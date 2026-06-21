EN VIVO: Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Egipto

Estas son las estadísticas en tiempo real de este partido mundialista entre neozelandeses y egipcios.
Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en el estadio de Vancouver durante la segunda jornada del grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con todo por decidir y la opción de sumar tres puntos para poner pie y medio en dieciseisavos de final, un billete histórico.
Nunca el equipo oceánico ni el africano han pasado de la fase inicial en un Mundial, ambos viviendo su tercera participación en esta cita que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Con las cuatro selecciones del grupo empatadas a un punto, alcanzar cuatro supone ser favorito al billete directo y claro candidato a un mejor tercero.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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22/03Egypt 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
Últimos de New Zealand
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16/06Iran 2 - 2 New Zealand
World Cup | Finalizado
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06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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03/06Haiti 4 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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30/03New Zealand 4 - 1 Chile
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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27/03New Zealand 0 - 2 Finland
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Últimos de Egypt
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15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
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07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
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28/05Egypt 1 - 0 Russia
Friendlies | Finalizado
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31/03Spain 0 - 0 Egypt
Friendlies | Finalizado
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27/03Saudi Arabia 0 - 4 Egypt
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
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