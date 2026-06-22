¿Será titular Memo Ochoa ante República Checa? La decisión ya estaría tomada

Javier Aguirre ya definió el rol de Ochoa para el último partido de la fase de grupos del Mundial.

La selección de México ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y todo apunta a que el último partido de la fase de grupos podría convertirse en una noche especial para uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del Tri.

De acuerdo con información del periodista John Sutcliffe, el técnico Javier Aguirre apostaría por Guillermo "Memo" Ochoa como titular para enfrentar a Chequia en la tercera jornada del Grupo A, en un duelo que serviría como homenaje al guardameta que disputa su sexta Copa del Mundo y que estaría cerca de poner punto final a su carrera profesional.

México llega al compromiso con seis puntos en dos partidos y con el liderato del grupo prácticamente asegurado gracias a los criterios de desempate establecidos por la FIFA. Esta situación permitiría al seleccionador mexicano realizar algunas modificaciones en el once inicial y brindar minutos a jugadores que no han tenido protagonismo en el torneo.

Entre ellos aparece Ochoa, quien fue incluido en la convocatoria por decisión expresa de Aguirre como un reconocimiento a su extensa trayectoria con la selección nacional y a sus memorables actuaciones en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Posible despedida

El escenario para una posible despedida no podría ser más simbólico. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Ciudad de México, el mismo recinto donde el veterano arquero debutó como profesional hace más de dos décadas y donde podría recibir el último aplauso de la afición mexicana.

Sin embargo, el homenaje sería únicamente por una noche. Una vez concluida la fase de grupos, todo indica que Ochoa volvería a ocupar un lugar en el banquillo y que Raúl Rangel retomará la titularidad para afrontar las rondas de eliminación directa.

De confirmarse la decisión, Guillermo Ochoa tendrá la oportunidad de despedirse de los Mundiales en el escenario donde comenzó a construir una carrera que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del fútbol mexicano.

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