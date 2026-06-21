 Marcelo Bielsa arremete contra las pausas de hidratación
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Marcelo Bielsa arremete contra las pausas de hidratación

por Christoper Chang
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - Archivo
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay / FOTO: Archivo

El seleccionador de Uruguay cuestionó las pausas de hidratación en el Mundial y aseguró que “no le agregan nada y le quitan mucho”, al considerar que afectan el juego.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, expresó su desacuerdo con las pausas de hidratación que se realizan durante los partidos del Mundial, al considerar que estas interrupciones afectan el desarrollo natural del juego. En la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Cabo Verde, el técnico argentino cuestionó que los encuentros terminen dividiéndose en cuatro segmentos debido a descansos que, según su criterio, no siempre están justificados por las condiciones climáticas. "No le agregan nada y le quitan mucho, cuando se dividió en cuatro (el partido), no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", afirmó.

Las pausas de hidratación fueron implementadas originalmente para proteger la salud de los futbolistas cuando las temperaturas alcanzaban niveles extremos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta medida se ha vuelto habitual incluso en escenarios donde el calor no representa un riesgo significativo o en estadios con condiciones controladas. Esta situación ha alimentado el debate sobre si dichos parones responden realmente a necesidades deportivas o si existen intereses comerciales y publicitarios detrás de su aplicación.

Bielsa ya piensa en el próximo partido

Además de referirse a este tema, Bielsa analizó el desempeño de Uruguay en su debut mundialista ante Arabia Saudí. El entrenador destacó la notable mejoría mostrada por su equipo durante la segunda mitad del encuentro y lamentó que ese nivel no se hubiera reflejado desde el inicio. "Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. (...) Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también", señaló. Asimismo, calificó los primeros 45 minutos como "pastosos", dejando claro que espera una versión más dinámica de su selección en los próximos compromisos.

De cara al duelo contra Cabo Verde, programado para disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, Bielsa también defendió la decisión de concentrar a la selección uruguaya en Playa del Carmen, México. A pesar de los desplazamientos adicionales que implica viajar a Estados Unidos para disputar los encuentros, el estratega se mostró plenamente satisfecho con la elección. "No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades", concluyó el entrenador de La Celeste.

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Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - EFE
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