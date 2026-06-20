Suzanne Huurman, una de las protagonistas del Mundial 2026

¿Quién es Suzanne Huurman, una de las figuras de la Copa del Mundo?

La doctora Suzanne Huurman ha hecho historia al convertirse en la única mujer jefa del cuerpo médico entre las 48 selecciones que compiten en la Copa Mundial 2026, representando a Curazao en una edición que marca un hito en la representación femenina dentro del futbol de élite.

Huurman es apenas la tercera mujer en la historia en formar parte del cuerpo médico de una selección masculina en un Mundial, tras los antecedentes de la Dra. Celeste Geertsema con Nueva Zelanda en 2010 y la Dra. Silja Schwarz con Alemania desde 2023. Sin embargo, es la primera en ocupar el cargo de máxima responsable médica de un equipo en esta edición del torneo.

Su trayectoria

Nacida en Brasil, Huurman cuenta con una amplia trayectoria en medicina deportiva, habiendo trabajado con clubes como el Real Madrid, PSV Eindhoven y Go Ahead Eagles, además de selecciones juveniles y equipos femeninos de alto rendimiento.

Al conocer su condición de única mujer en el puesto, la especialista aseguró que no lo percibió como algo extraordinario.

Es normal ser la única o una de las pocas mujeres en la sala", señaló, aunque expresó su deseo de que más profesionales femeninas se integren al fútbol de élite en el futuro.

La doctora destacó que el principal reto en la medicina deportiva no es la capacidad profesional, sino las exigencias del entorno competitivo, los viajes constantes y el impacto en la vida personal. Aun así, afirmó que la clave es demostrar competencia y resultados en el trabajo diario.

Participación femenina en el Mundial

Curazao, por su parte, llegó al Mundial tras una destacada clasificación invicta, con siete victorias y tres empates, consolidando una de las campañas más sólidas de su historia reciente.

La FIFA ha impulsado medidas para aumentar la participación femenina en los cuerpos técnicos y médicos, incluyendo la exigencia de presencia de mujeres en equipos de selecciones femeninas. En este contexto, la participación de Huurman representa un avance simbólico en un ámbito históricamente dominado por hombres.

La médica envió además un mensaje a las nuevas generaciones: la perseverancia y la confianza son claves para abrirse paso en el deporte profesional de alto nivel.

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