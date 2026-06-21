Expresidente de México pide a la FIFA “regalías” para la familia del pato Merlín, fenómeno viral del Mundial 2026

 Expresidente de México pide regalías a FIFA por Pato Merlín
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Mexico MEX
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South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Germany GER
14/06 11:00 HS
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Finalizado
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Ivory Coast ICV
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Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
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Sweden SWE
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Japan JAP
Finalizado
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25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
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15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
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Finalizado
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27/06 20:00 HS
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Expresidente de México pide a la FIFA “regalías” para la familia del pato Merlín, fenómeno viral del Mundial 2026

por Amilcar Avila
Karla Gómez habla junto a su pato Merlín durante una entrevista con EFE , EFE
Karla Gómez habla junto a su pato Merlín durante una entrevista con EFE / FOTO: EFE

El expresidente mexicano, Felipe Calderón, sugirió que el organismo y los medios deberían “mocharse” económicamente con los dueños del ave que se convirtió en símbolo de la Ciudad de México durante el torneo.

El expresidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), generó polémica en redes sociales tras pedir a la FIFA que considere otorgar regalías o apoyo económico a la familia del pato Merlín, el ave que se ha convertido en uno de los fenómenos virales del Mundial 2026.

A través de la red social X, el exmandatario reaccionó a una publicación de FIFA World Cup 26 Mexico City, donde se presentó oficialmente a Merlín como embajador de la sede mexicana del torneo.

"Sí, muy bien. Llegó ‘como un regalo’, pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico", escribió Calderón, al señalar que la imagen del ave ha sido aprovechada por la FIFA, medios internacionales y otras plataformas.

En su mensaje, el exmandatario insistió en que la popularidad del pato no debería quedarse únicamente en reconocimiento simbólico. "No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha educado, se quede después del Mundial sin otra opción que ayudarle a su mamá a vender agua en la calle. ¡Móchense!", agregó, en una publicación que superó las 138 mil visualizaciones.

El caso del pato Merlín se ha vuelto uno de los contenidos virales más comentados del Mundial 2026 en México. La cuenta oficial de la sede destacó recientemente que el ave "llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande", convirtiéndose en un símbolo de la identidad local durante el torneo.

Merlín ganó notoriedad el pasado 11 de junio, durante la inauguración del Mundial, cuando fue visto con una camiseta de la selección mexicana acompañando a uno de los hijos de su cuidadora, mientras vendían bebidas en calles de la capital bajo la lluvia.

La historia ha trascendido el ámbito deportivo. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó a la familia y al pato a Palacio Nacional, destacándolo como un símbolo cultural vinculado al ambiente mundialista. 

En entrevista con la agencia EFE, la madre de la familia, Karla Gómez, explicó que viven una relación muy cercana con el animal, al que consideran parte del núcleo familiar, y se definen como una "parvada".

Gómez también cuestionó el uso comercial de la imagen del pato y adelantó que buscarán registrar la marca "Merlín" para establecer colaboraciones formales con empresas mexicanas.

Mientras el Mundial 2026 sigue su curso, el caso del pato Merlín ha abierto un debate inesperado sobre viralidad, derechos de imagen y los límites entre lo cultural, lo mediático y lo comercial en la era del entretenimiento global.

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Merlín, el pato celebridad del Mundial 2026 - EFE
Etiquetas
MéxicoFIFAFelipe CalderónMundial 2026Destacadaspato Merlín

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