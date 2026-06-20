Mundial 2026: 5 aplausos y 5 abucheos en diez días de competición

 Mundial 2026: 5 Aplausos y 5 Abucheos en Competición
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026: 5 aplausos y 5 abucheos en diez días de competición

por Amilcar Avila
Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur., EFE
Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur. / FOTO: EFE

La asistencia masiva a los estadios, el protagonismo de las selecciones modestas y la vigencia de Messi destacan en el arranque del torneo, mientras los altos precios, los problemas migratorios y las nuevas pausas publicitarias generan controversia.

Apenas ha transcurrido una cuarta parte del Mundial 2026, pero el torneo ya ofrece suficientes elementos para realizar un primer balance. La histórica edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá ha dejado imágenes memorables dentro y fuera de las canchas, combinando éxitos organizativos y deportivos con controversias que han encendido el debate.

Tras diez días de competición, el Mundial 2026 muestra dos caras muy distintas. Por un lado, la fiesta en las gradas, las sorpresas deportivas y la vigencia de grandes figuras. Por el otro, problemas de logística, precios elevados y decisiones reglamentarias que no han convencido a todos.

Los aplausos

Entre los aspectos más destacados sobresale la respuesta de los aficionados. Con una asistencia promedio cercana a los 65 mil espectadores por encuentro, el torneo apunta a pulverizar los registros históricos de público establecidos en Estados Unidos 1994. Los estadios lucen llenos y el ambiente ha estado marcado por la convivencia entre aficiones de todo el mundo.

También han cumplido los países anfitriones. México y Estados Unidos ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que Canadá mantiene intactas sus opciones de clasificación. El buen rendimiento de los locales ha contribuido a mantener el entusiasmo en torno al campeonato.

En el plano deportivo, varias selecciones consideradas modestas han aprovechado el escaparate mundialista para reivindicar la ampliación del torneo a 48 participantes. Cabo Verde sorprendió al empatar con España y República Democrática del Congo hizo lo propio frente a Portugal, resultados que han dado argumentos a quienes defendían una Copa del Mundo más inclusiva.

Uno de los nombres propios de la primera fase ha sido el del guardameta caboverdiano Vozinha. A sus 40 años, protagonizó una actuación memorable frente a España con siete atajadas y emocionó a los aficionados con sus lágrimas tras el encuentro. Su historia se convirtió rápidamente en una de las más entrañables del torneo.

Foto embed
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

Y, por supuesto, aparece Lionel Messi. A punto de cumplir 39 años, el argentino volvió a demostrar que sigue siendo una figura capaz de desafiar el paso del tiempo. Su triplete contra Argelia lo confirmó una vez más como uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 y amplió una colección de récords que parece no tener fin.

Los abucheos

Uno de los principales focos de crítica ha sido el costo de asistir a los partidos del Mundial 2026. Los elevados precios de las entradas y el incremento en los productos vendidos dentro de los estadios han provocado el malestar de muchos aficionados. En algunas sedes, una simple botella de agua supera los ocho dólares, mientras que algunos alimentos alcanzan precios que muchos consideran excesivos.

A ello se suman los problemas relacionados con visados y permisos de entrada. Varias selecciones y futbolistas han enfrentado obstáculos burocráticos para desplazarse entre las distintas sedes del torneo, una situación que ha generado protestas y cuestionamientos sobre la organización logística de una Copa del Mundo repartida entre tres países.

La FIFA también ha mostrado preocupación por el incremento de mensajes de odio en redes sociales. Según los sistemas de monitoreo implementados por el organismo, en apenas los primeros días del campeonato se han eliminado cientos de miles de publicaciones ofensivas, una cifra que amenaza con superar ampliamente los registros de Catar 2022.

Otra de las medidas más discutidas del Mundial 2026 ha sido la pausa obligatoria de hidratación en el minuto 22 de cada tiempo. Aunque fue concebida para proteger a los jugadores de las altas temperaturas, muchos consideran que se ha transformado en una interrupción estratégica que favorece instrucciones tácticas y espacios publicitarios, alterando el ritmo natural de los partidos.

Finalmente, las expulsiones y las sanciones disciplinarias también han marcado el arranque del torneo. En apenas 32 encuentros ya se superó el número de tarjetas rojas registradas durante toda la Copa del Mundo de Catar. Además, la aplicación de nuevas normativas arbitrales ha abierto un debate sobre los límites de la interpretación y la disciplina dentro del campo.

Foto embed
Miguel Almirón hace historia con la primera expulsión por la llamada "Ley Vinicius" en el Mundial 2026. - Redes sociales.

A diez días de su inicio, el Mundial 2026 ya ha demostrado por qué promete ser una de las ediciones más comentadas de la historia. Entre récords de asistencia, historias conmovedoras y polémicas constantes, el torneo continúa construyendo una narrativa tan apasionante como impredecible.

Con información de EFE

Etiquetas
FútbolMessiMundial 2026abucheoscontroversiasaplausos

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver