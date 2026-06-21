¿Quién es Máxima? La reina nacida en Argentina que se robó las miradas en el Mundial 2026

 Máxima: La Reina Argentina que Brilló en el Mundial 2026
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75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Quién es Máxima? La reina nacida en Argentina que se robó las miradas en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Los actuales reyes de los Países Bajos son Guillermo Alejandro y la argentina Máxima Zorreguieta., EFE
Los actuales reyes de los Países Bajos son Guillermo Alejandro y la argentina Máxima Zorreguieta. / FOTO: EFE

La monarca de los Países Bajos se volvió viral tras aparecer en las gradas alentando a la Orange y celebrando con Curazao, pero su historia comenzó muy lejos de la realeza europea.

Entre las imágenes más comentadas del Mundial 2026 apareció una figura que no viste uniforme ni salta al campo de juego. Se trata de Máxima, la reina de los Países Bajos, cuya presencia en los partidos de la selección neerlandesa y de Curazao ha despertado la curiosidad de miles de aficionados alrededor del mundo.

Pero, ¿quién es realmente la mujer que acompaña al rey Guillermo Alejandro y que se ha convertido en una de las integrantes más populares de la realeza europea?

Máxima Zorreguieta Cerruti nació el 17 de mayo de 1971 en Buenos Aires, Argentina. 

Antes de ingresar a la familia real neerlandesa desarrolló una carrera en el sector financiero, trabajando para importantes instituciones bancarias en Argentina, Estados Unidos y Europa.

Su vida cambió en 1999, cuando conoció al entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro durante un viaje a España. La relación se mantuvo inicialmente alejada de los focos mediáticos, pero terminó captando la atención internacional cuando se anunció el compromiso de la pareja.

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El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, de Países Bajos - Casa Real de Países Bajos

La boda se celebró en febrero de 2002 en Ámsterdam y marcó el inicio de una historia poco común: una economista argentina convertida en futura reina de una de las monarquías más antiguas de Europa.

En 2013, tras la abdicación de la reina Beatriz, Guillermo Alejandro ascendió al trono y Máxima se convirtió oficialmente en reina de los Países Bajos.

Desde entonces, la argentina ha construido una imagen propia dentro de la monarquía. Su cercanía con la gente, su espontaneidad en los actos públicos y su participación en iniciativas relacionadas con la inclusión financiera le han permitido alcanzar altos niveles de popularidad tanto dentro como fuera de los Países Bajos.

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La familia real neerlandesa celebró bailando el histórico empate de Curazao - Agencia EFE

Durante el Mundial 2026 volvió a demostrar esa conexión con el público. Máxima acompañó al rey Guillermo Alejandro y a la princesa Ariane en el partido en el que Países Bajos goleó a Suecia. Horas más tarde también estuvo presente en el encuentro entre Curazao y Ecuador, apoyando a la selección caribeña, que forma parte del Reino de los Países Bajos.

Las fotografías y videos de la reina celebrando en las tribunas y saludando a jugadores de ambas selecciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos aficionados descubrieron o recordaron una historia singular: la de una mujer nacida en Argentina que terminó convirtiéndose en reina de los Países Bajos y en una de las figuras más reconocidas de la realeza mundial.

A sus 55 años, Máxima sigue siendo una de las caras más visibles de la monarquía neerlandesa y, gracias al Mundial 2026, también una de las personalidades que más conversación ha generado fuera de los terrenos de juego.

Etiquetas
Países BajosMundial 2026CurazaoGuillermoDestacadas

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