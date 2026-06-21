¿Quién es Máxima? La reina nacida en Argentina que se robó las miradas en el Mundial 2026

La monarca de los Países Bajos se volvió viral tras aparecer en las gradas alentando a la Orange y celebrando con Curazao, pero su historia comenzó muy lejos de la realeza europea.

Entre las imágenes más comentadas del Mundial 2026 apareció una figura que no viste uniforme ni salta al campo de juego. Se trata de Máxima, la reina de los Países Bajos, cuya presencia en los partidos de la selección neerlandesa y de Curazao ha despertado la curiosidad de miles de aficionados alrededor del mundo.

Pero, ¿quién es realmente la mujer que acompaña al rey Guillermo Alejandro y que se ha convertido en una de las integrantes más populares de la realeza europea?

Máxima Zorreguieta Cerruti nació el 17 de mayo de 1971 en Buenos Aires, Argentina.

Antes de ingresar a la familia real neerlandesa desarrolló una carrera en el sector financiero, trabajando para importantes instituciones bancarias en Argentina, Estados Unidos y Europa.

Su vida cambió en 1999, cuando conoció al entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro durante un viaje a España. La relación se mantuvo inicialmente alejada de los focos mediáticos, pero terminó captando la atención internacional cuando se anunció el compromiso de la pareja.

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, de Países Bajos - Casa Real de Países Bajos

La boda se celebró en febrero de 2002 en Ámsterdam y marcó el inicio de una historia poco común: una economista argentina convertida en futura reina de una de las monarquías más antiguas de Europa.

En 2013, tras la abdicación de la reina Beatriz, Guillermo Alejandro ascendió al trono y Máxima se convirtió oficialmente en reina de los Países Bajos.

Desde entonces, la argentina ha construido una imagen propia dentro de la monarquía. Su cercanía con la gente, su espontaneidad en los actos públicos y su participación en iniciativas relacionadas con la inclusión financiera le han permitido alcanzar altos niveles de popularidad tanto dentro como fuera de los Países Bajos.

La familia real neerlandesa celebró bailando el histórico empate de Curazao - Agencia EFE

Durante el Mundial 2026 volvió a demostrar esa conexión con el público. Máxima acompañó al rey Guillermo Alejandro y a la princesa Ariane en el partido en el que Países Bajos goleó a Suecia. Horas más tarde también estuvo presente en el encuentro entre Curazao y Ecuador, apoyando a la selección caribeña, que forma parte del Reino de los Países Bajos.

Las fotografías y videos de la reina celebrando en las tribunas y saludando a jugadores de ambas selecciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos aficionados descubrieron o recordaron una historia singular: la de una mujer nacida en Argentina que terminó convirtiéndose en reina de los Países Bajos y en una de las figuras más reconocidas de la realeza mundial.

A sus 55 años, Máxima sigue siendo una de las caras más visibles de la monarquía neerlandesa y, gracias al Mundial 2026, también una de las personalidades que más conversación ha generado fuera de los terrenos de juego.

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