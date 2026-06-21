El dilema de Inglaterra antes del partido con Ghana por Thomas Partey

La situación de Thomas Partey que genera incertidumbre en la previa del Inglaterra vs. Ghana.

A pocos días del encuentro entre Inglaterra y Ghana por la Copa del Mundo 2026, una situación extradeportiva ha generado debate en el entorno de la selección inglesa: la incógnita sobre si los futbolistas deberán o no saludar a Thomas Partey durante el protocolo previo al partido.

La Federación Inglesa decidió no emitir instrucciones al respecto, por lo que cada jugador tendrá libertad para elegir si estrecha la mano del mediocampista ghanés antes del inicio del encuentro.

El tema ha cobrado relevancia debido a la situación judicial que enfrenta Partey en el Reino Unido, donde está siendo investigado por varios cargos relacionados con presuntos delitos sexuales. El futbolista ha negado de forma categórica las acusaciones y se ha declarado no culpable, mientras el proceso legal continúa abierto y sin sentencia.

Ingleses compartieron equipo con Partey

La situación adquiere un matiz especial dentro del vestuario inglés, ya que varios referentes del equipo, como Declan Rice y Bukayo Saka, compartieron equipo con Partey durante su etapa en el Arsenal, lo que añade un componente personal a la decisión que deberán tomar en el protocolo previo al partido.

Desde la selección de Ghana, distintas voces han mostrado respaldo al jugador. El técnico Carlos Queiroz ha señalado que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por su parte, la defensa de Partey asegura que el futbolista ha colaborado plenamente con las autoridades durante todo el proceso.

El futbolista Thomas Partey en libertad condicional por cargos de violación El futbolista ghanés enfrenta cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, denunciados por tres mujeres, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en el Reino Unido

En paralelo, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha pedido que la atención se mantenga en lo estrictamente deportivo y en el desarrollo del encuentro.

El partido entre Inglaterra y Ghana está programado para el martes 23 de junio a las 14:00 horas de Guatemala, en lo que promete ser un duelo clave dentro de la fase de grupos del torneo.

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