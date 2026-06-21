Entre pastel y sonrisas: Cabo Verde festeja cumpleaños previo al duelo con Uruguay en el Mundial 2026

 Cabo Verde celebra cumpleaños antes del duelo con Uruguay
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
77:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay New Zealand
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
75
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Entre pastel y sonrisas: Cabo Verde festeja cumpleaños previo al duelo con Uruguay en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Cabo Verde Mundial 2026, Redes sociales
Cabo Verde Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Entre música, aplausos y un pastel especial, la selección africana festejó el cumpleaños de uno de sus futbolistas horas antes de enfrentar a Uruguay en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 no solo está dejando historias de goles, emociones y sorpresas deportivas. También está mostrando el lado más humano de las selecciones participantes. Esta vez fue Cabo Verde quien protagonizó un emotivo momento al celebrar el cumpleaños de uno de sus jugadores en plena concentración mundialista.

A pocas horas de enfrentar a Uruguay en la segunda jornada del Grupo H, la delegación africana compartió una alegre celebración dedicada al futbolista Telmo Arcanjo, quien cumplió años durante su estancia en el torneo.

Las imágenes fueron difundidas por la Federación Caboverdiana de Futbol y rápidamente generaron reacciones entre aficionados que destacaron el excelente ambiente que reina dentro del plantel.

Una celebración en medio del sueño mundialista

En el video compartido en redes sociales puede observarse a los integrantes de la selección reunidos alrededor de una mesa mientras cantan y aplauden al homenajeado.

Telmo Arcanjo aparece frente a un pastel decorado especialmente para la ocasión mientras sus compañeros lo rodean entre risas, bailes y muestras de cariño.

La publicación fue acompañada por un mensaje sencillo pero significativo: "Nuestro Tiburón Azul Telmo Arcanjo cumple años hoy y la delegación le cantó cumpleaños feliz".

Las imágenes reflejan la unión de un grupo que está viviendo uno de los momentos más importantes en la historia del futbol de Cabo Verde.

¿Quién es Telmo Arcanjo?

Telmo Arcanjo es uno de los futbolistas que forman parte de la generación que llevó a Cabo Verde a clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Nacido en Portugal y de ascendencia caboverdiana, el jugador decidió representar al país africano a nivel internacional, convirtiéndose en una pieza importante dentro del proyecto deportivo de los llamados Tiburones Azules.

Gracias a su versatilidad ofensiva y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de la afición caboverdiana.

Su cumpleaños llegó en un momento muy especial, pues está viviendo la experiencia de disputar el torneo más importante del futbol mundial.

Cabo Verde vive un momento histórico

La presencia de Cabo Verde en el Mundial 2026 representa uno de los mayores logros deportivos en la historia de la nación africana.

El archipiélago, compuesto por diez islas ubicadas frente a la costa occidental de África, logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo tras una destacada campaña eliminatoria.

Su debut mundialista estuvo acompañado de una de las primeras grandes sorpresas del torneo al conseguir un empate ante España, resultado que llamó la atención de aficionados y especialistas.

Gracias a ese punto, los africanos mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Un duelo clave frente a Uruguay

Después de sorprender ante España, Cabo Verde afronta ahora uno de los retos más importantes de su corta historia mundialista.

La selección dirigida por Bubista se mide a Uruguay, dos veces campeona del mundo y una de las selecciones con mayor tradición en el futbol internacional.

Para los sudamericanos, el encuentro también resulta fundamental tras haber empatado frente a Arabia Saudita en su debut.

La combinación de resultados ha convertido este compromiso en uno de los más importantes del Grupo H, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

Etiquetas
UruguayCelebraciónCabo VerdeMundial 2026Futbol AfricanoTelmo Arcanjo

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