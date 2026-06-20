Selección turca pide disculpa pública tras quedar eliminados del Mundial

“Nos sentimos avergonzados”, fue el sentir general de la plantilla y cuerpo técnico de Turquía tras perder dos partidos y no anotar un solo gol.

La selección de Turquía atraviesa uno de los momentos más difíciles de su reciente historia futbolística tras quedar eliminados del Mundial 2026. Después de sufrir dos derrotas consecutivas en la fase de grupos, los jugadores y el cuerpo técnico ofrecieron disculpas públicas a la afición turca, reconociendo que el rendimiento mostrado estuvo muy por debajo de las expectativas. La derrota por 0-1 ante Paraguay en Santa Clara, California, profundizó la decepción de un equipo que regresaba a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.

Uno de los primeros en asumir la responsabilidad fue Arda Güler, considerado la gran figura de las "Estrellas Crecientes". El centrocampista expresó su frustración al término del encuentro y reconoció las carencias del equipo durante el torneo. "Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados", declaró a la televisión pública turca TRT. Además, añadió: "Todos jugamos en clubes de primer nivel y deberíamos rendir mucho mejor en esta competición. En dos partidos no hemos marcado ni un solo gol y eso es inaceptable".

Turquía se queda sin Mundial

El capitán Hakan Çalhanoglu también manifestó su decepción y pidió perdón a los aficionados por los resultados obtenidos. "Es difícil encontrar las palabras adecuadas en este momento. Todos estamos decepcionados", afirmó el experimentado mediocampista. Asimismo, señaló que el equipo entregó todo su esfuerzo, aunque reconoció que no fue suficiente para evitar las derrotas. "Pido disculpas a nuestra gente. Este podría ser mi último Mundial, pero ahora necesitamos apoyar a los futbolistas más jóvenes y ayudarlos a levantarse. Lo intentamos, pero no funcionó; fue mala suerte", expresó el capitán, visiblemente afectado por la situación.

Por su parte, el seleccionador Vincenzo Montella lamentó que los resultados no reflejaran el dominio mostrado por Turquía en ambos encuentros. "Lo lamento profundamente. Teníamos grandes expectativas", aseguró el técnico italiano, quien también atribuyó parte de los resultados a la falta de fortuna. En una línea similar se pronunció el guardameta Ugurcan Çakır, al afirmar: "Lo deseábamos con todas nuestras fuerzas, pero no logramos marcar".

Mientras tanto, el histórico entrenador Senol Günes consideró que el equipo mostró esfuerzo, aunque careció de organización y determinación en los momentos decisivos. De esta manera, Turquía cierra una participación mundialista marcada por la frustración y la necesidad de reconstruir la confianza de cara a los próximos desafíos internacionales.

Arda Güler, figura de la selección de Turquía - FIFA

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