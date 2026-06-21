Luis Suárez aparece en el Uruguay vs Cabo Verde y muchos se preguntan: ¿por qué no juega?

 ¿Por qué Luis Suárez no juega en Uruguay en el Mundial 2026?
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
75
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Luis Suárez aparece en el Uruguay vs Cabo Verde y muchos se preguntan: ¿por qué no juega?

por Sandy Sandoval
Luis Suárez se quedará con las ganas de asistir a la Copa del Mundo 2026
Luis Suárez se quedará con las ganas de asistir a la Copa del Mundo 2026 / FOTO: EFE

Luis Suárez apareció en el partido entre Uruguay y Cabo Verde y rápidamente se robó la atención de los aficionados. Aunque el histórico goleador de la Celeste estuvo presente en el estadio, hay una razón por la que no forma parte del plantel que disputa el Mundial 2026.

El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Luis Suárez, uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección uruguaya, apareció en el estadio siguiendo de cerca las acciones del partido.

La fotografía compartida en sus redes sociales lo muestra acompañado de una aficionada uruguaya, ambos luciendo los colores de la Celeste y disfrutando del ambiente mundialista desde una de las zonas del recinto deportivo.

Su presencia no pasó desapercibida. De inmediato, miles de aficionados comenzaron a preguntarse por qué el máximo goleador histórico de Uruguay no se encuentra dentro del plantel que disputa la Copa del Mundo.

Foto embed
Luis Suárez - Redes sociales

La razón de su ausencia

La principal explicación es que Luis Suárez puso punto final a su carrera internacional después de la Copa América 2024.

Tras más de una década defendiendo los colores de Uruguay, el delantero decidió cerrar uno de los ciclos más exitosos en la historia de la selección nacional.

Su despedida marcó el final de una etapa que incluyó participaciones en cuatro Copas del Mundo, múltiples ediciones de la Copa América y momentos inolvidables para el futbol uruguayo.

Desde entonces, Marcelo Bielsa inició una renovación generacional dentro del combinado sudamericano, apostando por futbolistas más jóvenes para afrontar el proceso rumbo al Mundial 2026.

Un adiós que marcó una época

Luis Suárez debutó con la selección absoluta en 2007 y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

A lo largo de su carrera internacional disputó más de 140 partidos y se consolidó como el máximo goleador histórico de Uruguay.

Entre sus momentos más recordados destacan los goles anotados en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además de su papel fundamental en la conquista de la Copa América 2011.

Su capacidad goleadora, liderazgo y entrega lo transformaron en uno de los futbolistas más queridos por la afición uruguaya.

La relación con Marcelo Bielsa

Durante los últimos años también se habló mucho sobre la relación entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa.

Aunque ambos coincidieron durante parte del actual proceso, el delantero realizó algunas declaraciones públicas en las que cuestionó ciertos métodos de trabajo del entrenador argentino.

Las declaraciones generaron debate en Uruguay y alimentaron rumores sobre posibles diferencias dentro del grupo.

Sin embargo, la decisión de no convocarlo al Mundial 2026 estuvo relacionada principalmente con el proceso de renovación que impulsa el cuerpo técnico y con el retiro oficial del delantero de la selección nacional.

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UruguayLuis SuárezBielsaCabo VerdeMundial 2026selección uruguaya#ViralesMundial2026

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