Mundial 2026: Figura de Alemania causa sensación por llevar la Biblia y orar junto a sus adversarios

Mientras miles de aficionados hablan de sus goles y asistencias, una de las figuras de Alemania está dando de qué hablar por un motivo muy distinto.

En un Mundial donde las celebraciones, los goles y las grandes figuras suelen acaparar la atención, un futbolista alemán ha llamado la atención por una razón muy diferente. Felix Nmecha, mediocampista de la selección de Alemania, se ha convertido en tendencia durante el Mundial 2026 debido a su profunda fe cristiana, la cual manifiesta abiertamente dentro y fuera de las canchas.

El jugador de Borussia Dortmund no solo es una de las piezas fundamentales del esquema del técnico Julian Nagelsmann, sino también uno de los deportistas más religiosos del torneo. Su costumbre de llevar una Biblia a los partidos y de reunirse a orar con compañeros y rivales ha despertado curiosidad entre aficionados de todo el mundo.

La imagen que dio la vuelta al mundo

Tras la contundente victoria de Alemania sobre Curazao en la fase de grupos, una imagen comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales. En ella aparecían Felix Nmecha, su compañero Jonathan Tah y varios futbolistas de Curazao reunidos en el césped para realizar una oración conjunta.

La escena sorprendió a miles de aficionados debido a que ocurrió apenas minutos después de un partido de alta intensidad. Lejos de las rivalidades deportivas, los jugadores compartieron un momento de reflexión que rápidamente se volvió viral.

Para muchos aficionados fue una de las imágenes más llamativas del Mundial, demostrando que el fútbol también puede generar espacios de unión más allá de la competencia.

La fe, el pilar de su vida

Lejos de tratarse de un gesto aislado, la religión ocupa un lugar central en la vida del mediocampista alemán.

En diversas entrevistas ha explicado que considera que su carrera deportiva es una oportunidad para expresar sus creencias. Tras el encuentro ante Curazao, Nmecha señaló que él y otros jugadores se reúnen para agradecer y glorificar a Jesús a través del deporte.

La frase que aparece en su biografía de Instagram resume perfectamente su filosofía de vida: "El fútbol es mi pasión, Jesús es mi fundamento".

Durante la Copa del Mundo también llamó la atención su celebración tras anotar su primer gol mundialista. El mediocampista simuló quitarse una corona imaginaria para colocarla a los pies de Cristo, un gesto que interpretó como una muestra pública de gratitud.

Una imagen habitual antes de cada partido

Quienes siguen de cerca la carrera de Nmecha saben que verlo acompañado de una Biblia no es algo nuevo. Desde hace varios años comparte versículos, reflexiones religiosas y mensajes motivacionales en sus redes sociales. Además, frecuentemente es fotografiado leyendo las Escrituras antes de los encuentros importantes.

Su comportamiento ha convertido al jugador en una de las figuras más representativas de la comunidad cristiana dentro del fútbol europeo.

Más allá de sus convicciones religiosas, Nmecha se ha ganado un lugar destacado dentro de la selección alemana gracias a su rendimiento deportivo.

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