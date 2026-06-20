 Curazao hace historia al sumar su primer punto mundialista
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20 junio / 22:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Curazao hace historia al sumar su primer punto mundialista

por Oscar Coronado
Ecuador frente a Curazao en el Mundial 2026
Ecuador frente a Curazao en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La nación más pequeña poblacionalmente empató ante los representantes de la “mitad del mundo” y les complica la vida en el Mundial 2026.

Las selecciones de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, y Curazao, guiada por, Dick Advocaat, se enfrentaron este sábado en Kansas City, Estados Unidos, como parte de la segunda fecha del grupo E (empataron 0-0). Ambas selecciones habían perdido en su debut mundialista, y hoy buscaban su primer triunfo.

La "Tricolor" ecuatoriana salía como favorita para este partido, pero en el campo, no se esperaban que los curazoleños salieron con una estrategia que le permitiría ir a la lucha de los tres puntos.

Durante el primer tiempo fue mejor Ecuador, pero Curazao tuvo algunos contragolpes, que lamentablemente para ellos, el último toque era fatal, siempre reglando los balones. 

Eso sí, Ecuador desaprovechó varias oportunidades de gol, quizá una de las más inaceptables, una acción donde estuvo involucrado Enner Valencia, al inicio del partido.

El delantero ecuatoriano se plantó solo frente al portero Eloy Room, quien rechazó el remate y la pelota acabó tocando en el larguero antes de marcharse fuera.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Ecuador
Sistema: 3-1-4-2
Estado: Finalizado
0 - 0
20/06/2026 - 18:00
Curacao
Sistema: 5-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Ma Ning, China

Incidencias del partido

38'
card
J. Alcivar ve tarjeta amarilla
39'
card
L. Bacuna ve tarjeta amarilla
46'
cambio
Cambio en Ecuador: J. Alcivar por K. Rodriguez
53'
card
J. Bacuna ve tarjeta amarilla
56'
card
L. Comenencia ve tarjeta amarilla
70'
cambio
Cambio en Ecuador: P. Estupinan por N. Angulo
75'
card
J. Gaari ve tarjeta amarilla
75'
cambio
Cambio en Curacao: J. Bacuna por K. Gorre
76'
cambio
Cambio en Curacao: D. Fonville por R. van Eijma
76'
cambio
Cambio en Curacao: T. Chong por J. Margaritha
83'
cambio
Cambio en Ecuador: A. Franco por A. Preciado
83'
cambio
Cambio en Curacao: J. Locadia por G. Kastaneer
84'
cambio
Cambio en Curacao: L. Comenencia por G. Roemeratoe
89'
cambio
Cambio en Ecuador: J. Yeboah por J. Caicedo
90+1'
card
G. Kastaneer ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 38'
    Tarjeta
    J. Alcivar - tarjeta amarilla
  • 39'
    Tarjeta
    L. Bacuna - tarjeta amarilla
  • 53'
    Tarjeta
    J. Bacuna - tarjeta amarilla
  • 56'
    Tarjeta
    L. Comenencia - tarjeta amarilla
  • 75'
    Tarjeta
    J. Gaari - tarjeta amarilla
  • 90+1'
    Tarjeta
    G. Kastaneer - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 21/06
    Ecuador
    Ecuador 0 - 0 Curacao
    World Cup | Finalizado

Últimos de Ecuador

  • 21/06
    Ecuador
    Ecuador 0 - 0 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Ivory Coast
    Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Ecuador
    Ecuador 3 - 0 Guatemala
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Curacao

  • 21/06
    Ecuador
    Ecuador 0 - 0 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Germany
    Germany 7 - 1 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Curacao
    Curacao 4 - 0 Aruba
    Friendlies | Finalizado
  • 30/05
    Scotland
    Scotland 4 - 1 Curacao
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Australia
    Australia 5 - 1 Curacao
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado

Estadísticas generales

Ecuador
Curacao
9
Tiros de esquina
0
18
Saques de banda
15
12
Tiros libres
8
5
Saques de meta
14
0
Penal
0
4
Cambio
5
156
Ataques
68
94
Ataques peligrosos
20
15
Remates al arco
3
13
Remates desviados
7
28
Remates totales
10
15
Remates a puerta
3
10
Remates fuera
4
3
Remates bloqueados
3
22
Remates dentro del área
4
6
Remates fuera del área
6
7
Faltas
10
1
Fuera de juego
2
75%
Posesión
25%
1
Tarjetas amarillas
5
3
Atajadas
15
641
Pases totales
223
577
Pases precisos
154

Alineaciones

Ecuador
  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • Jordy Alcivar
  • John Yeboah
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Pervis Estupiñán
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia
Curacao
  • Eloy Room
  • Joshua Brenet
  • Jurien Gaari
  • Armando Obispo
  • Sherel Constancio Floranus
  • Deveron Fonville
  • Tahith Chong
  • Livano Comenencia
  • Leandro Bacuna
  • Juninho Bacuna
  • Jürgen Locadia

Histórico empate para Curazao 

Para la etapa de complemento, Ecuador seguía llegando con facilidad al arco de Room, pero no se le daba el gol. Hasta el minuto 62 se sumaban al menos 12 aproximaciones y jugadas de gol.

Por su parte, Curazao seguía defendiéndose y apostaba a ciertos contragolpes, pero en las pocas oportunidades de los remates directos, ahí aparecía bien Hernán Galindez.

Eloy Room era la gran figura de los del Caribe. O sus atajadas evitaban el gol, o era ayudado por los palos o sus propios compañeros. Incluso, hubo dos jugadas en las cuales como carambolas se salvaban los curazoleños.

Ecuador seguía intentando, pero el marcador no se abría. Así se llegó a la recta final. Y los nervios quedaban a la orden del día.

Al final, ni Ecuador, ni Curazao, abrieron el marcador, y debieron conformarse con el empate, que para los de Concacaf representó un hecho histórico al sumar su primer punto mundialista.  

El cierre de la fase de grupos será el jueves 25 de junio cuando Ecuador enfrente a Alemania y Curazao a Costa de Marfil a las 14:00 horas de Guatemala.

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao | EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao / EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao | EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao / EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao | EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao / EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao | EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao / EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao | EFE

Mundial 2026: Ecuador vs. Curazao / EFE

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