¡Ni Argentina! El insólito récord que presume México en el Mundial 2026

 Récord Insólito de México en el Mundial 2026 que Sorprende
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SIMAN
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01 Jordan Jordan Algeria Algeria 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
90+
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Ni Argentina! El insólito récord que presume México en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Selección de México, Redes sociales
Selección de México / FOTO: Redes sociales

Mientras las selecciones luchan por avanzar en el Mundial 2026, México ya presume una victoria fuera de la cancha. ¿De qué se trata?

La Selección Mexicana está dando de qué hablar en el Mundial 2026 no solo por su desempeño dentro de la cancha, sino también por un sorprendente logro comercial que la coloca por encima de varias de las potencias futbolísticas más importantes del planeta.

El jersey verde utilizado por el equipo dirigido por Javier Aguirre se ha convertido en la camiseta más vendida de la Copa del Mundo, superando incluso a las indumentarias de selecciones históricas como Argentina y España, ambas campeonas mundiales.

La noticia ha generado orgullo entre los aficionados mexicanos y confirma una vez más el enorme impacto que tiene la afición azteca tanto dentro como fuera de los estadios.

Un éxito que supera a los campeones del mundo

De acuerdo con información difundida por medios especializados y fuentes cercanas a la industria deportiva, la camiseta de la Selección Mexicana se posicionó como la más vendida dentro del catálogo mundialista de Adidas.

El dato resulta especialmente llamativo porque México compite en ventas con selecciones que cuentan con algunas de las figuras más populares del futbol mundial, entre ellas Argentina, actual campeona del mundo en Catar 2022, y España, una de las potencias tradicionales del balompié internacional.

Las cifras apuntan a que durante el Mundial 2026 ya se han vendido más de un millón de unidades del jersey mexicano, una cantidad que continúa creciendo conforme avanza la competición.

La inspiración detrás del uniforme

Uno de los factores que explican el éxito del uniforme es su diseño.

La camiseta presentada por la Federación Mexicana de Futbol y Adidas recuperó el tradicional color verde que durante décadas identificó al combinado nacional.

Además, incorpora elementos inspirados en la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas de la cultura mexicana y símbolo del legado prehispánico del país.

La combinación entre tradición futbolística e identidad cultural fue bien recibida por los aficionados, quienes rápidamente agotaron gran parte de las existencias disponibles.

Actualmente, varias tallas permanecen agotadas en tiendas oficiales debido a la alta demanda.

La afición mexicana marca la diferencia

El futbol mexicano posee una de las bases de aficionados más grandes y apasionadas del mundo. Tanto en México como en Estados Unidos, millones de seguidores acompañan constantemente a la selección nacional, generando un fenómeno comercial difícil de igualar.

Durante el Mundial 2026, esta situación se ha hecho aún más evidente debido a que el torneo se disputa parcialmente en territorio mexicano y estadounidense, donde reside una enorme comunidad de aficionados tricolores.

La presencia masiva de seguidores en estadios, fan fests y zonas de convivencia ha contribuido al éxito comercial del uniforme.

Un récord histórico para la FMF

Meses antes del inicio del Mundial, el propio comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, ya había adelantado que el nuevo diseño estaba rompiendo récords.

El directivo aseguró que se trataba de la camiseta más vendida en la historia de la FMF bajo su actual patrocinador deportivo.

Las cifras obtenidas durante la Copa del Mundo parecen confirmar aquellas expectativas y consolidan al uniforme como uno de los más exitosos jamás lanzados por la selección mexicana.

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