Brujo de Ghana amenaza con usar sus “poderes espirituales” para frenar a Harry Kane

 Brujo de Ghana amenaza a Harry Kane
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01 Jordan Jordan Algeria Algeria 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
90+
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Brujo de Ghana amenaza con usar sus “poderes espirituales” para frenar a Harry Kane

por Oliver Paniagua
Un brujo de Ghana amenaza con usar una maldición para frenar a Harry Kane., Redes sociales.
Un brujo de Ghana amenaza con usar una maldición para frenar a Harry Kane. / FOTO: Redes sociales.

El brujo que dice haber atacado a Cristiano Ronaldo ahora apunta contra Harry Kane.

La previa del duelo entre Ghana e Inglaterra en el Mundial 2026 ha tomado un inesperado giro fuera de las canchas. Nana Kwaku Bonsam, considerado uno de los brujos más conocidos de Ghana, aseguró que está recurriendo a sus supuestos poderes espirituales para impedir que Harry Kane brille en el partido decisivo de la fase de grupos.

El curandero afirmó que ya comenzó a trabajar en un ritual destinado a afectar el rendimiento del delantero inglés, aunque aclaró que no busca provocarle una lesión de gravedad.

Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No será una lesión grave, pero sí lo suficiente para ayudar a mi país", declaró Bonsam en unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El ghanés asegura que hizo un supuesto "trabajo" espiritual contra Cristiano Ronaldo

Las palabras del brujo han generado todo tipo de reacciones, desde quienes las toman con humor hasta quienes consideran que forman parte de creencias profundamente arraigadas en algunas comunidades africanas. Sin embargo, no es la primera vez que Nana Kwaku Bonsam acapara titulares por este tipo de afirmaciones.

El ghanés recordó que en el pasado ya realizó un supuesto "trabajo" espiritual contra Cristiano Ronaldo antes de un enfrentamiento entre Ghana y Portugal. En aquella ocasión, aseguró haber utilizado hierbas y rituales tradicionales para influir en el estado físico del astro portugués, quien llegaba al torneo con molestias en una rodilla.

Pese a la controversia, Harry Kane continúa concentrado en el objetivo de clasificar a Inglaterra a la siguiente ronda del Mundial. El capitán de los Tres Leones buscará responder dentro del terreno de juego, mientras que Ghana espera dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Por ahora, el balón tendrá la última palabra, aunque las declaraciones del popular brujo ya añadieron un ingrediente insólito a la cita mundialista.

Etiquetas
Harry KaneMundial 2026brujos de Ghanapoderes espiritualesNana Kwaku Bonsamrituales africanos

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