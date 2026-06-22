 Alemania pierde a uno de sus defensas titulares por lesión
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22 junio / 11:00
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Ranking of third-placed teams
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
Finalizado
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Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Alemania pierde a uno de sus defensas titulares por lesión

por Christoper Chang
La selección de Alemania recibió un duro golpe en pleno Mundial luego de confirmarse la lesión de Nico Schlotterbeck - EFE
La selección de Alemania recibió un duro golpe en pleno Mundial luego de confirmarse la lesión de Nico Schlotterbeck / FOTO: Agencia EFE

El conjunto germano deberá afrontar el resto del campeonato sin uno de sus centrales titulares, apartado por una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

La selección de Alemania recibió un duro golpe en pleno Mundial luego de confirmarse la lesión de Nico Schlotterbeck, uno de los pilares defensivos del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann. El central del Borussia Dortmund sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo durante el encuentro frente a Costa de Marfil, una lesión que lo obligará a perderse el resto del torneo y permanecer alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

El incidente ocurrió apenas en el minuto 13 del compromiso, cuando Schlotterbeck protagonizó un choque con Amad Diallo. Aunque el defensor recibió atención médica en varias ocasiones y mostró una gran determinación para continuar en el partido, finalmente solo pudo resistir hasta el descanso. Para la segunda mitad fue sustituido por Antonio Rüdiger, quien asumió su lugar en la zaga alemana. A pesar de la adversidad, Alemania logró imponerse por 2-1 y sumar una importante victoria.

Alemania pierde una de sus piezas claves para el Mundial

La ausencia de Schlotterbeck representa una pérdida significativa para el combinado alemán. Más allá de sus cualidades defensivas, el futbolista destaca por su capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo y por ser el único central zurdo de la plantilla. Aunque Nagelsmann dispone de otras alternativas como Waldemar Anton, Malick Thiaw e incluso Leon Goretzka, ninguno reúne exactamente las características que aporta el jugador del Dortmund en la construcción del juego.

Tras conocerse el diagnóstico, el seleccionador alemán expresó su respaldo al futbolista y destacó su influencia dentro y fuera del campo. Además, la Federación Alemana de Fútbol informó que Schlotterbeck permanecerá junto a la delegación en Estados Unidos durante el resto del campeonato.

El defensor, que ya había dejado su huella en el torneo al marcar un gol en la contundente victoria por 7-1 frente a Curazao, afrontará ahora un largo proceso de recuperación con la esperanza de regresar más fuerte a la competición.

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Celebración de Alemania ante Curazao - EFE
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AlemaniaDefensaMundialLesiónDestacadasNico Schlotterbeck

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