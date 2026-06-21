Irán rompe un récord histórico de Alemania en el empate ante Bélgica

Casi tres décadas después, Irán acaba con una histórica marca de Alemania.

El empate sin goles entre Irán y Bélgica por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 dejó un dato estadístico que marcó la jornada en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Más allá del 0-0 en el marcador, la selección iraní estableció un nuevo récord histórico al presentar el once titular más veterano en la historia de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei alineó un conjunto con una edad media de 32,52 años, superando la marca que Alemania había impuesto en el Mundial de Francia 1998, cuando su once promedió 31,91 años en el duelo ante Irán. Curiosamente, el nuevo registro se establece frente al mismo rival que había sido protagonista del récord anterior, aunque en otra edición y casi tres décadas después.

En el conjunto iraní destacaron jugadores de amplia trayectoria como Shoja Khalilzadeh, de 37 años, el más veterano del plantel titular, junto a Ehsan Haji Safi y Ramin Rezaeian, ambos de 36. También estuvieron el portero Alireza Beiranvand y el delantero Mehdi Taremi, ambos de 33 años, piezas clave en la estructura del equipo.

Partido fue altamente competitivo

Pese al récord, el partido fue altamente competitivo. Irán resistió el dominio ofensivo de Bélgica, que registró múltiples intentos sin éxito. El equipo europeo incluso sufrió la expulsión de Nathan Ngoy en la segunda mitad, lo que condicionó sus opciones de victoria.

El VAR anuló un gol de Taremi en el primer tiempo y Thibaut Courtois volvió a destacarse con intervenciones clave, manteniendo el arco belga en cero.

El empate dejó a ambos equipos igualados en el Grupo G, pero el dato histórico quedó en manos de Irán, que inscribió su nombre en la historia del torneo con un once que pulverizó un récord con 28 años de vigencia.

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