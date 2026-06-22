Katia Itzel hará historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de un Mundial

 Katia Itzel dirigirá su primer partido en un Mundial
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01 France France Iraq Iraq 00
32:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Katia Itzel hará historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de un Mundial

por Oliver Paniagua
La FIFA tomó una decisión inédita para México en el Mundial 2026., Redes sociales.
La FIFA tomó una decisión inédita para México en el Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

La FIFA elige a Katia Itzel para hacer historia.

El Mundial de 2026 volverá a tener presencia femenina en el arbitraje, pero esta vez con un logro inédito para México. La árbitra Katia Itzel García fue designada por la Comisión de Árbitros de la FIFA para dirigir el encuentro entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F, convirtiéndose en la primera mexicana en desempeñarse como árbitra central en una Copa del Mundo.

La designación fue anunciada este lunes por el organismo encabezado por Pierluigi Collina, poniendo fin a la espera de la silbante mexicana, quien ya había participado en tres encuentros del torneo, aunque únicamente como cuarta árbitra.

Katia Itzel estuvo presente en los partidos entre Países Bajos y Japón, Inglaterra y Croacia, así como Estados Unidos y Australia. Precisamente en este último encuentro estuvo cerca de asumir el control del compromiso cuando el árbitro alemán Felix Zwayer sufrió molestias físicas en los minutos finales, aunque finalmente pudo continuar tras recibir asistencia.

Ahora, la mexicana tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo clave para definir el liderato del grupo, programado para el próximo 25 de junio en el estadio de Kansas City. Estará acompañada por su compatriota Sandra Ramírez como asistente número uno, mientras que el español José Enrique Naranjo fungirá como segundo asistente.

Aunque será la primera árbitra mexicana en dirigir un partido mundialista, Katia Itzel no será la primera mujer en hacerlo. Antes estuvieron la francesa Stéphanie Frappart, quien abrió el camino en Qatar 2022, y la estadounidense Tori Penso, que ya arbitró un encuentro en esta edición del torneo.

Presidenta de México celebra 

La noticia también fue celebrada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó el significado de este nombramiento.

Muchas felicidades a Katia. Se rompen todos los estigmas y es un ejemplo para las niñas y niños de México y del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser", expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Con esta designación, Katia Itzel García suma un nuevo capítulo a la creciente presencia femenina en el arbitraje internacional y consolida una trayectoria que ahora queda inscrita en la historia del fútbol mexicano.

Etiquetas
FIFAFútbol femeninoMundial 2026Árbitra mexicanaKatia Itzelhistoria del arbitraje

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