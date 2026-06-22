¡Ni Argentina! El insólito récord que presume México en el Mundial 2026

Mientras las selecciones luchan por avanzar en el Mundial 2026, México ya presume una victoria fuera de la cancha. ¿De qué se trata?

La Selección Mexicana está dando de qué hablar en el Mundial 2026 no solo por su desempeño dentro de la cancha, sino también por un sorprendente logro comercial que la coloca por encima de varias de las potencias futbolísticas más importantes del planeta.

El jersey verde utilizado por el equipo dirigido por Javier Aguirre se ha convertido en la camiseta más vendida de la Copa del Mundo, superando incluso a las indumentarias de selecciones históricas como Argentina y España, ambas campeonas mundiales.

La noticia ha generado orgullo entre los aficionados mexicanos y confirma una vez más el enorme impacto que tiene la afición azteca tanto dentro como fuera de los estadios.

Un éxito que supera a los campeones del mundo

De acuerdo con información difundida por medios especializados y fuentes cercanas a la industria deportiva, la camiseta de la Selección Mexicana se posicionó como la más vendida dentro del catálogo mundialista de Adidas.

El dato resulta especialmente llamativo porque México compite en ventas con selecciones que cuentan con algunas de las figuras más populares del futbol mundial, entre ellas Argentina, actual campeona del mundo en Catar 2022, y España, una de las potencias tradicionales del balompié internacional.

Las cifras apuntan a que durante el Mundial 2026 ya se han vendido más de un millón de unidades del jersey mexicano, una cantidad que continúa creciendo conforme avanza la competición.

La inspiración detrás del uniforme

Uno de los factores que explican el éxito del uniforme es su diseño.

La camiseta presentada por la Federación Mexicana de Futbol y Adidas recuperó el tradicional color verde que durante décadas identificó al combinado nacional.

Además, incorpora elementos inspirados en la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas de la cultura mexicana y símbolo del legado prehispánico del país.

La combinación entre tradición futbolística e identidad cultural fue bien recibida por los aficionados, quienes rápidamente agotaron gran parte de las existencias disponibles.

Actualmente, varias tallas permanecen agotadas en tiendas oficiales debido a la alta demanda.

La afición mexicana marca la diferencia

El futbol mexicano posee una de las bases de aficionados más grandes y apasionadas del mundo. Tanto en México como en Estados Unidos, millones de seguidores acompañan constantemente a la selección nacional, generando un fenómeno comercial difícil de igualar.

Durante el Mundial 2026, esta situación se ha hecho aún más evidente debido a que el torneo se disputa parcialmente en territorio mexicano y estadounidense, donde reside una enorme comunidad de aficionados tricolores.

La presencia masiva de seguidores en estadios, fan fests y zonas de convivencia ha contribuido al éxito comercial del uniforme.

Un récord histórico para la FMF

Meses antes del inicio del Mundial, el propio comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, ya había adelantado que el nuevo diseño estaba rompiendo récords.

El directivo aseguró que se trataba de la camiseta más vendida en la historia de la FMF bajo su actual patrocinador deportivo.

Las cifras obtenidas durante la Copa del Mundo parecen confirmar aquellas expectativas y consolidan al uniforme como uno de los más exitosos jamás lanzados por la selección mexicana.

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