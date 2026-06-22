Sesenta metros, diez segundos y cinco rivales: las cifras del “gol del siglo” de Maradona

 El Gol del Siglo de Maradona: 60 Metros en 10 Segundos
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Sesenta metros, diez segundos y cinco rivales: las cifras del “gol del siglo” de Maradona

por Amilcar Avila
Maradona celebra tras marcar el &quot;gol del siglo&quot; en México 86, FIFA
Maradona celebra tras marcar el "gol del siglo" en México 86 / FOTO: FIFA

En su aniversario 40, el histórico segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra, en la Copa del Mundo de México 86, sigue siendo considerado una de las jugadas más impresionantes y decisivas en la historia del futbol mundial.

Cuarenta años después del Mundial de México 1986, el segundo gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra continúa ocupando un lugar único en la historia del fútbol mundial. Conocido como el "gol del siglo", aquella jugada en el Estadio Azteca es todavía objeto de análisis, admiración y debate por la perfección técnica, la velocidad de ejecución y el contexto en el que ocurrió.

El partido se disputó ante más de 114 mil espectadores, en un escenario que amplificó aún más la magnitud del momento. Maradona tomó el balón en su propio campo tras un pase de Héctor Enrique en el minuto 55 y comenzó una carrera que quedaría grabada para siempre en la memoria del deporte.

Las cifras ayudan a dimensionar la hazaña: 60 metros recorridos, apenas 10 segundos de conducción y cinco rivales superados antes de definir ante el arquero inglés Peter Shilton. En ese trayecto dejó atrás a Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick y al propio Shilton, además de volver a esquivar a Butcher antes de empujar el balón al fondo de la red.

El contexto del partido también le otorga un valor simbólico adicional. Cuatro minutos antes, Maradona había anotado el polémico gol conocido como "la mano de Dios", lo que convirtió aquel encuentro en una de las exhibiciones individuales más recordadas de todos los tiempos: talento, picardía y genialidad en un mismo partido.

Foto embed
El llamado "gol del siglo" cumple este 22 de junio de 2026 cuarenta años.

Con el paso de los años, el tanto fue reconocido oficialmente en distintas votaciones y encuestas internacionales. La propia FIFA lo incluyó entre los mejores goles de la historia de los Mundiales, destacando su complejidad técnica y su impacto cultural, al recibir más de 18 mil votos en una de sus selecciones oficiales.

La jugada trascendió incluso el ámbito deportivo y dio origen a la expresión "gol maradoniano", utilizada para describir acciones individuales en las que un jugador supera a múltiples rivales antes de marcar. Hoy, cuatro décadas después, sigue siendo un símbolo del talento puro y una referencia obligada cada vez que se habla de los momentos más grandes del futbol.

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