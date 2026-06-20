Mundial 2026: Figura de Alemania causa sensación por llevar la Biblia y orar junto a sus adversarios

 Historia de Alemania en el Mundial 2026: Oración y Fe
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-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Mundial 2026: Figura de Alemania causa sensación por llevar la Biblia y orar junto a sus adversarios

por Sandy Sandoval
Felix Nmecha Jugador Alemania, Redes sociales
Felix Nmecha Jugador Alemania / FOTO: Redes sociales

Mientras miles de aficionados hablan de sus goles y asistencias, una de las figuras de Alemania está dando de qué hablar por un motivo muy distinto.

En un Mundial donde las celebraciones, los goles y las grandes figuras suelen acaparar la atención, un futbolista alemán ha llamado la atención por una razón muy diferente. Felix Nmecha, mediocampista de la selección de Alemania, se ha convertido en tendencia durante el Mundial 2026 debido a su profunda fe cristiana, la cual manifiesta abiertamente dentro y fuera de las canchas.

El jugador de Borussia Dortmund no solo es una de las piezas fundamentales del esquema del técnico Julian Nagelsmann, sino también uno de los deportistas más religiosos del torneo. Su costumbre de llevar una Biblia a los partidos y de reunirse a orar con compañeros y rivales ha despertado curiosidad entre aficionados de todo el mundo.

La imagen que dio la vuelta al mundo

Tras la contundente victoria de Alemania sobre Curazao en la fase de grupos, una imagen comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales. En ella aparecían Felix Nmecha, su compañero Jonathan Tah y varios futbolistas de Curazao reunidos en el césped para realizar una oración conjunta.

La escena sorprendió a miles de aficionados debido a que ocurrió apenas minutos después de un partido de alta intensidad. Lejos de las rivalidades deportivas, los jugadores compartieron un momento de reflexión que rápidamente se volvió viral.

Para muchos aficionados fue una de las imágenes más llamativas del Mundial, demostrando que el fútbol también puede generar espacios de unión más allá de la competencia.

La fe, el pilar de su vida

Lejos de tratarse de un gesto aislado, la religión ocupa un lugar central en la vida del mediocampista alemán.

En diversas entrevistas ha explicado que considera que su carrera deportiva es una oportunidad para expresar sus creencias. Tras el encuentro ante Curazao, Nmecha señaló que él y otros jugadores se reúnen para agradecer y glorificar a Jesús a través del deporte.

La frase que aparece en su biografía de Instagram resume perfectamente su filosofía de vida: "El fútbol es mi pasión, Jesús es mi fundamento".

Durante la Copa del Mundo también llamó la atención su celebración tras anotar su primer gol mundialista. El mediocampista simuló quitarse una corona imaginaria para colocarla a los pies de Cristo, un gesto que interpretó como una muestra pública de gratitud.

Una imagen habitual antes de cada partido

Quienes siguen de cerca la carrera de Nmecha saben que verlo acompañado de una Biblia no es algo nuevo. Desde hace varios años comparte versículos, reflexiones religiosas y mensajes motivacionales en sus redes sociales. Además, frecuentemente es fotografiado leyendo las Escrituras antes de los encuentros importantes.

Su comportamiento ha convertido al jugador en una de las figuras más representativas de la comunidad cristiana dentro del fútbol europeo.

Más allá de sus convicciones religiosas, Nmecha se ha ganado un lugar destacado dentro de la selección alemana gracias a su rendimiento deportivo.

Etiquetas
AlemaniaMundial 2026fe cristianaFelix Nmechaoración en el fútboldeporte y religión

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