Lumumba Vea cumple su sueño y llega al Mundial 2026 tras superar restricciones por el ébola

 Lumumba Vea: Su Sueño Hecho Realidad en el Mundial 2026
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03 France France Iraq Iraq 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
70
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Lumumba Vea cumple su sueño y llega al Mundial 2026 tras superar restricciones por el ébola

por Sandy Sandoval
Lumumba Vea, Redes sociales
Lumumba Vea / FOTO: Redes sociales

El famoso aficionado de la República Democrática del Congo llegó al Mundial 2026 para acompañar a su selección, luego de enfrentar dificultades relacionadas con restricciones sanitarias por el ébola.

La pasión por una selección puede cruzar fronteras y Lumumba Vea es un claro ejemplo de ello. El reconocido aficionado de la República Democrática del Congo finalmente logró llegar a México para acompañar a su equipo en el Mundial 2026, luego de varios días de incertidumbre por las dificultades que retrasaron su viaje.

El hincha, considerado uno de los seguidores más emblemáticos de "Los Leopardos", arribó a Guadalajara previo al importante encuentro entre Congo y Colombia, correspondiente al Grupo K del torneo.

Su llegada rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde varios aficionados celebraron verlo con los colores de su país y disfrutando de la fiesta futbolera.

El esperado arribo de Lumumba Vea a Guadalajara

El momento de su llegada fue compartido en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa a Lumumba Vea recorriendo el aeropuerto de Guadalajara con la emoción que lo caracteriza y luciendo los colores de la República Democrática del Congo.

Varias personas no dudaron en acercarse para saludarlo, grabar videos y tomarse fotografías con él, reconociendo su popularidad entre los seguidores del futbol africano.

Su presencia tomó mayor relevancia debido a que no pudo estar desde el inicio acompañando a su selección, una situación que había generado preguntas entre los aficionados.

¿Por qué Lumumba Vea no había podido llegar antes al Mundial 2026?

De acuerdo con información compartida durante los días previos, el viaje de Lumumba Vea se habría visto afectado por restricciones y controles sanitarios relacionados con la situación del ébola en algunas regiones de África.

Debido a los protocolos de prevención y vigilancia sanitaria, algunos desplazamientos internacionales pueden requerir procesos adicionales de revisión, documentación o autorización, especialmente cuando existen alertas vinculadas con enfermedades de alto impacto.

Esta situación habría complicado su llegada a tiempo para acompañar a Congo desde el inicio de su participación mundialista.

Sin embargo, después de completar el proceso necesario, el reconocido aficionado finalmente pudo viajar y reunirse con los seguidores congoleños en territorio mexicano.

Un apoyo especial para la República Democrática del Congo

La presencia de Lumumba Vea representa mucho más que la llegada de un aficionado. Durante años se ha convertido en un símbolo de apoyo incondicional para la selección congoleña, acompañando al equipo con su energía, entusiasmo y amor por los colores de su país.

Para muchos aficionados, su presencia en las gradas es parte de la identidad de "Los Leopardos", una selección que busca dejar huella en el Mundial 2026.

El duelo ante Colombia será clave

La llegada de Lumumba Vea ocurre antes del esperado partido entre la República Democrática del Congo y Colombia, un encuentro importante dentro del Grupo K.

Ambas selecciones buscan sumar puntos fundamentales para mantener sus aspiraciones dentro de la competencia, por lo que el ambiente alrededor del compromiso ha aumentado con la presencia de aficionados de diferentes partes del mundo.

Colombia vs. RD Congo se enfrentarán el martes 23 de junio a las 21 horas.

Etiquetas
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