“No sé... estoy cansado”: la frase de Messi tras romper el récord de Klose

La respuesta de Messi tras hacer historia en los Mundiales,

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el Mundial 2026. El capitán de la selección argentina fue decisivo en la victoria 2-0 ante Austria, donde marcó un doblete que no solo aseguró el triunfo, sino que lo llevó a superar el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Con este nuevo registro, el ’10’ argentino alcanzó las 18 anotaciones en mundiales, quedando en solitario en la cima de la tabla histórica de artilleros. Una cifra que confirma su vigencia y su peso en la competencia más importante del fútbol, donde ya suma cinco goles en apenas dos partidos disputados.

Más allá del récord, Messi también dejó una frase que llamó la atención por su naturalidad y cansancio tras el esfuerzo. Consultado sobre cuántos goles cree que podrá marcar en lo que resta del torneo, el capitán respondió con sinceridad:

No, no sé... La verdad que ahora no recuerdo, estoy cansado y con pocas fuerzas. Me cuesta pensar, así que nada... disfrutar nuestro momento y con ganas de estar con mis compañeros".

MVP del partido

El delantero argentino también fue elegido por segundo partido consecutivo como el Jugador Más Valioso del encuentro, consolidando su influencia en el rendimiento de la Albiceleste, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El logro ante Austria no solo significó un paso clave en lo deportivo, sino también un hito individual que lo coloca en la cima de la historia de los Mundiales, superando una marca que durante años perteneció al alemán Miroslav Klose.

Mientras Argentina avanza en el torneo, Messi continúa acumulando récords y actuaciones determinantes, en un Mundial que ya lo tiene como protagonista absoluto dentro y fuera del campo.

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