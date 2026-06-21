EN VIVO. Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán

Sigue el minuto a minuto de Bélgica vs. Irán y no te pierdas ningún detalle del duelo correspondiente al Grupo G.
La actividad del Grupo G del Mundial 2026 continúa con un duelo de alto voltaje entre Bélgica e Irán, dos selecciones que llegan al SoFi Stadium con la necesidad de sumar una victoria que las acerque a los octavos de final. Tras una primera jornada marcada por la igualdad, el encuentro adquiere una relevancia especial en un sector donde ningún equipo ha logrado sacar ventaja y cada punto puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.
Los belgas rescataron un empate 1-1 frente a Egipto después de verse en desventaja en el marcador, demostrando capacidad de reacción, aunque también evidenciando aspectos por corregir en su funcionamiento. Del otro lado, Irán protagonizó un vibrante empate 2-2 contra Nueva Zelanda en un partido lleno de emociones, resultado que dejó completamente abierta la disputa en el grupo. Con todos los equipos igualados en puntos, el choque en California promete intensidad, equilibrio y una gran batalla por tomar el liderato de la clasificación.
Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Belgium
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15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
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01/04Mexico 1 - 1 Belgium
Friendlies | Finalizado
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28/03USA 2 - 5 Belgium
Friendlies | Finalizado
Últimos de Iran
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16/06Iran 2 - 2 New Zealand
World Cup | Finalizado
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04/06Iran 2 - 0 Mali
Friendlies | Finalizado
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29/05Iran 3 - 1 Gambia
Friendlies | Finalizado
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31/03Costa Rica 0 - 5 Iran
Friendlies | Finalizado
-
27/03Iran 1 - 2 Nigeria
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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