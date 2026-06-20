Curazao hace historia al sumar su primer punto mundialista

La nación más pequeña poblacionalmente empató ante los representantes de la “mitad del mundo” y les complica la vida en el Mundial 2026.

Las selecciones de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, y Curazao, guiada por, Dick Advocaat, se enfrentaron este sábado en Kansas City, Estados Unidos, como parte de la segunda fecha del grupo E (empataron 0-0). Ambas selecciones habían perdido en su debut mundialista, y hoy buscaban su primer triunfo.

La "Tricolor" ecuatoriana salía como favorita para este partido, pero en el campo, no se esperaban que los curazoleños salieron con una estrategia que le permitiría ir a la lucha de los tres puntos.

Durante el primer tiempo fue mejor Ecuador, pero Curazao tuvo algunos contragolpes, que lamentablemente para ellos, el último toque era fatal, siempre reglando los balones.

Eso sí, Ecuador desaprovechó varias oportunidades de gol, quizá una de las más inaceptables, una acción donde estuvo involucrado Enner Valencia, al inicio del partido.

El delantero ecuatoriano se plantó solo frente al portero Eloy Room, quien rechazó el remate y la pelota acabó tocando en el larguero antes de marcharse fuera.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Ecuador Sistema: 3-1-4-2 Estado: Finalizado 0 - 0 Curacao Sistema: 5-4-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Ma Ning, China Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 38' J. Alcivar ve tarjeta amarilla 39' L. Bacuna ve tarjeta amarilla 46' Cambio en Ecuador: J. Alcivar por K. Rodriguez 53' J. Bacuna ve tarjeta amarilla 56' L. Comenencia ve tarjeta amarilla 70' Cambio en Ecuador: P. Estupinan por N. Angulo 75' J. Gaari ve tarjeta amarilla 75' Cambio en Curacao: J. Bacuna por K. Gorre 76' Cambio en Curacao: D. Fonville por R. van Eijma 76' Cambio en Curacao: T. Chong por J. Margaritha 83' Cambio en Ecuador: A. Franco por A. Preciado 83' Cambio en Curacao: J. Locadia por G. Kastaneer 84' Cambio en Curacao: L. Comenencia por G. Roemeratoe 89' Cambio en Ecuador: J. Yeboah por J. Caicedo 90+1' G. Kastaneer ve tarjeta amarilla Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas 38' J. Alcivar - tarjeta amarilla

39' L. Bacuna - tarjeta amarilla

53' J. Bacuna - tarjeta amarilla

56' L. Comenencia - tarjeta amarilla

75' J. Gaari - tarjeta amarilla

90+1' G. Kastaneer - tarjeta amarilla Entre sí 21/06 Ecuador 0 - 0 Curacao

World Cup | Finalizado Últimos de Ecuador 21/06 Ecuador 0 - 0 Curacao

World Cup | Finalizado

15/06 Ivory Coast 1 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

07/06 Ecuador 3 - 0 Guatemala

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado Últimos de Curacao 21/06 Ecuador 0 - 0 Curacao

World Cup | Finalizado

14/06 Germany 7 - 1 Curacao

World Cup | Finalizado

07/06 Curacao 4 - 0 Aruba

Friendlies | Finalizado

30/05 Scotland 4 - 1 Curacao

Friendlies | Finalizado

31/03 Australia 5 - 1 Curacao

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Estadísticas generales Ecuador Curacao 9 Tiros de esquina 0 18 Saques de banda 15 12 Tiros libres 8 5 Saques de meta 14 0 Penal 0 4 Cambio 5 156 Ataques 68 94 Ataques peligrosos 20 15 Remates al arco 3 13 Remates desviados 7 28 Remates totales 10 15 Remates a puerta 3 10 Remates fuera 4 3 Remates bloqueados 3 22 Remates dentro del área 4 6 Remates fuera del área 6 7 Faltas 10 1 Fuera de juego 2 75% Posesión 25% 1 Tarjetas amarillas 5 3 Atajadas 15 641 Pases totales 223 577 Pases precisos 154 Alineaciones Ecuador Ecuador Hernán Galíndez

Alan Franco

Willian Pacho

Piero Hincapié

Jordy Alcivar

John Yeboah

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Pervis Estupiñán

Gonzalo Plata

Enner Valencia Curacao Curacao Eloy Room

Joshua Brenet

Jurien Gaari

Armando Obispo

Sherel Constancio Floranus

Deveron Fonville

Tahith Chong

Livano Comenencia

Leandro Bacuna

Juninho Bacuna

Jürgen Locadia

Histórico empate para Curazao

Para la etapa de complemento, Ecuador seguía llegando con facilidad al arco de Room, pero no se le daba el gol. Hasta el minuto 62 se sumaban al menos 12 aproximaciones y jugadas de gol.

Por su parte, Curazao seguía defendiéndose y apostaba a ciertos contragolpes, pero en las pocas oportunidades de los remates directos, ahí aparecía bien Hernán Galindez.

Eloy Room era la gran figura de los del Caribe. O sus atajadas evitaban el gol, o era ayudado por los palos o sus propios compañeros. Incluso, hubo dos jugadas en las cuales como carambolas se salvaban los curazoleños.

Ecuador seguía intentando, pero el marcador no se abría. Así se llegó a la recta final. Y los nervios quedaban a la orden del día.

Al final, ni Ecuador, ni Curazao, abrieron el marcador, y debieron conformarse con el empate, que para los de Concacaf representó un hecho histórico al sumar su primer punto mundialista.

El cierre de la fase de grupos será el jueves 25 de junio cuando Ecuador enfrente a Alemania y Curazao a Costa de Marfil a las 14:00 horas de Guatemala.

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