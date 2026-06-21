EUGenio llega a los hogares: familia guatemalteca celebra el Día del Padre con temática de Universo Futbol

 Familia Guatemalteca Celebra el Día del Padre con Fútbol
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 New Zealand New Zealand Egypt Egypt 03
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
89
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EUGenio llega a los hogares: familia guatemalteca celebra el Día del Padre con temática de Universo Futbol

por Sandy Sandoval
Universo Futbol EUGenio , Captura de pantalla y Universo Futbol
Universo Futbol EUGenio / FOTO: Captura de pantalla y Universo Futbol

Una fiel oyente de Emisoras Unidas sorprendió al celebrar el Día del Padre con una decoración inspirada en EUGenio, demostrando cómo la pasión por el Mundial 2026 ha trascendido la radio y las redes sociales.

La pasión por el Mundial 2026 sigue generando historias que van más allá de los estadios y las transmisiones deportivas. En esta ocasión, una fiel oyente de Emisoras Unidas se robó la atención de la comunidad digital al compartir una celebración familiar inspirada completamente en EUGenio, el personaje digital que forma parte de Universo Futbol.

Se trata de doña Hilma Hernández quien compartió un video mostrando la celebración del Día del Padre realizada bajo una temática muy especial: EUGenio y el ambiente futbolero que acompaña la cobertura mundialista de Emisoras Unidas.

La publicación rápidamente generó reacciones positivas entre los seguidores del proyecto, quienes destacaron la creatividad y el cariño reflejado en cada detalle de la decoración.

Una celebración llena de futbol y creatividad

En las imágenes compartidas se observan varios elementos decorativos inspirados en EUGenio colocados sobre la mesa principal de la celebración.

Las figuras del personaje aparecen distribuidas alrededor del espacio familiar, convirtiéndose en el centro de atención del festejo dedicado a los padres de familia.

La decoración estuvo acompañada de elementos relacionados con el futbol, una temática que ha cobrado especial relevancia durante las últimas semanas gracias al Mundial 2026 y a la cobertura especial que realiza Emisoras Unidas.

Junto al video, doña Hilma compartió un emotivo mensaje que llamó la atención de los seguidores: "No existe exclusividad para nosotros, ustedes son los mejores y únicos".

Las palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como una muestra del vínculo que existe entre la audiencia y el equipo que da vida a Universo Futbol.

¿Qué es Universo Futbol?

Universo Futbol nació como una propuesta innovadora de Emisoras Unidas de Guatemala para acompañar a los aficionados durante el Mundial 2026.

El proyecto fue lanzado oficialmente el 11 de junio, coincidiendo con el inicio de la máxima fiesta futbolística, y reúne información, análisis, entretenimiento, concursos e interacción constante con la audiencia.

La iniciativa es encabezada por Marco Tulio Ipuerto y cuenta con la participación de las voces de El Mejor Equipo, además de reconocidos personajes de la radio nacional.

Foto embed
Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

El concepto fue diseñado para acercar la experiencia mundialista a los oyentes a través de una programación dinámica que combina noticias, opinión, humor y participación ciudadana.

Según sus creadores, Universo Futbol busca convertirse en un espacio donde todos los aficionados tengan cabida sin importar su edad, nacionalidad o equipo favorito.

Dentro de este innovador proyecto nació EUGenio, un personaje digital creado para interactuar con la audiencia y convertirse en uno de los rostros más representativos de Universo Futbol.

Desde su aparición, EUGenio ha logrado conectar rápidamente con los seguidores gracias a su presencia en redes sociales, dinámicas especiales y contenido relacionado con el Mundial 2026.

Su popularidad ha sido tal que ahora forma parte de actividades familiares, publicaciones de los oyentes y diversas iniciativas impulsadas por la comunidad digital de Emisoras Unidas.

Etiquetas
Emisoras UnidasMundial 2026Día del padreEugeniocelebración familiarUniverso Futbol

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