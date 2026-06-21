EN VIVO: Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Egipto

Estas son las estadísticas en tiempo real de este partido mundialista entre neozelandeses y egipcios.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en el estadio de Vancouver durante la segunda jornada del grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con todo por decidir y la opción de sumar tres puntos para poner pie y medio en dieciseisavos de final, un billete histórico.

Nunca el equipo oceánico ni el africano han pasado de la fase inicial en un Mundial, ambos viviendo su tercera participación en esta cita que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Con las cuatro selecciones del grupo empatadas a un punto, alcanzar cuatro supone ser favorito al billete directo y claro candidato a un mejor tercero.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship New Zealand Sistema: No disponible Estado: - Egypt Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro O. Alali Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 22/03 Egypt 1 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado Últimos de New Zealand 16/06 Iran 2 - 2 New Zealand

World Cup | Finalizado

06/06 England 1 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

03/06 Haiti 4 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

30/03 New Zealand 4 - 1 Chile

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

27/03 New Zealand 0 - 2 Finland

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Últimos de Egypt 15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

28/05 Egypt 1 - 0 Russia

Friendlies | Finalizado

31/03 Spain 0 - 0 Egypt

Friendlies | Finalizado

27/03 Saudi Arabia 0 - 4 Egypt

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales New Zealand Egypt 0 Sin datos 0 Alineaciones New Zealand New Zealand Sin alineación disponible. Egypt Egypt Sin alineación disponible.

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