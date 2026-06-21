Luis Suárez aparece en el Uruguay vs Cabo Verde y muchos se preguntan: ¿por qué no juega?

Luis Suárez apareció en el partido entre Uruguay y Cabo Verde y rápidamente se robó la atención de los aficionados. Aunque el histórico goleador de la Celeste estuvo presente en el estadio, hay una razón por la que no forma parte del plantel que disputa el Mundial 2026.

El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Luis Suárez, uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección uruguaya, apareció en el estadio siguiendo de cerca las acciones del partido.

La fotografía compartida en sus redes sociales lo muestra acompañado de una aficionada uruguaya, ambos luciendo los colores de la Celeste y disfrutando del ambiente mundialista desde una de las zonas del recinto deportivo.

Su presencia no pasó desapercibida. De inmediato, miles de aficionados comenzaron a preguntarse por qué el máximo goleador histórico de Uruguay no se encuentra dentro del plantel que disputa la Copa del Mundo.

Luis Suárez - Redes sociales

La razón de su ausencia

La principal explicación es que Luis Suárez puso punto final a su carrera internacional después de la Copa América 2024.

Tras más de una década defendiendo los colores de Uruguay, el delantero decidió cerrar uno de los ciclos más exitosos en la historia de la selección nacional.

Su despedida marcó el final de una etapa que incluyó participaciones en cuatro Copas del Mundo, múltiples ediciones de la Copa América y momentos inolvidables para el futbol uruguayo.

Desde entonces, Marcelo Bielsa inició una renovación generacional dentro del combinado sudamericano, apostando por futbolistas más jóvenes para afrontar el proceso rumbo al Mundial 2026.

Un adiós que marcó una época

Luis Suárez debutó con la selección absoluta en 2007 y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

A lo largo de su carrera internacional disputó más de 140 partidos y se consolidó como el máximo goleador histórico de Uruguay.

Entre sus momentos más recordados destacan los goles anotados en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además de su papel fundamental en la conquista de la Copa América 2011.

Su capacidad goleadora, liderazgo y entrega lo transformaron en uno de los futbolistas más queridos por la afición uruguaya.

La relación con Marcelo Bielsa

Durante los últimos años también se habló mucho sobre la relación entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa.

Aunque ambos coincidieron durante parte del actual proceso, el delantero realizó algunas declaraciones públicas en las que cuestionó ciertos métodos de trabajo del entrenador argentino.

Las declaraciones generaron debate en Uruguay y alimentaron rumores sobre posibles diferencias dentro del grupo.

Sin embargo, la decisión de no convocarlo al Mundial 2026 estuvo relacionada principalmente con el proceso de renovación que impulsa el cuerpo técnico y con el retiro oficial del delantero de la selección nacional.

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