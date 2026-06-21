Messi cambia de look previo al partido vs. Austria

El nuevo look del capitán argentino suma así un detalle más al ambiente previo de un partido clave en su camino mundialista.

Lionel Messi volvió a captar la atención en la antesala del partido entre Argentina y Austria por la fase de grupos del Mundial 2026, pero esta vez no fue por lo que ocurre dentro del campo, sino por un cambio de imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El capitán de la selección argentina decidió renovar su estilo con un nuevo corte de cabello antes de su segundo compromiso en la Copa del Mundo, en un gesto que coincidió con su preparación para seguir ampliando su legado en la historia del torneo. Junto a él también apareció Rodrigo De Paul, quien se sumó al pequeño cambio estético antes del duelo decisivo.

La imagen fue difundida por el barbero oficial de la Albiceleste, Dany Ale, quien compartió una fotografía junto a Messi tras el arreglo personal. La publicación no tardó en generar reacciones entre los aficionados, que destacaron la cercanía del entorno del plantel y la importancia del momento para el astro argentino.

El estilista de la albiceleste

El estilista, que ha acompañado a la selección en distintas etapas, ya había dedicado palabras emotivas a Messi en otras ocasiones. "Desde 2014 trabajando en el fútbol me tocó pasar muchas cosas buenas y malas junto con mi familia. Pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa", escribió en redes sociales, agradeciendo además la confianza del jugador para mostrar un lado más íntimo de su vida.

En lo deportivo, Argentina enfrentará a Austria con el objetivo de asegurar el liderato del Grupo J y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Más allá del resultado colectivo, Messi también mantiene una meta individual importante: superar los 15 goles en Copas del Mundo y consolidarse como el máximo goleador histórico del certamen.

El nuevo look del capitán argentino suma así un detalle más al ambiente previo de un partido clave en su camino mundialista.

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