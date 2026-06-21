El dilema de Inglaterra antes del partido con Ghana por Thomas Partey

 El dilema de Inglaterra por Thomas Partey
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay New Zealand
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
89
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El dilema de Inglaterra antes del partido con Ghana por Thomas Partey

por Oliver Paniagua
Foto de archivo del futbolista Thomas Partey., EFE
Foto de archivo del futbolista Thomas Partey. / FOTO: EFE

La situación de Thomas Partey que genera incertidumbre en la previa del Inglaterra vs. Ghana.

A pocos días del encuentro entre Inglaterra y Ghana por la Copa del Mundo 2026, una situación extradeportiva ha generado debate en el entorno de la selección inglesa: la incógnita sobre si los futbolistas deberán o no saludar a Thomas Partey durante el protocolo previo al partido.

La Federación Inglesa decidió no emitir instrucciones al respecto, por lo que cada jugador tendrá libertad para elegir si estrecha la mano del mediocampista ghanés antes del inicio del encuentro.

El tema ha cobrado relevancia debido a la situación judicial que enfrenta Partey en el Reino Unido, donde está siendo investigado por varios cargos relacionados con presuntos delitos sexuales. El futbolista ha negado de forma categórica las acusaciones y se ha declarado no culpable, mientras el proceso legal continúa abierto y sin sentencia.

Ingleses compartieron equipo con Partey

La situación adquiere un matiz especial dentro del vestuario inglés, ya que varios referentes del equipo, como Declan Rice y Bukayo Saka, compartieron equipo con Partey durante su etapa en el Arsenal, lo que añade un componente personal a la decisión que deberán tomar en el protocolo previo al partido.

Desde la selección de Ghana, distintas voces han mostrado respaldo al jugador. El técnico Carlos Queiroz ha señalado que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por su parte, la defensa de Partey asegura que el futbolista ha colaborado plenamente con las autoridades durante todo el proceso.

El futbolista Thomas Partey en libertad condicional por cargos de violación

El futbolista ghanés enfrenta cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, denunciados por tres mujeres, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en el Reino Unido

En paralelo, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha pedido que la atención se mantenga en lo estrictamente deportivo y en el desarrollo del encuentro.

El partido entre Inglaterra y Ghana está programado para el martes 23 de junio a las 14:00 horas de Guatemala, en lo que promete ser un duelo clave dentro de la fase de grupos del torneo.

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