 Suzanne Huurman, una de las protagonistas del Mundial 2026
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
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Panama PAN
Finalizado
England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Suzanne Huurman, una de las protagonistas del Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Suzanne Huurman, la médica que hace historia en el Mundial 2026 con Curazao., Redes sociales.
Suzanne Huurman, la médica que hace historia en el Mundial 2026 con Curazao. / FOTO: Redes sociales.

¿Quién es Suzanne Huurman, una de las figuras de la Copa del Mundo?

La doctora Suzanne Huurman ha hecho historia al convertirse en la única mujer jefa del cuerpo médico entre las 48 selecciones que compiten en la Copa Mundial 2026, representando a Curazao en una edición que marca un hito en la representación femenina dentro del futbol de élite.

Huurman es apenas la tercera mujer en la historia en formar parte del cuerpo médico de una selección masculina en un Mundial, tras los antecedentes de la Dra. Celeste Geertsema con Nueva Zelanda en 2010 y la Dra. Silja Schwarz con Alemania desde 2023. Sin embargo, es la primera en ocupar el cargo de máxima responsable médica de un equipo en esta edición del torneo.

Su trayectoria

Nacida en Brasil, Huurman cuenta con una amplia trayectoria en medicina deportiva, habiendo trabajado con clubes como el Real Madrid, PSV Eindhoven y Go Ahead Eagles, además de selecciones juveniles y equipos femeninos de alto rendimiento.

Al conocer su condición de única mujer en el puesto, la especialista aseguró que no lo percibió como algo extraordinario.

Es normal ser la única o una de las pocas mujeres en la sala", señaló, aunque expresó su deseo de que más profesionales femeninas se integren al fútbol de élite en el futuro.

La doctora destacó que el principal reto en la medicina deportiva no es la capacidad profesional, sino las exigencias del entorno competitivo, los viajes constantes y el impacto en la vida personal. Aun así, afirmó que la clave es demostrar competencia y resultados en el trabajo diario.

Participación femenina en el Mundial 

Curazao, por su parte, llegó al Mundial tras una destacada clasificación invicta, con siete victorias y tres empates, consolidando una de las campañas más sólidas de su historia reciente.

La FIFA ha impulsado medidas para aumentar la participación femenina en los cuerpos técnicos y médicos, incluyendo la exigencia de presencia de mujeres en equipos de selecciones femeninas. En este contexto, la participación de Huurman representa un avance simbólico en un ámbito históricamente dominado por hombres.

La médica envió además un mensaje a las nuevas generaciones: la perseverancia y la confianza son claves para abrirse paso en el deporte profesional de alto nivel.

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Mundial 2026CurazaoDestacadasparticipación femeninaSuzanne Huurmanmedicina deportivamujeres en el fútbol

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