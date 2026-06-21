EN VIVO. Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán

 Resultado Bélgica vs. Irán - Grupo G Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
03 Spain Spain Saudi Arabia Saudi Arabia 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán

por Christoper Chang
Bélgica vs. Irán - Grupo G Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Bélgica vs. Irán - Grupo G Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue el minuto a minuto de Bélgica vs. Irán y no te pierdas ningún detalle del duelo correspondiente al Grupo G.

La actividad del Grupo G del Mundial 2026 continúa con un duelo de alto voltaje entre Bélgica e Irán, dos selecciones que llegan al SoFi Stadium con la necesidad de sumar una victoria que las acerque a los octavos de final. Tras una primera jornada marcada por la igualdad, el encuentro adquiere una relevancia especial en un sector donde ningún equipo ha logrado sacar ventaja y cada punto puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.

Los belgas rescataron un empate 1-1 frente a Egipto después de verse en desventaja en el marcador, demostrando capacidad de reacción, aunque también evidenciando aspectos por corregir en su funcionamiento. Del otro lado, Irán protagonizó un vibrante empate 2-2 contra Nueva Zelanda en un partido lleno de emociones, resultado que dejó completamente abierta la disputa en el grupo. Con todos los equipos igualados en puntos, el choque en California promete intensidad, equilibrio y una gran batalla por tomar el liderato de la clasificación.

Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Belgium
Sistema: No disponible
Estado: No iniciado
-
21/06/2026 - 13:00
Iran
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Dario Herrera, Argentina

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Belgium

  • 15/06
    Belgium
    Belgium 1 - 1 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Belgium
    Belgium 5 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Mexico
    Mexico 1 - 1 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    USA
    USA 2 - 5 Belgium
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Iran

  • 16/06
    Iran
    Iran 2 - 2 New Zealand
    World Cup | Finalizado
  • 04/06
    Iran
    Iran 2 - 0 Mali
    Friendlies | Finalizado
  • 29/05
    Iran
    Iran 3 - 1 Gambia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Costa Rica
    Costa Rica 0 - 5 Iran
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Iran
    Iran 1 - 2 Nigeria
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Belgium
Iran
0
Sin datos
0

Alineaciones

Belgium
  • Sin alineación disponible.
Iran
  • Sin alineación disponible.
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