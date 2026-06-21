La presencia de la madre de Vozinha en las gradas marca el duelo ante Uruguay

Vozinha juega ante Uruguay con el respaldo de su madre en las gradas.

El partido entre Cabo Verde y Uruguay por la Copa del Mundo 2026 dejó una escena cargada de emoción en las gradas, luego de que Ana Cândida Évora, madre del portero Josimar Dias "Vozinha", pudiera finalmente asistir al estadio para ver a su hijo en el mayor escenario del fútbol mundial.

La presencia de la madre del guardameta se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, ya que no pudo estar presente en el debut mundialista de Cabo Verde debido a problemas con el visado que le impidieron viajar a tiempo.

En esta ocasión, la situación fue diferente. Évora logró ingresar al estadio y acompañar desde las gradas el compromiso ante Uruguay, generando una emotiva imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde aficionados destacaron el gesto y el significado del momento para el futbolista.

La madre de "Vozinha" agradece el apoyo

El apoyo familiar es especialmente significativo para Vozinha, quien vive su primera experiencia en una Copa del Mundo con su selección. La presencia de su madre en el estadio representó un respaldo emocional en un partido de alta exigencia ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

Previo al inicio del encuentro, la madre del arquero agradeció públicamente a los aficionados que colaboraron y brindaron apoyo para hacer posible su asistencia, luego de haberse perdido el primer partido por complicaciones con el proceso de visado.

La historia de Ana Cândida Évora se ha convertido en uno de los relatos más humanos del torneo, destacando el lado más emotivo del fútbol más allá de la competencia en el terreno de juego.

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