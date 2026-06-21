Tim Payne vive un momento especial antes de enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

 Tim Payne: Momento Especial Antes de Enfrentar a Egipto
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01 New Zealand New Zealand Egypt Egypt 03
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
89
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Tim Payne vive un momento especial antes de enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Tim Payne, Redes sociales
Tim Payne / FOTO: Redes sociales

Antes del importante partido entre Nueva Zelanda y Egipto, Tim Payne compartió un emotivo momento que ha generado millones de reacciones. La imagen ha conmovido a miles de aficionados en redes sociales.

Mientras la tensión aumenta de cara a los partidos decisivos del Mundial 2026, los futbolistas también viven momentos personales que terminan conquistando el corazón de los aficionados. Este fue el caso de Tim Payne, uno de los referentes de la selección de Nueva Zelanda, quien compartió una emotiva imagen familiar horas antes del encuentro frente a Egipto.

El defensor neozelandés publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece disfrutando de un reencuentro muy especial junto a uno de sus seres queridos después de varias semanas alejado de casa debido a los compromisos del Mundial 2026.

La publicación rápidamente generó reacciones entre aficionados de distintas partes del mundo, quienes destacaron el lado más humano de los protagonistas del torneo.

Un reencuentro que emocionó a los seguidores

En la imagen compartida por Tim Payne se le observa sentado en un sofá mientras sostiene en brazos a un pequeño integrante de su familia.

La fotografía fue acompañada por un mensaje que refleja la emoción del momento. "Después de un mes... finalmente vimos a papá anoche", se lee en el texto que acompaña la publicación compartida en redes sociales.

Foto embed
Tim Payne - Redes sociales

La escena muestra al futbolista disfrutando de un momento íntimo y familiar en medio de la exigente agenda que implica disputar una fiesta mundialista.

Para muchos seguidores, la imagen recordó los sacrificios personales que deben realizar los jugadores durante torneos internacionales, donde las concentraciones suelen prolongarse durante varias semanas.

Nueva Zelanda se juega un partido clave

El emotivo momento llega justo antes de que Nueva Zelanda dispute uno de los encuentros más importantes de su participación en el Mundial 2026.

Los oceánicos enfrentan a Egipto en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La selección neozelandesa ha trabajado intensamente para competir al máximo nivel frente a rivales con mayor tradición internacional y busca seguir escribiendo su propia historia en la competición.

En este contexto, el apoyo familiar se convierte en una motivación extra para los jugadores que buscan representar de la mejor manera a su país.

¿Quién es Tim Payne?

Tim Payne es uno de los futbolistas más experimentados de la selección de Nueva Zelanda. Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, se desempeña principalmente como lateral derecho y ha desarrollado gran parte de su carrera en el futbol profesional de Australia y Nueva Zelanda.

Desde su debut con la selección nacional ha sido una pieza importante dentro del esquema de los All Whites, aportando liderazgo, experiencia y solidez defensiva.

Su recorrido internacional le ha permitido convertirse en uno de los referentes de una generación que sueña con llevar al futbol neozelandés a nuevas alturas.

Antes de iniciar el Mundial 2026, Payne se volvió viral en redes sociales y gracias a ello obtuvo millones de seguidores y popularidad. 

Etiquetas
FútbolEgiptoNueva ZelandaMundial 2026Tim Payneemoción familiar

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