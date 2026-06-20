Klose recuerda el 7-1 a Brasil y admite que Alemania “no tuvo piedad”

Klose destacó especialmente la ráfaga de goles en la primera mitad, cuando Alemania anotó cuatro tantos en seis minutos.

Miroslav Klose revivió uno de los partidos más impactantes en la historia de los Mundiales: la goleada 7-1 de Alemania sobre Brasil en las semifinales de 2014.

En entrevista con L’Équipe, el exdelantero alemán aseguró que el equipo no fue consciente de la magnitud del castigo que estaba aplicando a la selección anfitriona. "Todo pasó tan rápido que ni nos dimos cuenta. Recuperábamos el balón y volvíamos a marcar", relató.

Klose destacó especialmente la ráfaga de goles en la primera mitad, cuando Alemania anotó cuatro tantos entre el minuto 23 y el 29, en apenas seis minutos que desmoronaron por completo al conjunto brasileño.

Recién después del partido supimos que habíamos hecho cuatro goles en seis minutos. Yo pensaba que había pasado mucho más tiempo", añadió.

El exgoleador también fue consultado sobre si existió compasión por el rival ante la diferencia en el marcador, a lo que respondió de forma contundente: "No le tuvimos piedad a Brasil".

El 7-1 disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte quedó registrado como una de las derrotas más dolorosas en la historia del futbol brasileño y uno de los partidos más recordados de los Mundiales por la forma en que se desarrolló el marcador en tan corto tiempo.

Messi iguala Klose

En otro orden, la actualidad del futbol mundial también está marcada por otro registro histórico: Lionel Messi igualó a Klose como máximo goleador en fases finales de la Copa del Mundo, con 16 goles. El argentino alcanzó la cifra tras su participación en el torneo, en el que continúa ampliando su legado a sus 39 años y aún con partidos por disputar en la competición.

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