EN VIVO. Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán

Sigue el minuto a minuto de Bélgica vs. Irán y no te pierdas ningún detalle del duelo correspondiente al Grupo G.

La actividad del Grupo G del Mundial 2026 continúa con un duelo de alto voltaje entre Bélgica e Irán, dos selecciones que llegan al SoFi Stadium con la necesidad de sumar una victoria que las acerque a los octavos de final. Tras una primera jornada marcada por la igualdad, el encuentro adquiere una relevancia especial en un sector donde ningún equipo ha logrado sacar ventaja y cada punto puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.

Los belgas rescataron un empate 1-1 frente a Egipto después de verse en desventaja en el marcador, demostrando capacidad de reacción, aunque también evidenciando aspectos por corregir en su funcionamiento. Del otro lado, Irán protagonizó un vibrante empate 2-2 contra Nueva Zelanda en un partido lleno de emociones, resultado que dejó completamente abierta la disputa en el grupo. Con todos los equipos igualados en puntos, el choque en California promete intensidad, equilibrio y una gran batalla por tomar el liderato de la clasificación.

Minuto a minuto del Bélgica vs. Irán

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Belgium Sistema: No disponible Estado: No iniciado - Iran Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Dario Herrera, Argentina Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Belgium 15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado

01/04 Mexico 1 - 1 Belgium

Friendlies | Finalizado

28/03 USA 2 - 5 Belgium

Friendlies | Finalizado Últimos de Iran 16/06 Iran 2 - 2 New Zealand

World Cup | Finalizado

04/06 Iran 2 - 0 Mali

Friendlies | Finalizado

29/05 Iran 3 - 1 Gambia

Friendlies | Finalizado

31/03 Costa Rica 0 - 5 Iran

Friendlies | Finalizado

27/03 Iran 1 - 2 Nigeria

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Belgium Iran 0 Sin datos 0 Alineaciones Belgium Belgium Sin alineación disponible. Iran Iran Sin alineación disponible.

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