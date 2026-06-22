Alemania pierde a uno de sus defensas titulares por lesión

El conjunto germano deberá afrontar el resto del campeonato sin uno de sus centrales titulares, apartado por una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

La selección de Alemania recibió un duro golpe en pleno Mundial luego de confirmarse la lesión de Nico Schlotterbeck, uno de los pilares defensivos del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann. El central del Borussia Dortmund sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo durante el encuentro frente a Costa de Marfil, una lesión que lo obligará a perderse el resto del torneo y permanecer alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

El incidente ocurrió apenas en el minuto 13 del compromiso, cuando Schlotterbeck protagonizó un choque con Amad Diallo. Aunque el defensor recibió atención médica en varias ocasiones y mostró una gran determinación para continuar en el partido, finalmente solo pudo resistir hasta el descanso. Para la segunda mitad fue sustituido por Antonio Rüdiger, quien asumió su lugar en la zaga alemana. A pesar de la adversidad, Alemania logró imponerse por 2-1 y sumar una importante victoria.

Alemania pierde una de sus piezas claves para el Mundial

La ausencia de Schlotterbeck representa una pérdida significativa para el combinado alemán. Más allá de sus cualidades defensivas, el futbolista destaca por su capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo y por ser el único central zurdo de la plantilla. Aunque Nagelsmann dispone de otras alternativas como Waldemar Anton, Malick Thiaw e incluso Leon Goretzka, ninguno reúne exactamente las características que aporta el jugador del Dortmund en la construcción del juego.

Tras conocerse el diagnóstico, el seleccionador alemán expresó su respaldo al futbolista y destacó su influencia dentro y fuera del campo. Además, la Federación Alemana de Fútbol informó que Schlotterbeck permanecerá junto a la delegación en Estados Unidos durante el resto del campeonato.

El defensor, que ya había dejado su huella en el torneo al marcar un gol en la contundente victoria por 7-1 frente a Curazao, afrontará ahora un largo proceso de recuperación con la esperanza de regresar más fuerte a la competición.

Celebración de Alemania ante Curazao - EFE

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