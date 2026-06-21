¿Messi o Cristiano? Mbappé responde en la previa del Francia vs. Irak

Mbappé y el eterno debate Messi vs Cristiano vuelven a escena en el Mundial.

Kylian Mbappé volvió a situarse en el centro de la conversación futbolística internacional tras sus recientes declaraciones en la previa del duelo entre Francia e Irak por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026.

El delantero francés, una de las máximas figuras del torneo y actual referente de su selección, llega al encuentro tras una actuación destacada ante Senegal, donde anotó dos goles que reforzaron su posición entre los grandes goleadores del futbol mundial.

Consultado en rueda de prensa sobre quién considera el mejor futbolista del momento, en una comparativa que incluía nombres como Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane y el propio Mbappé, el capitán de Francia no dudó en su respuesta.

Messi, está claro. Es el mejor junto con Cristiano Ronaldo", afirmó el atacante, reabriendo así el eterno debate entre las dos grandes leyendas del futbol moderno.

Mbappé reabre el debate mundial

Las palabras del francés no pasaron desapercibidas, especialmente por el contexto, ya que ambos referentes continúan marcando la conversación global del deporte, aunque en etapas distintas de sus carreras. La respuesta también volvió a poner en valor la admiración pública que Mbappé ha mostrado en distintas ocasiones tanto por Messi como por Cristiano Ronaldo, a quienes ha señalado como referentes de su formación futbolística.

El comentario del delantero llega en un momento en el que Francia busca consolidar su clasificación a la siguiente fase del Mundial, mientras Mbappé asume el rol de líder absoluto del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Más allá del impacto mediático de sus declaraciones, el atacante francés volvió a demostrar su capacidad para manejar la presión mediática y, al mismo tiempo, reconocer la influencia de dos de los jugadores más importantes en la historia del futbol.

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