EN VIVO. Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia

Sigue el minuto a minuto del juego entre Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F

La segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 presenta un duelo de alto voltaje entre Países Bajos y Suecia en la ciudad de Houston, un compromiso que podría comenzar a definir el destino de ambos seleccionados en la competición. Los neerlandeses llegan con la obligación de sumar los tres puntos después de empatar 2-2 frente a Japón en su debut, un resultado que les dejó sensaciones encontradas y la necesidad de reaccionar para no comprometer sus aspiraciones de avanzar con tranquilidad a la siguiente fase.

Por su parte, Suecia aterriza en este encuentro con la confianza por las nubes tras protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada, goleando 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del grupo. El conjunto escandinavo sabe que una nueva victoria lo dejaría con un pie y medio en los dieciseisavos de final, mientras que Países Bajos afronta el choque como una auténtica prueba de carácter, consciente de que un triunfo le permitiría recuperar terreno y llegar en una posición mucho más favorable a la última fecha de la fase de grupos.

Minuto a minuto del Países Bajos vs. Suecia

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Netherlands Sistema: 4-3-3 Estado: medio tiempo 2 - 0 Actualizar marcador Sweden Sistema: 3-1-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Michael Oliver, England Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 5' Gol de B. Brobbey. Netherlands deja el marcador 1 - 0 17' Gol de B. Brobbey. Netherlands deja el marcador 2 - 0 Goles 5' B. Brobbey (1 - 0)

17' B. Brobbey (2 - 0) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Netherlands 14/06 Netherlands 2 - 2 Japan

World Cup | Finalizado

08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

03/06 Netherlands 0 - 1 Algeria

Friendlies | Finalizado

31/03 Netherlands 1 - 1 Ecuador

Friendlies | Finalizado

27/03 Netherlands 2 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado Últimos de Sweden 15/06 Sweden 5 - 1 Tunisia

World Cup | Finalizado

04/06 Sweden 2 - 2 Greece

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado

31/03 Sweden 3 - 2 Poland

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

26/03 Ukraine 1 - 3 Sweden

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Netherlands Sweden 1 Tiros de esquina 1 6 Saques de banda 10 7 Tiros libres 5 5 Saques de meta 6 0 Penal 0 0 Cambio 0 59 Ataques 25 36 Ataques peligrosos 14 4 Remates al arco 4 1 Remates desviados 5 5 Remates totales 6 4 Remates a puerta 2 1 Remates fuera 3 0 Remates bloqueados 1 4 Remates dentro del área 5 1 Remates fuera del área 1 2 Faltas 4 1 Fuera de juego 2 61% Posesión 39% 2 Atajadas 2 241 Pases totales 155 220 Pases precisos 130 Alineaciones Netherlands Netherlands Bart Verbruggen

Denzel Dumfries

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Micky van de Ven

Ryan Gravenberch

Frenkie de Jong

Tijjani Reijnders

Donyell Malen

Brian Brobbey

Cody Gakpo Sweden Sweden Kristoffer Nordfeldt

Gustaf Lagerbielke

Isak Hien

Victor Lindelöf

Jesper Karlström

Alexander Bernhardsson

Benjamin Nygren

Yasin Ayari

Gabriel Gudmundsson

Viktor Gyökeres

Alexander Isak

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