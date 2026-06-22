Katia Itzel hará historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de un Mundial

La FIFA elige a Katia Itzel para hacer historia.

El Mundial de 2026 volverá a tener presencia femenina en el arbitraje, pero esta vez con un logro inédito para México. La árbitra Katia Itzel García fue designada por la Comisión de Árbitros de la FIFA para dirigir el encuentro entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F, convirtiéndose en la primera mexicana en desempeñarse como árbitra central en una Copa del Mundo.

La designación fue anunciada este lunes por el organismo encabezado por Pierluigi Collina, poniendo fin a la espera de la silbante mexicana, quien ya había participado en tres encuentros del torneo, aunque únicamente como cuarta árbitra.

Katia Itzel estuvo presente en los partidos entre Países Bajos y Japón, Inglaterra y Croacia, así como Estados Unidos y Australia. Precisamente en este último encuentro estuvo cerca de asumir el control del compromiso cuando el árbitro alemán Felix Zwayer sufrió molestias físicas en los minutos finales, aunque finalmente pudo continuar tras recibir asistencia.

Ahora, la mexicana tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo clave para definir el liderato del grupo, programado para el próximo 25 de junio en el estadio de Kansas City. Estará acompañada por su compatriota Sandra Ramírez como asistente número uno, mientras que el español José Enrique Naranjo fungirá como segundo asistente.

Aunque será la primera árbitra mexicana en dirigir un partido mundialista, Katia Itzel no será la primera mujer en hacerlo. Antes estuvieron la francesa Stéphanie Frappart, quien abrió el camino en Qatar 2022, y la estadounidense Tori Penso, que ya arbitró un encuentro en esta edición del torneo.

Presidenta de México celebra

La noticia también fue celebrada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó el significado de este nombramiento.

Muchas felicidades a Katia. Se rompen todos los estigmas y es un ejemplo para las niñas y niños de México y del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser", expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Con esta designación, Katia Itzel García suma un nuevo capítulo a la creciente presencia femenina en el arbitraje internacional y consolida una trayectoria que ahora queda inscrita en la historia del fútbol mexicano.

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