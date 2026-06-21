¿Por qué Uruguay vs Cabo Verde será un duelo histórico en el Mundial 2026?

 Uruguay vs Cabo Verde: Un Duelo Histórico en el Mundial 2026
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
77:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay New Zealand
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
75
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Por qué Uruguay vs Cabo Verde será un duelo histórico en el Mundial 2026?

por Sandy Sandoval
Uruguay y Cabo Verde, Redes sociales
Uruguay y Cabo Verde / FOTO: Redes sociales

Aunque el balón aún no rueda, el partido entre Uruguay y Cabo Verde ya hizo historia en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa dejando estadísticas sorprendentes que van mucho más allá de los goles y las posiciones en la tabla. Esta vez, los protagonistas son Uruguay y Cabo Verde, dos selecciones que se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo H y que ya aseguraron un lugar en los libros de historia antes de disputar un solo minuto.

El motivo no tiene relación con títulos, victorias o récords deportivos. El encuentro entre ambas selecciones se convertirá en el partido con la menor población combinada entre dos países participantes en toda la historia de los mundiales.

Una marca inédita en la Copa del Mundo

De acuerdo con datos demográficos recientes, Uruguay cuenta con aproximadamente 3.4 millones de habitantes, mientras que Cabo Verde tiene cerca de 530 mil personas.

La suma de ambas poblaciones alcanza apenas los 3.9 millones de habitantes, una cifra que rompe el récord anterior registrado durante el Mundial de Rusia 2018.

En aquella ocasión, el enfrentamiento entre Croacia e Islandia reunió a dos países que sumaban alrededor de 4.2 millones de habitantes, una marca que ahora quedará atrás gracias al duelo entre uruguayos y caboverdianos.

Se trata de un dato que demuestra cómo el futbol tiene la capacidad de reunir a naciones de todos los tamaños en el escenario deportivo más importante del planeta.

Uruguay, un histórico entre gigantes

Aunque Uruguay es uno de los países más pequeños de Sudamérica en términos poblacionales, su historia futbolística lo coloca entre las grandes potencias mundiales.

La Celeste fue campeona de las primeras ediciones de la Copa del Mundo en 1930 y 1950, además de conquistar múltiples títulos continentales.

Con una población relativamente reducida, Uruguay ha producido generaciones de futbolistas de élite que han brillado en las principales ligas del mundo.

Luis Suárez, Diego Forlán, Edinson Cavani, Diego Godín y Federico Valverde son solo algunos ejemplos de una larga lista de figuras que han representado al país en el escenario internacional.

Por ello, muchos especialistas consideran que Uruguay es uno de los países con mayor producción de talento futbolístico por habitante en la historia del deporte.

El histórico debut mundialista de Cabo Verde

Si Uruguay es un habitual en los mundiales, Cabo Verde representa una de las grandes historias de superación de esta edición.

La nación africana logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.

Conformado por un archipiélago de diez islas en el océano Atlántico, Cabo Verde ha experimentado un crecimiento constante en el futbol durante las últimas décadas.

Su presencia en el Mundial 2026 es considerada uno de los mayores logros deportivos en la historia del país.

Además, los llamados Tiburones Azules sorprendieron al mundo al conseguir un valioso empate ante España en su debut, resultado que aumentó la expectativa sobre su desempeño en el torneo.

Los países más pequeños que han llegado al Mundial

La participación de Cabo Verde también lo coloca entre las naciones con menor población en disputar una Copa del Mundo.

Entre los países más pequeños que han participado en la historia destacan Islandia, Trinidad y Tobago, Nueva Zelanda y Curazao, otra de las selecciones debutantes en esta edición.

Sin embargo, pocos han logrado generar tanto impacto como Cabo Verde, que rápidamente se ganó el reconocimiento de aficionados y analistas por su competitividad frente a selecciones de mayor tradición.

Cuando la población no define el éxito

La historia de los mundiales ha demostrado que el tamaño de un país no siempre determina su rendimiento deportivo.

Uruguay es uno de los ejemplos más claros. Con una población menor a la de muchas ciudades del mundo, ha conquistado títulos mundiales y olímpicos, además de convertirse en una referencia del futbol internacional.

Islandia también sorprendió al mundo durante la Eurocopa 2016 y posteriormente logró clasificarse al Mundial de Rusia 2018 pese a tener menos de 400 mil habitantes.

Ahora, Cabo Verde busca escribir su propio capítulo en la historia y demostrar que los sueños mundialistas no dependen del número de habitantes.

Los partidos con más población de la historia

Mientras Uruguay y Cabo Verde establecen una nueva marca por la menor cantidad de habitantes combinados, otros encuentros han destacado por lo contrario.

El récord absoluto pertenece al partido entre Brasil y China durante el Mundial de Corea-Japón 2002.

En aquel encuentro, ambas naciones sumaban aproximadamente 1,464 millones de habitantes, impulsados principalmente por la enorme población china.

También figuran entre los partidos más poblados los enfrentamientos entre Estados Unidos y Brasil, así como el clásico de la Concacaf entre México y Estados Unidos.

Una muestra más de la diversidad del Mundial

La estadística entre Uruguay y Cabo Verde refleja uno de los aspectos más fascinantes de la Copa del Mundo: la capacidad de reunir a países con realidades completamente distintas bajo una misma pasión.

Desde naciones con cientos de millones de habitantes hasta pequeños archipiélagos con menos de un millón de personas, todos tienen la oportunidad de competir en igualdad de condiciones por el trofeo más prestigioso del futbol.

Por ello, más allá del resultado que arroje el marcador, el duelo entre Uruguay y Cabo Verde ya ocupa un lugar especial en la historia de los mundiales, demostrando que en el futbol los sueños no entienden de tamaño.

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