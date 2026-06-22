Figura de Curazao homenajea al Pibe Valderrama y recibe inesperada respuesta

Tras brillar con Curazao, Tahith Chong rindió homenaje a Carlos “El Pibe” Valderrama en redes sociales y la leyenda colombiana no tardó en responder.

El Mundial 2026 continúa regalando momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Uno de los protagonistas más inesperados ha sido Tahith Chong, figura de Curazao, quien además de destacar por su desempeño futbolístico ha generado una ola de comentarios por el homenaje que dedicó a una de las máximas leyendas del fútbol colombiano: Carlos "El Pibe" Valderrama.

Luego del histórico empate de Curazao ante Ecuador, el nombre de Chong comenzó a aparecer con fuerza en redes sociales. Muchos aficionados no solo destacaron su actuación en el terreno de juego, sino también el parecido físico y algunas características de su estilo futbolístico que les recordaron al icónico exmediocampista colombiano.

La publicación que se volvió viral

Tras el encuentro mundialista, Tahith Chong compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes relacionadas con el partido y sorprendió al incluir una fotografía del legendario Carlos Valderrama.

Tahith Chong - Redes sociales

Junto a la publicación, el futbolista de Curazao dejó un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de admiración hacia una de las figuras más representativas del fútbol sudamericano.

La interacción rápidamente comenzó a acumular miles de reacciones, especialmente entre aficionados colombianos que celebraron el reconocimiento hacia el exjugador nacido en Santa Marta.

La respuesta del Pibe Valderrama

La historia tomó aún más relevancia cuando Carlos Valderrama respondió al gesto del futbolista caribeño.

A través de redes sociales, el histórico exjugador comenzó a seguir a Tahith Chong, un detalle que el propio mediocampista de Curazao compartió con orgullo en sus historias de Instagram.

"Muchas gracias", escribió Chong acompañando la captura de pantalla donde se observa que Valderrama comenzó a seguirlo.

Pibe Valderrama - Redes sociales

El intercambio generó entusiasmo entre los seguidores de ambos futbolistas, quienes destacaron el respeto entre generaciones y el reconocimiento de una leyenda hacia una de las nuevas figuras del torneo.

¿Por qué comparan a Tahith Chong con el Pibe?

Las comparaciones entre ambos surgieron desde los primeros partidos de Curazao en la Copa del Mundo.

Además de compartir una cabellera llamativa que recuerda a la imagen más reconocida de Valderrama durante las décadas de 1980 y 1990, varios aficionados consideran que Chong posee características futbolísticas similares.

Su capacidad para conducir el balón, generar juego ofensivo y participar activamente en la construcción de jugadas ha provocado que algunos usuarios lo bauticen como "el nuevo Pibe" en redes sociales.

Aunque se trata de futbolistas de épocas diferentes, el parecido visual y algunas coincidencias en su estilo han alimentado las comparaciones durante el torneo.

La gran revelación de Curazao

Tahith Chong se ha convertido en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El futbolista, que ha desarrollado gran parte de su carrera en Europa, ha sido una pieza clave para el crecimiento futbolístico de Curazao, una selección que participa por primera vez en una Copa del Mundo.

El histórico empate ante Ecuador permitió que los caribeños llamaran la atención del planeta fútbol y colocó a varios de sus jugadores en el radar internacional.

Entre ellos, Chong ha sido uno de los más destacados gracias a su calidad técnica y liderazgo dentro del campo.

El legado de Carlos Valderrama

Hablar de Carlos Valderrama es referirse a uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia.

El exmediocampista disputó tres Copas del Mundo con la selección cafetera y se convirtió en un símbolo del fútbol latinoamericano gracias a su talento, visión de juego y personalidad.

Su característica melena rubia y su capacidad para asistir a sus compañeros lo transformaron en una figura reconocida a nivel mundial.

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