Brujo de Ghana amenaza con usar sus “poderes espirituales” para frenar a Harry Kane

El brujo que dice haber atacado a Cristiano Ronaldo ahora apunta contra Harry Kane.

La previa del duelo entre Ghana e Inglaterra en el Mundial 2026 ha tomado un inesperado giro fuera de las canchas. Nana Kwaku Bonsam, considerado uno de los brujos más conocidos de Ghana, aseguró que está recurriendo a sus supuestos poderes espirituales para impedir que Harry Kane brille en el partido decisivo de la fase de grupos.

El curandero afirmó que ya comenzó a trabajar en un ritual destinado a afectar el rendimiento del delantero inglés, aunque aclaró que no busca provocarle una lesión de gravedad.

Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No será una lesión grave, pero sí lo suficiente para ayudar a mi país", declaró Bonsam en unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El ghanés asegura que hizo un supuesto "trabajo" espiritual contra Cristiano Ronaldo

Las palabras del brujo han generado todo tipo de reacciones, desde quienes las toman con humor hasta quienes consideran que forman parte de creencias profundamente arraigadas en algunas comunidades africanas. Sin embargo, no es la primera vez que Nana Kwaku Bonsam acapara titulares por este tipo de afirmaciones.

El ghanés recordó que en el pasado ya realizó un supuesto "trabajo" espiritual contra Cristiano Ronaldo antes de un enfrentamiento entre Ghana y Portugal. En aquella ocasión, aseguró haber utilizado hierbas y rituales tradicionales para influir en el estado físico del astro portugués, quien llegaba al torneo con molestias en una rodilla.

Pese a la controversia, Harry Kane continúa concentrado en el objetivo de clasificar a Inglaterra a la siguiente ronda del Mundial. El capitán de los Tres Leones buscará responder dentro del terreno de juego, mientras que Ghana espera dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Por ahora, el balón tendrá la última palabra, aunque las declaraciones del popular brujo ya añadieron un ingrediente insólito a la cita mundialista.

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