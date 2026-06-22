El gesto de Irán que conmueve al Mundial 2026: un mensaje de amistad desde Los Ángeles

 Irán y su conmovedor gesto en el Mundial 2026
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Paraguay Turkey
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
90+
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El gesto de Irán que conmueve al Mundial 2026: un mensaje de amistad desde Los Ángeles

por Sandy Sandoval
Selección de Irán, Redes sociales
Selección de Irán / FOTO: Redes sociales

Antes de abandonar el estadio, los futbolistas dejaron un mensaje de paz y amistad en el vestidor, una acción que ha sido aplaudida por aficionados de todo el mundo.

El Mundial 2026 continúa dejando historias que van mucho más allá de los goles y los resultados. Esta vez fue la Selección de Irán la que se ganó el reconocimiento de miles de aficionados alrededor del mundo gracias a un gesto cargado de simbolismo tras su empate frente a Bélgica.

Luego de finalizar el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el combinado asiático dejó una nota de agradecimiento y un mensaje de amistad en el vestidor que utilizó durante su estancia en el recinto.

La acción rápidamente se difundió en redes sociales y fue celebrada por seguidores de distintas nacionalidades, quienes destacaron el espíritu de respeto y convivencia que promueve el futbol.

El mensaje que llamó la atención del mundo

Al abandonar el vestidor, integrantes de la delegación iraní dejaron una nota dirigida a los organizadores y trabajadores del estadio.

En ella agradecieron la hospitalidad recibida durante su estancia y compartieron un mensaje enfocado en la amistad, el respeto mutuo y la unión entre los pueblos.

El gesto recordó acciones similares protagonizadas por otras selecciones en torneos internacionales, especialmente aquellas que buscan transmitir valores positivos más allá de la competencia deportiva.

Para muchos aficionados, la nota se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada mundialista.

Un mensaje especial en medio de circunstancias complejas

La imagen adquiere un significado aún más especial debido a las circunstancias que rodean la participación de Irán en el Mundial 2026.

Debido a restricciones migratorias y requisitos especiales de viaje vigentes para ciudadanos iraníes, la selección no ha podido establecer su campamento base en territorio estadounidense como la mayoría de los participantes.

En cambio, el equipo se ha hospedado en Tijuana, México, desde donde realiza desplazamientos para disputar sus compromisos mundialistas.

Cada partido implica una compleja logística que incluye traslados, controles fronterizos y coordinación adicional para cumplir con los requisitos establecidos. A pesar de ello, el equipo ha mantenido una actitud positiva durante toda la competición.

El empate que mantiene viva la ilusión

Dentro de la cancha, Irán logró sumar un valioso empate frente a Bélgica, una de las selecciones más competitivas del Grupo G.

El resultado permite a los iraníes mantenerse en la lucha por un lugar en la siguiente ronda del torneo, aumentando la expectativa de cara a sus próximos compromisos.

La actuación del equipo fue destacada por varios analistas deportivos, quienes resaltaron su orden táctico y capacidad para competir frente a una selección europea de gran nivel.

Más allá del resultado, el comportamiento mostrado fuera del terreno de juego terminó generando una repercusión igual o incluso mayor.

La tradición de dejar los vestidores impecables

Durante los últimos años, varias selecciones han popularizado la costumbre de abandonar los vestidores en perfectas condiciones tras los partidos.

Uno de los ejemplos más conocidos ha sido Japón, cuyos aficionados y futbolistas han sido reconocidos internacionalmente por sus gestos de respeto y limpieza durante los torneos.

El caso de Irán se suma a esta tendencia de acciones que buscan destacar valores como la gratitud, la educación y la convivencia.

Aunque cada delegación tiene sus propias tradiciones, el objetivo común es transmitir una imagen positiva del país que representan.

Tras su paso por Los Ángeles, la Selección de Irán continuará su aventura mundialista con destino a Seattle, donde disputará su siguiente compromiso de la fase de grupos.

El equipo buscará mantener vivas sus aspiraciones deportivas, mientras sigue generando comentarios positivos por su comportamiento fuera de la cancha.

Etiquetas
FútbolIránamistad#GestoMundial2026#ViralesMundial2026LosÁngeles

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