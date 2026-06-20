Estrella belga contempla abandonar la Copa del Mundo

Su primer Mundial y una razón personal lo haría abandonar la concentración

El inicio del Mundial 2026 ha colocado al atacante belga Jérémy Doku en el centro de la atención no solo por lo deportivo, sino por una decisión personal que podría marcar su participación en el torneo.

El futbolista del Manchester City, de 24 años, confirmó que podría abandonar temporalmente la concentración de Bélgica para acompañar a su pareja en el nacimiento de su primer hijo, previsto para la segunda semana de julio, coincidiendo con las rondas decisivas del campeonato.

Dependerá de cuándo ocurra, pero es mi primer hijo, así que realmente me gustaría estar allí", declaró Doku. El jugador añadió que la federación belga ha mostrado comprensión ante su situación, aunque reconoció que la decisión final dependerá del desarrollo del torneo y de las circunstancias familiares.

Doku es baja para el partido ante Irán

En paralelo a este escenario personal, Doku ya es baja confirmada para el partido del domingo ante Irán debido a problemas de salud. El seleccionador Rudi García explicó que el extremo no está en condiciones físicas óptimas tras arrastrar molestias respiratorias durante las últimas semanas.

No puede jugar, así que jugaremos sin él", afirmó el técnico, quien añadió que la prioridad es la salud del jugador. Doku fue titular en el debut de Bélgica ante Egipto, encuentro en el que disputó 86 minutos, pero desde entonces su estado físico ha generado preocupación en el cuerpo médico.

La ausencia del extremo se suma a las decisiones tácticas del seleccionador, que también evalúa cuidadosamente la participación de Romelu Lukaku, todavía en proceso de recuperación tras una lesión prolongada.

García señaló que el delantero histórico de Bélgica podría ser utilizado como revulsivo, evitando sobrecargas físicas. "Podemos utilizarlo como súper suplente", explicó.

Mientras tanto, el caso de Doku abre un debate sobre el equilibrio entre la vida personal y las exigencias de la competencia internacional en medio de un torneo de máxima exigencia como el Mundial.

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