Portero de Haití cumple el sueño de su hijo tras el partido ante Brasil

Vinícius y el portero de Haití protagonizaron una escena inesperada tras el partido.

El portero de la selección de Haití, Johny Placide, vivió una noche agridulce tras la derrota de su equipo por 3-0 ante Brasil en Filadelfia, Estados Unidos, resultado que dejó a los caribeños prácticamente eliminados del máximo torneo internacional de futbol. Sin embargo, más allá del marcador, el guardameta protagonizó un gesto emotivo con su hijo al final del encuentro.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Brasil se impuso con autoridad gracias a un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Júnior, quien además fue el jugador más influyente del partido. Con este resultado, la Canarinha llegó al liderato del Grupo C con cuatro puntos, igualada con Marruecos, mientras que Escocia quedó con tres unidades y Haití cerró la tabla sin puntos tras dos derrotas.

A pesar del golpe deportivo, Placide no olvidó una promesa personal. Su hijo es gran admirador de Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, por lo que al finalizar el encuentro el arquero haitiano se acercó al brasileño para solicitarle su camiseta.

Pese a la eliminación, Placide cumplió el suelo de su hijo

Vinícius accedió sin inconvenientes y ambos jugadores intercambiaron camisetas en el centro del campo, en un gesto deportivo que terminó con un abrazo entre ambos, según se observó en imágenes del partido.

Tras ello, Placide se dirigió hacia la tribuna donde se encontraba su hijo. El portero le entregó la camiseta del astro brasileño y el niño la recibió con enorme emoción, colocándosela de inmediato y mostrándola orgulloso ante los presentes.

Vinícius celebra ante Haití en Philadelphia - Agencia EFE

El momento contrastó con la dura realidad deportiva de Haití, que quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda y deberá cerrar su participación en el torneo ante Marruecos en la última jornada del grupo.

Pese a la eliminación, la imagen de Placide cumpliendo el sueño de su hijo se convirtió en uno de los momentos más emotivos del partido.

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