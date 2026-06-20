Curazao hace historia al sumar su primer punto mundialista

La nación más pequeña poblacionalmente empató ante los representantes de la “mitad del mundo” y les complica la vida en el Mundial 2026.
Las selecciones de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, y Curazao, guiada por, Dick Advocaat, se enfrentaron este sábado en Kansas City, Estados Unidos, como parte de la segunda fecha del grupo E (empataron 0-0). Ambas selecciones habían perdido en su debut mundialista, y hoy buscaban su primer triunfo.
La "Tricolor" ecuatoriana salía como favorita para este partido, pero en el campo, no se esperaban que los curazoleños salieron con una estrategia que le permitiría ir a la lucha de los tres puntos.
Durante el primer tiempo fue mejor Ecuador, pero Curazao tuvo algunos contragolpes, que lamentablemente para ellos, el último toque era fatal, siempre reglando los balones.
Eso sí, Ecuador desaprovechó varias oportunidades de gol, quizá una de las más inaceptables, una acción donde estuvo involucrado Enner Valencia, al inicio del partido.
El delantero ecuatoriano se plantó solo frente al portero Eloy Room, quien rechazó el remate y la pelota acabó tocando en el larguero antes de marcharse fuera.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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38'J. Alcivar - tarjeta amarilla
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39'L. Bacuna - tarjeta amarilla
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53'J. Bacuna - tarjeta amarilla
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56'L. Comenencia - tarjeta amarilla
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75'J. Gaari - tarjeta amarilla
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90+1'G. Kastaneer - tarjeta amarilla
Entre sí
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21/06Ecuador 0 - 0 Curacao
World Cup | Finalizado
Últimos de Ecuador
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21/06Ecuador 0 - 0 Curacao
World Cup | Finalizado
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15/06Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
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07/06Ecuador 3 - 0 Guatemala
Friendlies | Finalizado
-
31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Curacao
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21/06Ecuador 0 - 0 Curacao
World Cup | Finalizado
-
14/06Germany 7 - 1 Curacao
World Cup | Finalizado
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07/06Curacao 4 - 0 Aruba
Friendlies | Finalizado
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30/05Scotland 4 - 1 Curacao
Friendlies | Finalizado
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31/03Australia 5 - 1 Curacao
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Jordy Alcivar
- John Yeboah
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- Pervis Estupiñán
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
- Eloy Room
- Joshua Brenet
- Jurien Gaari
- Armando Obispo
- Sherel Constancio Floranus
- Deveron Fonville
- Tahith Chong
- Livano Comenencia
- Leandro Bacuna
- Juninho Bacuna
- Jürgen Locadia
Histórico empate para Curazao
Para la etapa de complemento, Ecuador seguía llegando con facilidad al arco de Room, pero no se le daba el gol. Hasta el minuto 62 se sumaban al menos 12 aproximaciones y jugadas de gol.
Por su parte, Curazao seguía defendiéndose y apostaba a ciertos contragolpes, pero en las pocas oportunidades de los remates directos, ahí aparecía bien Hernán Galindez.
Eloy Room era la gran figura de los del Caribe. O sus atajadas evitaban el gol, o era ayudado por los palos o sus propios compañeros. Incluso, hubo dos jugadas en las cuales como carambolas se salvaban los curazoleños.
Ecuador seguía intentando, pero el marcador no se abría. Así se llegó a la recta final. Y los nervios quedaban a la orden del día.
Al final, ni Ecuador, ni Curazao, abrieron el marcador, y debieron conformarse con el empate, que para los de Concacaf representó un hecho histórico al sumar su primer punto mundialista.
El cierre de la fase de grupos será el jueves 25 de junio cuando Ecuador enfrente a Alemania y Curazao a Costa de Marfil a las 14:00 horas de Guatemala.