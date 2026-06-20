EN VIVO. Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia

Sigue el minuto a minuto del juego entre Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F
La segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 presenta un duelo de alto voltaje entre Países Bajos y Suecia en la ciudad de Houston, un compromiso que podría comenzar a definir el destino de ambos seleccionados en la competición. Los neerlandeses llegan con la obligación de sumar los tres puntos después de empatar 2-2 frente a Japón en su debut, un resultado que les dejó sensaciones encontradas y la necesidad de reaccionar para no comprometer sus aspiraciones de avanzar con tranquilidad a la siguiente fase.
Por su parte, Suecia aterriza en este encuentro con la confianza por las nubes tras protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada, goleando 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del grupo. El conjunto escandinavo sabe que una nueva victoria lo dejaría con un pie y medio en los dieciseisavos de final, mientras que Países Bajos afronta el choque como una auténtica prueba de carácter, consciente de que un triunfo le permitiría recuperar terreno y llegar en una posición mucho más favorable a la última fecha de la fase de grupos.
Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia
Incidencias del partido
Goles
-
5'B. Brobbey (1 - 0)
-
17'B. Brobbey (2 - 0)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Netherlands
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14/06Netherlands 2 - 2 Japan
World Cup | Finalizado
-
08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
-
03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
31/03Netherlands 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
-
27/03Netherlands 2 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
Últimos de Sweden
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15/06Sweden 5 - 1 Tunisia
World Cup | Finalizado
-
04/06Sweden 2 - 2 Greece
Friendlies | Finalizado
-
01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
-
31/03Sweden 3 - 2 Poland
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
-
26/03Ukraine 1 - 3 Sweden
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Micky van de Ven
- Ryan Gravenberch
- Frenkie de Jong
- Tijjani Reijnders
- Donyell Malen
- Brian Brobbey
- Cody Gakpo
- Kristoffer Nordfeldt
- Gustaf Lagerbielke
- Isak Hien
- Victor Lindelöf
- Jesper Karlström
- Alexander Bernhardsson
- Benjamin Nygren
- Yasin Ayari
- Gabriel Gudmundsson
- Viktor Gyökeres
- Alexander Isak