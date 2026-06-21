En plena disputa del Mundial, celebran el cumpleaños del hijo de CR7 con una fiesta de lujo

 Lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Cristiano Ronaldo
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00 Belgium Belgium Iran Iran 00
75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran New Zealand Belgium Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

En plena disputa del Mundial, celebran el cumpleaños del hijo de CR7 con una fiesta de lujo

por Oliver Paniagua
Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo., Redes sociales.
Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo. / FOTO: Redes sociales.

Salen a la luz imágenes del exclusivo festejo del hijo de Cristiano Ronaldo mientras su padre disputa el Mundial.

Cristiano Ronaldo continúa concentrado con la selección de Portugal en Estados Unidos, donde disputa la Copa Mundial de 2026, pero su ausencia no impidió que su hijo mayor, Cristiano Jr., celebrara por todo lo alto su cumpleaños número 16.

El joven cumplió años el pasado 17 de junio y disfrutó de una exclusiva fiesta organizada por Georgina Rodríguez, pareja del astro portugués, quien compartió varios momentos del festejo a través de sus redes sociales.

Las imágenes muestran una celebración privada en la residencia familiar, decorada especialmente para la ocasión. Cristiano Jr. compartió con amigos, sus hermanos y Georgina, a quien considera una figura materna. Entre las actividades destacaron una fiesta en la piscina, una comida especial y juegos inflables de lucha de sumo.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la noche, cuando Georgina sorprendió al adolescente con una torre de donas glaseadas adornada con velas de cumpleaños. Minutos después, un grupo de mariachis ingresó a la vivienda interpretando "Las Mañanitas", lo que rápidamente desató comentarios entre los seguidores de la familia.

¿Cristiano Jr. tiene ascendencia mexicana? 

Junto al video, Georgina dedicó un emotivo mensaje al hijo de Cristiano Ronaldo. "Aunque midas casi dos metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos. Mamá, papá y hermanos te amamos", escribió.

La presencia de mariachis en la celebración avivó una teoría que circula desde hace tiempo en redes sociales sobre una posible ascendencia mexicana de Cristiano Jr. Algunos usuarios recordaron que el joven ha sido visto usando camisetas de la selección mexicana y que la identidad de su madre biológica permanece en reserva.

No obstante, hasta el momento no existe información oficial que confirme algún vínculo familiar con México. Pese a ello, la especulación continúa creciendo y algunos aficionados incluso han expresado su deseo de verlo representar al combinado azteca en el futuro.

Etiquetas
Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezCumpleañosCelebraciónCristiano Jrascendencia mexicana

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