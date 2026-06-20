Portero de Haití cumple el sueño de su hijo tras el partido ante Brasil

 Portero de Haití cumple el sueño de su hijo
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20 junio / 22:00
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Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Portero de Haití cumple el sueño de su hijo tras el partido ante Brasil

por Oliver Paniagua
Derrota de Haití ante Brasil termina con una historia que emociona., Instagram/Johny Placide
Derrota de Haití ante Brasil termina con una historia que emociona. / FOTO: Instagram/Johny Placide

Vinícius y el portero de Haití protagonizaron una escena inesperada tras el partido.

El portero de la selección de Haití, Johny Placide, vivió una noche agridulce tras la derrota de su equipo por 3-0 ante Brasil en Filadelfia, Estados Unidos, resultado que dejó a los caribeños prácticamente eliminados del máximo torneo internacional de futbol. Sin embargo, más allá del marcador, el guardameta protagonizó un gesto emotivo con su hijo al final del encuentro.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Brasil se impuso con autoridad gracias a un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Júnior, quien además fue el jugador más influyente del partido. Con este resultado, la Canarinha llegó al liderato del Grupo C con cuatro puntos, igualada con Marruecos, mientras que Escocia quedó con tres unidades y Haití cerró la tabla sin puntos tras dos derrotas.

A pesar del golpe deportivo, Placide no olvidó una promesa personal. Su hijo es gran admirador de Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, por lo que al finalizar el encuentro el arquero haitiano se acercó al brasileño para solicitarle su camiseta.

Pese a la eliminación, Placide cumplió el suelo de su hijo 

Vinícius accedió sin inconvenientes y ambos jugadores intercambiaron camisetas en el centro del campo, en un gesto deportivo que terminó con un abrazo entre ambos, según se observó en imágenes del partido.

Tras ello, Placide se dirigió hacia la tribuna donde se encontraba su hijo. El portero le entregó la camiseta del astro brasileño y el niño la recibió con enorme emoción, colocándosela de inmediato y mostrándola orgulloso ante los presentes.

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Vinícius celebra ante Haití en Philadelphia - Agencia EFE

El momento contrastó con la dura realidad deportiva de Haití, que quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda y deberá cerrar su participación en el torneo ante Marruecos en la última jornada del grupo.

Pese a la eliminación, la imagen de Placide cumpliendo el sueño de su hijo se convirtió en uno de los momentos más emotivos del partido.

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