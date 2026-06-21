Marcelo Bielsa arremete contra las pausas de hidratación

El seleccionador de Uruguay cuestionó las pausas de hidratación en el Mundial y aseguró que “no le agregan nada y le quitan mucho”, al considerar que afectan el juego.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, expresó su desacuerdo con las pausas de hidratación que se realizan durante los partidos del Mundial, al considerar que estas interrupciones afectan el desarrollo natural del juego. En la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Cabo Verde, el técnico argentino cuestionó que los encuentros terminen dividiéndose en cuatro segmentos debido a descansos que, según su criterio, no siempre están justificados por las condiciones climáticas. "No le agregan nada y le quitan mucho, cuando se dividió en cuatro (el partido), no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", afirmó.

Las pausas de hidratación fueron implementadas originalmente para proteger la salud de los futbolistas cuando las temperaturas alcanzaban niveles extremos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta medida se ha vuelto habitual incluso en escenarios donde el calor no representa un riesgo significativo o en estadios con condiciones controladas. Esta situación ha alimentado el debate sobre si dichos parones responden realmente a necesidades deportivas o si existen intereses comerciales y publicitarios detrás de su aplicación.

Bielsa ya piensa en el próximo partido

Además de referirse a este tema, Bielsa analizó el desempeño de Uruguay en su debut mundialista ante Arabia Saudí. El entrenador destacó la notable mejoría mostrada por su equipo durante la segunda mitad del encuentro y lamentó que ese nivel no se hubiera reflejado desde el inicio. "Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. (...) Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también", señaló. Asimismo, calificó los primeros 45 minutos como "pastosos", dejando claro que espera una versión más dinámica de su selección en los próximos compromisos.

De cara al duelo contra Cabo Verde, programado para disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, Bielsa también defendió la decisión de concentrar a la selección uruguaya en Playa del Carmen, México. A pesar de los desplazamientos adicionales que implica viajar a Estados Unidos para disputar los encuentros, el estratega se mostró plenamente satisfecho con la elección. "No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades", concluyó el entrenador de La Celeste.

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - EFE

Etiquetas