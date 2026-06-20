EN VIVO. Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia

 Resultado Países Bajos vs. Suecia - Grupo F Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Netherlands Netherlands Sweden Sweden 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia

por Christoper Chang
Países Bajos vs. Suecia Grupo F Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Países Bajos vs. Suecia Grupo F Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue el minuto a minuto del juego entre Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F

La segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 presenta un duelo de alto voltaje entre Países Bajos y Suecia en la ciudad de Houston, un compromiso que podría comenzar a definir el destino de ambos seleccionados en la competición. Los neerlandeses llegan con la obligación de sumar los tres puntos después de empatar 2-2 frente a Japón en su debut, un resultado que les dejó sensaciones encontradas y la necesidad de reaccionar para no comprometer sus aspiraciones de avanzar con tranquilidad a la siguiente fase.

Por su parte, Suecia aterriza en este encuentro con la confianza por las nubes tras protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada, goleando 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del grupo. El conjunto escandinavo sabe que una nueva victoria lo dejaría con un pie y medio en los dieciseisavos de final, mientras que Países Bajos afronta el choque como una auténtica prueba de carácter, consciente de que un triunfo le permitiría recuperar terreno y llegar en una posición mucho más favorable a la última fecha de la fase de grupos.

Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Netherlands
Sistema: 4-3-3
Estado: medio tiempo
2 - 0
20/06/2026 - 11:00
Actualizar marcador
Sweden
Sistema: 3-1-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Michael Oliver, England

Incidencias del partido

5'
goal
Gol de B. Brobbey. Netherlands deja el marcador 1 - 0
17'
goal
Gol de B. Brobbey. Netherlands deja el marcador 2 - 0

Goles

  • 5'
    Gol
    B. Brobbey (1 - 0)
  • 17'
    Gol
    B. Brobbey (2 - 0)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Netherlands

  • 14/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 2 Japan
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Netherlands
    Netherlands 0 - 1 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Netherlands
    Netherlands 1 - 1 Ecuador
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Sweden

  • 15/06
    Sweden
    Sweden 5 - 1 Tunisia
    World Cup | Finalizado
  • 04/06
    Sweden
    Sweden 2 - 2 Greece
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Sweden
    Sweden 3 - 2 Poland
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 26/03
    Ukraine
    Ukraine 1 - 3 Sweden
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Netherlands
Sweden
1
Tiros de esquina
1
6
Saques de banda
10
7
Tiros libres
5
5
Saques de meta
6
0
Penal
0
0
Cambio
0
59
Ataques
25
36
Ataques peligrosos
14
4
Remates al arco
4
1
Remates desviados
5
5
Remates totales
6
4
Remates a puerta
2
1
Remates fuera
3
0
Remates bloqueados
1
4
Remates dentro del área
5
1
Remates fuera del área
1
2
Faltas
4
1
Fuera de juego
2
61%
Posesión
39%
2
Atajadas
2
241
Pases totales
155
220
Pases precisos
130

Alineaciones

Netherlands
  • Bart Verbruggen
  • Denzel Dumfries
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Micky van de Ven
  • Ryan Gravenberch
  • Frenkie de Jong
  • Tijjani Reijnders
  • Donyell Malen
  • Brian Brobbey
  • Cody Gakpo
Sweden
  • Kristoffer Nordfeldt
  • Gustaf Lagerbielke
  • Isak Hien
  • Victor Lindelöf
  • Jesper Karlström
  • Alexander Bernhardsson
  • Benjamin Nygren
  • Yasin Ayari
  • Gabriel Gudmundsson
  • Viktor Gyökeres
  • Alexander Isak
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