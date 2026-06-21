El inesperado festejo de Máxima y Guillermo con la selección de Curazao

 El inesperado festejo de Máxima y Guillermo con Curazao
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El inesperado festejo de Máxima y Guillermo con la selección de Curazao

por Christoper Chang
La familia real neerlandesa celebró bailando el histórico empate de Curazao - EFE
La familia real neerlandesa celebró bailando el histórico empate de Curazao / FOTO: Agencia EFE

La familia real neerlandesa celebró bailando el histórico empate de Curazao ante Ecuador en el Mundial 2026. Máxima y Guillermo compartieron la alegría del vestuario en una noche inolvidable.

La reina Máxima de los Países Bajos se convirtió en una de las protagonistas de la jornada mundialista tras celebrar junto a los jugadores de Curazao el histórico empate sin goles frente a Ecuador en la Copa del Mundo 2026. El resultado significó el primer punto de la selección caribeña en una fase final mundialista y mantuvo vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Tras el encuentro disputado en Kansas City, el plantel recibió una visita inesperada en el vestuario: el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, quienes felicitaron personalmente a los futbolistas por su destacada actuación.

Las imágenes difundidas por la Federación de Fútbol de Curazao mostraron un ambiente de alegría y orgullo. Máxima, luciendo la camiseta oficial del combinado caribeño con su nombre estampado en la espalda, ingresó sonriente al vestuario y compartió momentos de cercanía con jugadores y miembros del cuerpo técnico. Su espontaneidad quedó reflejada en un animado baile que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la naturalidad y el entusiasmo de la monarca durante la celebración.

Curazao logró histórico empate

La jornada fue especialmente significativa para la familia real neerlandesa. Horas antes, el rey, la reina y la princesa Ariane habían presenciado la contundente victoria de Países Bajos sobre Suecia por 5-1. Posteriormente se trasladaron a Kansas City para apoyar a Curazao, territorio autónomo del Reino de los Países Bajos. Durante los festejos, la familia real participó al ritmo de música representativa de la isla, reforzando los lazos culturales y deportivos que unen a ambas naciones.

Además de su presencia en los estadios, la pareja real llamó la atención por sus elegantes atuendos. Máxima apostó por una combinación de tonos oscuros con detalles en naranja, color emblemático del deporte neerlandés, mientras que Guillermo Alejandro vistió un traje azul marino acompañado por una corbata y una bufanda naranja.

La participación de ambos fue interpretada como una muestra de apoyo institucional y cercanía con los aficionados. Ahora, con la fase de grupos entrando en su etapa decisiva, la familia real deberá elegir cuál de las selecciones respaldará presencialmente en sus próximos compromisos mundialistas.

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