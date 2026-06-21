EUGenio llega a los hogares: familia guatemalteca celebra el Día del Padre con temática de Universo Futbol

Una fiel oyente de Emisoras Unidas sorprendió al celebrar el Día del Padre con una decoración inspirada en EUGenio, demostrando cómo la pasión por el Mundial 2026 ha trascendido la radio y las redes sociales.

La pasión por el Mundial 2026 sigue generando historias que van más allá de los estadios y las transmisiones deportivas. En esta ocasión, una fiel oyente de Emisoras Unidas se robó la atención de la comunidad digital al compartir una celebración familiar inspirada completamente en EUGenio, el personaje digital que forma parte de Universo Futbol.

Se trata de doña Hilma Hernández quien compartió un video mostrando la celebración del Día del Padre realizada bajo una temática muy especial: EUGenio y el ambiente futbolero que acompaña la cobertura mundialista de Emisoras Unidas.

La publicación rápidamente generó reacciones positivas entre los seguidores del proyecto, quienes destacaron la creatividad y el cariño reflejado en cada detalle de la decoración.

Una celebración llena de futbol y creatividad

En las imágenes compartidas se observan varios elementos decorativos inspirados en EUGenio colocados sobre la mesa principal de la celebración.

Las figuras del personaje aparecen distribuidas alrededor del espacio familiar, convirtiéndose en el centro de atención del festejo dedicado a los padres de familia.

La decoración estuvo acompañada de elementos relacionados con el futbol, una temática que ha cobrado especial relevancia durante las últimas semanas gracias al Mundial 2026 y a la cobertura especial que realiza Emisoras Unidas.

Junto al video, doña Hilma compartió un emotivo mensaje que llamó la atención de los seguidores: "No existe exclusividad para nosotros, ustedes son los mejores y únicos".

Las palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como una muestra del vínculo que existe entre la audiencia y el equipo que da vida a Universo Futbol.

¿Qué es Universo Futbol?

Universo Futbol nació como una propuesta innovadora de Emisoras Unidas de Guatemala para acompañar a los aficionados durante el Mundial 2026.

El proyecto fue lanzado oficialmente el 11 de junio, coincidiendo con el inicio de la máxima fiesta futbolística, y reúne información, análisis, entretenimiento, concursos e interacción constante con la audiencia.

La iniciativa es encabezada por Marco Tulio Ipuerto y cuenta con la participación de las voces de El Mejor Equipo, además de reconocidos personajes de la radio nacional.

Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

El concepto fue diseñado para acercar la experiencia mundialista a los oyentes a través de una programación dinámica que combina noticias, opinión, humor y participación ciudadana.

Según sus creadores, Universo Futbol busca convertirse en un espacio donde todos los aficionados tengan cabida sin importar su edad, nacionalidad o equipo favorito.

Dentro de este innovador proyecto nació EUGenio, un personaje digital creado para interactuar con la audiencia y convertirse en uno de los rostros más representativos de Universo Futbol.

Desde su aparición, EUGenio ha logrado conectar rápidamente con los seguidores gracias a su presencia en redes sociales, dinámicas especiales y contenido relacionado con el Mundial 2026.

Su popularidad ha sido tal que ahora forma parte de actividades familiares, publicaciones de los oyentes y diversas iniciativas impulsadas por la comunidad digital de Emisoras Unidas.

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