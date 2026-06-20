Marruecos hizo historia ante Brasil y el dato no fue el 1-1

El sábado 13 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ocurrió algo que el futbol nunca había visto.

El sábado 13 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el fútbol presenció un hecho sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo. Marruecos se convirtió en la primera selección en alinear un once inicial compuesto íntegramente por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras, en el duelo frente a Brasil que terminó 1-1.

El dato, difundido por el portal brasileño Ge y el analista MisterChip (@2010MisterChip), fue posteriormente confirmado por la agencia EFE. Durante aproximadamente 25 minutos del partido, la selección marroquí jugó sin ningún futbolista nacido en territorio nacional, tras una serie de cambios realizados en la segunda mitad.

El episodio se consolidó cuando el técnico marroquí sustituyó a Brahim Díaz y a Azzedine Ounahi. En ese momento, el único jugador nacido en Marruecos que había iniciado el encuentro, el guardameta Yassine Bounou, había salido previamente del campo. Con ello, el equipo quedó formado exclusivamente por jugadores nacidos en el extranjero.

El once de Marruecos

El once en ese tramo histórico estuvo integrado por Yassine Bono (Canadá), Noussair Mazraoui (Países Bajos), Issa Diop (Francia), Chadi Riad (España), Achraf Hakimi (España), Neil El Aynaoui (Francia), Ayyoub Bouaddi (Francia), Chemsdine Talbi (Bélgica), Bilal El Khannouss (Bélgica), Samir El Mourabet (Francia) e Ismael Saibari (España). Todos con ascendencia marroquí, pero nacidos en distintos países de Europa y América.

El momento concluyó con el ingreso de Soufiane Rahimi, nacido en Casablanca, devolviendo a un jugador local al terreno de juego.

Más allá del resultado, el hecho expuso una tendencia global en el futbol moderno: la fuerte influencia de las diásporas en la construcción de selecciones nacionales. En el caso de Marruecos, de los 26 convocados al torneo, 19 nacieron fuera del país.

El caso marroquí refleja una transformación profunda en el futbol internacional, donde identidad, migración y globalización redefinen la composición de las selecciones nacionales en la actualidad.

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