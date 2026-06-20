Mundial 2026: ¿Por qué aficionados japoneses limpian los estadios?

 Japoneses Limpian Estadios en Mundial 2026: ¿Por Qué?
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Sweden Japan Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
37
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Mundial 2026: ¿Por qué aficionados japoneses limpian los estadios?

por Sandy Sandoval
Japón Mundial 2026, Redes sociales
Japón Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

No importa si ganan o pierden: los aficionados japoneses siempre limpian las gradas antes de abandonar el estadio. Esta es la razón detrás de uno de los gestos más admirados del Mundial 2026.

Cada Copa del Mundo deja imágenes inolvidables. Algunas tienen que ver con goles espectaculares, celebraciones históricas o actuaciones memorables. Sin embargo, existe una escena que se repite desde hace décadas y que no ocurre dentro del terreno de juego.

Se trata de los aficionados japoneses que, una vez finalizado un partido, permanecen en las tribunas para recoger basura, ordenar los asientos y dejar el estadio prácticamente impecable antes de retirarse.

En el Mundial 2026, esta costumbre volvió a captar la atención de aficionados y medios de comunicación de todo el planeta, convirtiéndose nuevamente en uno de los ejemplos más admirados de comportamiento cívico dentro del deporte.

Una imagen que se repite generación tras generación

La escena ya es familiar para quienes siguen los grandes torneos internacionales. Tras el silbatazo final, mientras miles de personas abandonan rápidamente los estadios, grupos de seguidores japoneses sacan bolsas de basura y comienzan a recoger botellas, vasos, envoltorios de comida y cualquier residuo que encuentren a su alrededor.

Lo hacen independientemente del resultado del partido. Si Japón gana, limpian. Si Japón pierde, también limpian. Incluso se ha visto a aficionados japoneses realizar esta labor en encuentros donde su selección ni siquiera participa.

Durante el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, muchos seguidores fueron captados recogiendo basura después del partido inaugural entre Qatar y Ecuador, demostrando que no se trata de una acción ligada únicamente al apoyo de su equipo nacional.

El origen de una tradición admirada en todo el mundo

Aunque para muchos extranjeros el comportamiento resulta sorprendente, en Japón es considerado algo completamente normal.

Los expertos señalan que esta costumbre tiene raíces profundas en la educación japonesa y en los valores que se enseñan desde la infancia.

Una frase muy conocida en Japón ayuda a entender esta filosofía: "Tatsu tori ato wo nigosazu". La expresión puede traducirse como "el pájaro no ensucia el lugar que abandona" o "deja el lugar tal como lo encontraste".

Más que una simple frase, se trata de un principio que promueve la responsabilidad individual y el respeto por los espacios compartidos.

La limpieza se aprende desde la escuela

A diferencia de muchos países donde la limpieza de los centros educativos es responsabilidad exclusiva del personal de mantenimiento, en Japón los estudiantes participan activamente en esa tarea.

Los niños limpian sus salones de clase, pasillos, baños y áreas comunes como parte de su formación diaria. Para los japoneses, estas actividades no son un castigo ni una obligación adicional. Forman parte del proceso educativo.

Scott North, profesor de Sociología de la Universidad de Osaka, explicó en declaraciones recogidas por la BBC que la limpieza posterior a los partidos es una extensión natural de las conductas aprendidas durante la etapa escolar.

Según el académico, la repetición constante de estas prácticas convierte la limpieza en un hábito que acompaña a las personas durante toda su vida.

Una lección que trasciende el deporte

En un Mundial donde las emociones suelen estar dominadas por los resultados, los aficionados japoneses continúan demostrando que el impacto de una selección puede ir mucho más allá de lo que sucede dentro del campo.

Su ejemplo recuerda que el deporte también puede ser una plataforma para transmitir valores y generar cambios positivos.

Por eso, cada vez que las cámaras enfocan a los seguidores japoneses recogiendo basura en las gradas, el mundo vuelve a descubrir una de las tradiciones más admiradas del futbol internacional.

Una costumbre sencilla, pero capaz de dejar una huella tan profunda como cualquier gol memorable.

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