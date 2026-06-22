El remo vikingo navega por Times Square

Miles de aficionados noruegos transformaron el corazón de Nueva York en una fiesta escandinava con una de las tradiciones más llamativas del futbol internacional.

El Mundial 2026 no solo se juega en los estadios. También se vive en las calles, las plazas y los lugares más emblemáticos de las ciudades anfitrionas. Y en las últimas horas, pocos espectáculos han llamado tanto la atención como el remo vikingo, protagonizado por los aficionados de Noruega en pleno Times Square.

Esto como previa del juego de este lunes en el Metlife Stadium de Nueva Jersey entre la selección europea contra Senegal.

Vestidos con los colores rojo, azul y blanco de su selección, miles de seguidores noruegos se congregaron en el icónico punto de encuentro de Nueva York para recrear una de las tradiciones más conocidas de su afición: el llamado remo vikingo.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales. En videos compartidos en redes sociales se observa a centenares de aficionados sentados en el suelo o alineados en largas filas mientras simulan remar al unísono, acompañados de cánticos y aplausos que evocan las antiguas embarcaciones vikingas que marcaron la historia de Escandinavia.

La celebración convirtió por varios minutos a Times Square en una gigantesca grada mundialista y atrajo la atención de turistas, residentes y curiosos que se encontraban en la zona. Muchos se detuvieron para grabar la escena, mientras otros se sumaron a los cánticos y festejos.}

La demostración del remo vikingo se produce en un momento especial para Noruega, que regresó a una Copa del Mundo con una generación de futbolistas que ha despertado ilusión entre sus aficionados. Miles de seguidores viajaron hasta Norteamérica para acompañar a su selección y aprovecharon la ocasión para mostrar una cultura futbolística que destaca por su ambiente festivo y familiar.

El remo vikingo se ha convertido en una de las expresiones más reconocibles de la afición noruega. Inspirado en la herencia histórica del país, el ritual suele aparecer en partidos de la selección y en grandes concentraciones de seguidores, pero pocas veces había tenido un escenario tan simbólico como Times Square.

Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y fueron compartidas por usuarios de todo el mundo, que destacaron la creatividad y el entusiasmo de los aficionados escandinavos.

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