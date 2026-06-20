EN VIVO: Minuto a minuto del Túnez vs. Japón, partido mil

Vive el mundo estadístico del duelo número 1,000 en la historia de los Mundiales de la FIFA.
Un duelo para los libros de historia, Túnez y Japón se enfrentan en el partido número 1,000 de la larga y rica historia de la Copa Mundial de la FIFA.
Tras empatar con Países Bajos en el Estadio de Dallas, los "Samurai Blue" viajaron a Monterrey para enfrentar a Túnez, que disputará su segundo encuentro en la ciudad mexicana.
El equipo tunecino necesita resarcirse de su dolorosa derrota ante Suecia, la cual le costó el cargo a su entrenador. Hervé Renard se estrenará ante el cuadro nipón en busca de una victoria que les mantenga con opciones.
Worldcup | World Cup - World Championship
Tunisia
Sistema: No disponible
Estado:
-
20/06/2026 - 22:00
Japan
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Istvan Kovacs, Romania
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
17/10Japan 2 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Tunisia
-
15/06Sweden 5 - 1 Tunisia
World Cup | Finalizado
-
06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
01/04Canada 0 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
29/03Haiti 0 - 1 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Japan
-
14/06Netherlands 2 - 2 Japan
World Cup | Finalizado
-
31/05Japan 1 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
-
28/03Scotland 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
-
18/11Japan 3 - 0 Bolivia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Tunisia
Japan
0
Sin datos
0
Alineaciones
Tunisia
- Sin alineación disponible.
Japan
- Sin alineación disponible.