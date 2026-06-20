Selección turca pide disculpa pública tras quedar eliminados del Mundial

 Turquía pide disculpa pública tras quedar eliminados
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Netherlands Netherlands Sweden Sweden 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Selección turca pide disculpa pública tras quedar eliminados del Mundial

por Christoper Chang
Decepción de la selección de Turquía - EFE
Decepción de la selección de Turquía / FOTO: Agencia EFE

“Nos sentimos avergonzados”, fue el sentir general de la plantilla y cuerpo técnico de Turquía tras perder dos partidos y no anotar un solo gol.

La selección de Turquía atraviesa uno de los momentos más difíciles de su reciente historia futbolística tras quedar eliminados del Mundial 2026. Después de sufrir dos derrotas consecutivas en la fase de grupos, los jugadores y el cuerpo técnico ofrecieron disculpas públicas a la afición turca, reconociendo que el rendimiento mostrado estuvo muy por debajo de las expectativas. La derrota por 0-1 ante Paraguay en Santa Clara, California, profundizó la decepción de un equipo que regresaba a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.

Uno de los primeros en asumir la responsabilidad fue Arda Güler, considerado la gran figura de las "Estrellas Crecientes". El centrocampista expresó su frustración al término del encuentro y reconoció las carencias del equipo durante el torneo. "Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados", declaró a la televisión pública turca TRT. Además, añadió: "Todos jugamos en clubes de primer nivel y deberíamos rendir mucho mejor en esta competición. En dos partidos no hemos marcado ni un solo gol y eso es inaceptable". 

Turquía se queda sin Mundial

El capitán Hakan Çalhanoglu también manifestó su decepción y pidió perdón a los aficionados por los resultados obtenidos. "Es difícil encontrar las palabras adecuadas en este momento. Todos estamos decepcionados", afirmó el experimentado mediocampista. Asimismo, señaló que el equipo entregó todo su esfuerzo, aunque reconoció que no fue suficiente para evitar las derrotas. "Pido disculpas a nuestra gente. Este podría ser mi último Mundial, pero ahora necesitamos apoyar a los futbolistas más jóvenes y ayudarlos a levantarse. Lo intentamos, pero no funcionó; fue mala suerte", expresó el capitán, visiblemente afectado por la situación.

Por su parte, el seleccionador Vincenzo Montella lamentó que los resultados no reflejaran el dominio mostrado por Turquía en ambos encuentros. "Lo lamento profundamente. Teníamos grandes expectativas", aseguró el técnico italiano, quien también atribuyó parte de los resultados a la falta de fortuna. En una línea similar se pronunció el guardameta Ugurcan Çakır, al afirmar: "Lo deseábamos con todas nuestras fuerzas, pero no logramos marcar".

Mientras tanto, el histórico entrenador Senol Günes consideró que el equipo mostró esfuerzo, aunque careció de organización y determinación en los momentos decisivos. De esta manera, Turquía cierra una participación mundialista marcada por la frustración y la necesidad de reconstruir la confianza de cara a los próximos desafíos internacionales.

Foto embed
Arda Güler, figura de la selección de Turquía - FIFA
Etiquetas
FútbolDisculpasMundial 2026eliminaciónArda GülerDestacadasselección turca

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver