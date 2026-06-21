En plena disputa del Mundial, celebran el cumpleaños del hijo de CR7 con una fiesta de lujo

Salen a la luz imágenes del exclusivo festejo del hijo de Cristiano Ronaldo mientras su padre disputa el Mundial.

Cristiano Ronaldo continúa concentrado con la selección de Portugal en Estados Unidos, donde disputa la Copa Mundial de 2026, pero su ausencia no impidió que su hijo mayor, Cristiano Jr., celebrara por todo lo alto su cumpleaños número 16.

El joven cumplió años el pasado 17 de junio y disfrutó de una exclusiva fiesta organizada por Georgina Rodríguez, pareja del astro portugués, quien compartió varios momentos del festejo a través de sus redes sociales.

Las imágenes muestran una celebración privada en la residencia familiar, decorada especialmente para la ocasión. Cristiano Jr. compartió con amigos, sus hermanos y Georgina, a quien considera una figura materna. Entre las actividades destacaron una fiesta en la piscina, una comida especial y juegos inflables de lucha de sumo.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la noche, cuando Georgina sorprendió al adolescente con una torre de donas glaseadas adornada con velas de cumpleaños. Minutos después, un grupo de mariachis ingresó a la vivienda interpretando "Las Mañanitas", lo que rápidamente desató comentarios entre los seguidores de la familia.

¿Cristiano Jr. tiene ascendencia mexicana?

Junto al video, Georgina dedicó un emotivo mensaje al hijo de Cristiano Ronaldo. "Aunque midas casi dos metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos. Mamá, papá y hermanos te amamos", escribió.

La presencia de mariachis en la celebración avivó una teoría que circula desde hace tiempo en redes sociales sobre una posible ascendencia mexicana de Cristiano Jr. Algunos usuarios recordaron que el joven ha sido visto usando camisetas de la selección mexicana y que la identidad de su madre biológica permanece en reserva.

No obstante, hasta el momento no existe información oficial que confirme algún vínculo familiar con México. Pese a ello, la especulación continúa creciendo y algunos aficionados incluso han expresado su deseo de verlo representar al combinado azteca en el futuro.

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