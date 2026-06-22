Sesenta metros, diez segundos y cinco rivales: las cifras del “gol del siglo” de Maradona

En su aniversario 40, el histórico segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra, en la Copa del Mundo de México 86, sigue siendo considerado una de las jugadas más impresionantes y decisivas en la historia del futbol mundial.

Cuarenta años después del Mundial de México 1986, el segundo gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra continúa ocupando un lugar único en la historia del fútbol mundial. Conocido como el "gol del siglo", aquella jugada en el Estadio Azteca es todavía objeto de análisis, admiración y debate por la perfección técnica, la velocidad de ejecución y el contexto en el que ocurrió.

El partido se disputó ante más de 114 mil espectadores, en un escenario que amplificó aún más la magnitud del momento. Maradona tomó el balón en su propio campo tras un pase de Héctor Enrique en el minuto 55 y comenzó una carrera que quedaría grabada para siempre en la memoria del deporte.

Las cifras ayudan a dimensionar la hazaña: 60 metros recorridos, apenas 10 segundos de conducción y cinco rivales superados antes de definir ante el arquero inglés Peter Shilton. En ese trayecto dejó atrás a Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick y al propio Shilton, además de volver a esquivar a Butcher antes de empujar el balón al fondo de la red.

El contexto del partido también le otorga un valor simbólico adicional. Cuatro minutos antes, Maradona había anotado el polémico gol conocido como "la mano de Dios", lo que convirtió aquel encuentro en una de las exhibiciones individuales más recordadas de todos los tiempos: talento, picardía y genialidad en un mismo partido.

El llamado "gol del siglo" cumple este 22 de junio de 2026 cuarenta años.

Con el paso de los años, el tanto fue reconocido oficialmente en distintas votaciones y encuestas internacionales. La propia FIFA lo incluyó entre los mejores goles de la historia de los Mundiales, destacando su complejidad técnica y su impacto cultural, al recibir más de 18 mil votos en una de sus selecciones oficiales.

La jugada trascendió incluso el ámbito deportivo y dio origen a la expresión "gol maradoniano", utilizada para describir acciones individuales en las que un jugador supera a múltiples rivales antes de marcar. Hoy, cuatro décadas después, sigue siendo un símbolo del talento puro y una referencia obligada cada vez que se habla de los momentos más grandes del futbol.

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