional en medio de un torneo de máxima exigencia como el Mundial.

Etiquetas
FútbolBélgicaMundial 2026vida personalsalud del jugadorJeremy Doku

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