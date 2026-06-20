Mundial 2026: ¿Por qué aficionados japoneses limpian los estadios?

No importa si ganan o pierden: los aficionados japoneses siempre limpian las gradas antes de abandonar el estadio. Esta es la razón detrás de uno de los gestos más admirados del Mundial 2026.

Cada Copa del Mundo deja imágenes inolvidables. Algunas tienen que ver con goles espectaculares, celebraciones históricas o actuaciones memorables. Sin embargo, existe una escena que se repite desde hace décadas y que no ocurre dentro del terreno de juego.

Se trata de los aficionados japoneses que, una vez finalizado un partido, permanecen en las tribunas para recoger basura, ordenar los asientos y dejar el estadio prácticamente impecable antes de retirarse.

En el Mundial 2026, esta costumbre volvió a captar la atención de aficionados y medios de comunicación de todo el planeta, convirtiéndose nuevamente en uno de los ejemplos más admirados de comportamiento cívico dentro del deporte.

Una imagen que se repite generación tras generación

La escena ya es familiar para quienes siguen los grandes torneos internacionales. Tras el silbatazo final, mientras miles de personas abandonan rápidamente los estadios, grupos de seguidores japoneses sacan bolsas de basura y comienzan a recoger botellas, vasos, envoltorios de comida y cualquier residuo que encuentren a su alrededor.

Lo hacen independientemente del resultado del partido. Si Japón gana, limpian. Si Japón pierde, también limpian. Incluso se ha visto a aficionados japoneses realizar esta labor en encuentros donde su selección ni siquiera participa.

Durante el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, muchos seguidores fueron captados recogiendo basura después del partido inaugural entre Qatar y Ecuador, demostrando que no se trata de una acción ligada únicamente al apoyo de su equipo nacional.

El origen de una tradición admirada en todo el mundo

Aunque para muchos extranjeros el comportamiento resulta sorprendente, en Japón es considerado algo completamente normal.

Los expertos señalan que esta costumbre tiene raíces profundas en la educación japonesa y en los valores que se enseñan desde la infancia.

Una frase muy conocida en Japón ayuda a entender esta filosofía: "Tatsu tori ato wo nigosazu". La expresión puede traducirse como "el pájaro no ensucia el lugar que abandona" o "deja el lugar tal como lo encontraste".

Más que una simple frase, se trata de un principio que promueve la responsabilidad individual y el respeto por los espacios compartidos.

La limpieza se aprende desde la escuela

A diferencia de muchos países donde la limpieza de los centros educativos es responsabilidad exclusiva del personal de mantenimiento, en Japón los estudiantes participan activamente en esa tarea.

Los niños limpian sus salones de clase, pasillos, baños y áreas comunes como parte de su formación diaria. Para los japoneses, estas actividades no son un castigo ni una obligación adicional. Forman parte del proceso educativo.

Scott North, profesor de Sociología de la Universidad de Osaka, explicó en declaraciones recogidas por la BBC que la limpieza posterior a los partidos es una extensión natural de las conductas aprendidas durante la etapa escolar.

Según el académico, la repetición constante de estas prácticas convierte la limpieza en un hábito que acompaña a las personas durante toda su vida.

Una lección que trasciende el deporte

En un Mundial donde las emociones suelen estar dominadas por los resultados, los aficionados japoneses continúan demostrando que el impacto de una selección puede ir mucho más allá de lo que sucede dentro del campo.

Su ejemplo recuerda que el deporte también puede ser una plataforma para transmitir valores y generar cambios positivos.

Por eso, cada vez que las cámaras enfocan a los seguidores japoneses recogiendo basura en las gradas, el mundo vuelve a descubrir una de las tradiciones más admiradas del futbol internacional.

Una costumbre sencilla, pero capaz de dejar una huella tan profunda como cualquier gol memorable.

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