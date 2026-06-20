EN VIVO: Minuto a minuto del Túnez vs. Japón, partido mil

Vive el mundo estadístico del duelo número 1,000 en la historia de los Mundiales de la FIFA.

Un duelo para los libros de historia, Túnez y Japón se enfrentan en el partido número 1,000 de la larga y rica historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Tras empatar con Países Bajos en el Estadio de Dallas, los "Samurai Blue" viajaron a Monterrey para enfrentar a Túnez, que disputará su segundo encuentro en la ciudad mexicana.

El equipo tunecino necesita resarcirse de su dolorosa derrota ante Suecia, la cual le costó el cargo a su entrenador. Hervé Renard se estrenará ante el cuadro nipón en busca de una victoria que les mantenga con opciones.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Tunisia Sistema: No disponible Estado: - Japan Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Istvan Kovacs, Romania Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 17/10 Japan 2 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado Últimos de Tunisia 15/06 Sweden 5 - 1 Tunisia

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

01/06 Austria 1 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

01/04 Canada 0 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

29/03 Haiti 0 - 1 Tunisia

Friendlies | Finalizado Últimos de Japan 14/06 Netherlands 2 - 2 Japan

World Cup | Finalizado

31/05 Japan 1 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

31/03 England 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

28/03 Scotland 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

18/11 Japan 3 - 0 Bolivia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Tunisia Japan 0 Sin datos 0 Alineaciones Tunisia Tunisia Sin alineación disponible. Japan Japan Sin alineación disponible.

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