Figura de Curazao homenajea al Pibe Valderrama y recibe inesperada respuesta

 Curazao rinde homenaje al Pibe Valderrama y sorprende
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
90+
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Figura de Curazao homenajea al Pibe Valderrama y recibe inesperada respuesta

por Sandy Sandoval
Tahith Chong y Pibe Valderrama, Redes sociales
Tahith Chong y Pibe Valderrama / FOTO: Redes sociales

Tras brillar con Curazao, Tahith Chong rindió homenaje a Carlos “El Pibe” Valderrama en redes sociales y la leyenda colombiana no tardó en responder.

El Mundial 2026 continúa regalando momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Uno de los protagonistas más inesperados ha sido Tahith Chong, figura de Curazao, quien además de destacar por su desempeño futbolístico ha generado una ola de comentarios por el homenaje que dedicó a una de las máximas leyendas del fútbol colombiano: Carlos "El Pibe" Valderrama.

Luego del histórico empate de Curazao ante Ecuador, el nombre de Chong comenzó a aparecer con fuerza en redes sociales. Muchos aficionados no solo destacaron su actuación en el terreno de juego, sino también el parecido físico y algunas características de su estilo futbolístico que les recordaron al icónico exmediocampista colombiano.

La publicación que se volvió viral

Tras el encuentro mundialista, Tahith Chong compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes relacionadas con el partido y sorprendió al incluir una fotografía del legendario Carlos Valderrama.

Foto embed
Tahith Chong - Redes sociales

Junto a la publicación, el futbolista de Curazao dejó un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de admiración hacia una de las figuras más representativas del fútbol sudamericano.

La interacción rápidamente comenzó a acumular miles de reacciones, especialmente entre aficionados colombianos que celebraron el reconocimiento hacia el exjugador nacido en Santa Marta.

La respuesta del Pibe Valderrama

La historia tomó aún más relevancia cuando Carlos Valderrama respondió al gesto del futbolista caribeño.

A través de redes sociales, el histórico exjugador comenzó a seguir a Tahith Chong, un detalle que el propio mediocampista de Curazao compartió con orgullo en sus historias de Instagram.

"Muchas gracias", escribió Chong acompañando la captura de pantalla donde se observa que Valderrama comenzó a seguirlo.

Foto embed
Pibe Valderrama - Redes sociales

El intercambio generó entusiasmo entre los seguidores de ambos futbolistas, quienes destacaron el respeto entre generaciones y el reconocimiento de una leyenda hacia una de las nuevas figuras del torneo.

¿Por qué comparan a Tahith Chong con el Pibe?

Las comparaciones entre ambos surgieron desde los primeros partidos de Curazao en la Copa del Mundo.

Además de compartir una cabellera llamativa que recuerda a la imagen más reconocida de Valderrama durante las décadas de 1980 y 1990, varios aficionados consideran que Chong posee características futbolísticas similares.

Su capacidad para conducir el balón, generar juego ofensivo y participar activamente en la construcción de jugadas ha provocado que algunos usuarios lo bauticen como "el nuevo Pibe" en redes sociales.

Aunque se trata de futbolistas de épocas diferentes, el parecido visual y algunas coincidencias en su estilo han alimentado las comparaciones durante el torneo.

La gran revelación de Curazao

Tahith Chong se ha convertido en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El futbolista, que ha desarrollado gran parte de su carrera en Europa, ha sido una pieza clave para el crecimiento futbolístico de Curazao, una selección que participa por primera vez en una Copa del Mundo.

El histórico empate ante Ecuador permitió que los caribeños llamaran la atención del planeta fútbol y colocó a varios de sus jugadores en el radar internacional.

Entre ellos, Chong ha sido uno de los más destacados gracias a su calidad técnica y liderazgo dentro del campo.

El legado de Carlos Valderrama

Hablar de Carlos Valderrama es referirse a uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia.

El exmediocampista disputó tres Copas del Mundo con la selección cafetera y se convirtió en un símbolo del fútbol latinoamericano gracias a su talento, visión de juego y personalidad.

Su característica melena rubia y su capacidad para asistir a sus compañeros lo transformaron en una figura reconocida a nivel mundial.

Etiquetas
homenajePibe ValderramaMundial 2026Curazaofútbol caribeño#ViralesMundial2026Tahith Chong

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