El inesperado festejo de Máxima y Guillermo con la selección de Curazao

La familia real neerlandesa celebró bailando el histórico empate de Curazao ante Ecuador en el Mundial 2026. Máxima y Guillermo compartieron la alegría del vestuario en una noche inolvidable.

La reina Máxima de los Países Bajos se convirtió en una de las protagonistas de la jornada mundialista tras celebrar junto a los jugadores de Curazao el histórico empate sin goles frente a Ecuador en la Copa del Mundo 2026. El resultado significó el primer punto de la selección caribeña en una fase final mundialista y mantuvo vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Tras el encuentro disputado en Kansas City, el plantel recibió una visita inesperada en el vestuario: el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, quienes felicitaron personalmente a los futbolistas por su destacada actuación.

Las imágenes difundidas por la Federación de Fútbol de Curazao mostraron un ambiente de alegría y orgullo. Máxima, luciendo la camiseta oficial del combinado caribeño con su nombre estampado en la espalda, ingresó sonriente al vestuario y compartió momentos de cercanía con jugadores y miembros del cuerpo técnico. Su espontaneidad quedó reflejada en un animado baile que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la naturalidad y el entusiasmo de la monarca durante la celebración.

Curazao logró histórico empate

La jornada fue especialmente significativa para la familia real neerlandesa. Horas antes, el rey, la reina y la princesa Ariane habían presenciado la contundente victoria de Países Bajos sobre Suecia por 5-1. Posteriormente se trasladaron a Kansas City para apoyar a Curazao, territorio autónomo del Reino de los Países Bajos. Durante los festejos, la familia real participó al ritmo de música representativa de la isla, reforzando los lazos culturales y deportivos que unen a ambas naciones.

Además de su presencia en los estadios, la pareja real llamó la atención por sus elegantes atuendos. Máxima apostó por una combinación de tonos oscuros con detalles en naranja, color emblemático del deporte neerlandés, mientras que Guillermo Alejandro vistió un traje azul marino acompañado por una corbata y una bufanda naranja.

La participación de ambos fue interpretada como una muestra de apoyo institucional y cercanía con los aficionados. Ahora, con la fase de grupos entrando en su etapa decisiva, la familia real deberá elegir cuál de las selecciones respaldará presencialmente en sus próximos compromisos mundialistas.

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